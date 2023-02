Castilla La Mancha cerró 2022 siete décimas POR DEBAJO de la media nacional

El informe de BBVA Research sitúa las previsiones para Castilla-La Mancha en el 1,1 por ciento, tres décimas por debajo del conjunto del país

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 31 de enero de 2023 , 19:48h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El coordinador de Hacienda y Administraciones Públicas del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alberto Reina, ha recordado que la economía castellanomanchega cerró el pasado año 2022 con un dato siete décimas por debajo de la media nacional.



Así, ha incidido en que se estima que la economía tuvo un comportamiento menos dinámico en la segunda parte del pasado año, por lo que se prevé que esta desaceleración continúe en el inicio de este año 2023.



Reina ha destacado que el informe de BBVA Research prevé que la economía de Castilla-La Mancha registre una desaceleración en su crecimiento en 2023, situando las previsiones para la Comunidad Autónoma en el 1,1 por ciento, un dato que supone tres décimas menos que en el conjunto del país.



Otro de los riesgos a los que se enfrenta la región, según ha añadido el coordinador de Hacienda y Administraciones Públicas, es la sostenibilidad de las cuentas públicas de Castilla-La Mancha, ya que se apunta a un déficit que podría acabar en el 1,6 por ciento del PIB de la región.



Por todo ello, Reina ha afirmado que no es comprensible la “euforia” del Gobierno de Emiliano García-Page ante estos datos económicos para Castilla-La Mancha, a los que se une que el sector inmobiliario de la región registró una caída de las ventas en el último semestre del año 2022.



“Estos datos no reactivan la economía castellanomanchega, ya que debemos tener en cuenta igualmente que en Castilla-La Mancha han descendido las ventas en el comercio minorista un 3,4 por ciento en 2022, la mayor caída de todo el país”, ha lamentado.



Reina ha aseverado que Castilla-La Mancha siempre está entre las cuatro últimas Comunidades Autónomas en PIB y en PIB per cápita.