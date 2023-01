Los datos no mienten, el PSOE sí

domingo 22 de enero de 2023 , 18:34h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Lo que es cierto es que la realidad del resultado de las próximas elecciones autonómicas de nuestra región, Castilla-La Mancha, la tendremos el 28 de mayo del 2023. Cómo quedarán configuradas las Cortes de nuestra región solo lo conoceremos en esa fecha, cualquier otra aproximación de dicha realidad es aleatoria. Pero sí podemos analizar con cierto grado de confianza y porcentaje de error qué puede ocurrir, cuáles pueden ser las alternativas más normales en el resultado de dichas elecciones, podemos inferir sobre esa realidad desconocida actualmente, y eso es lo que reflejan los estudios demoscópicos que manejan los partidos políticos día tras día, cuál es el pronóstico de dichos resultados electorales, traducidos en escaños parlamentarios.



A estas alturas son muchas las encuestas que se han publicado en los diferentes medios de comunicación, además de las internas de los partidos, sobre quién puede gobernar en Castilla-La Mancha en las próximas elecciones. Estas encuestas realizadas por consultoras especializadas como SIGMA DOS, NC REPORT, IDUS 3, ELECTOMANÍA muestran resultados sobre cómo puede quedar configurado el hemiciclo en las próximas elecciones autonómicas de nuestra región.



Analizando estas encuestas, parece claro y así lo manifiestan, que solo tres partidos obtendrían representación en las Cortes regionales en las próximas elecciones del 28 de mayo de 2023, PP, PSOE y Vox. Otra cuestión más complicada es cómo quedará el reparto de los porcentajes o escaños, dado que son 33 escaños los que están en juego.



Con los datos de todas estas encuestas, aplicando unas sencillas reglas de inferencia estadística, apoyadas en la diferente muestra seleccionada (encuestas), con un nivel de confianza del 95%, podemos adelantar ciertas estimaciones a través de la contrastación de los resultados sobre las hipótesis planteadas sobre el número de escaños posibles a obtener por los diferentes partidos que concurren a las próximas elecciones autonómicas.



Para intentar realizar dicha predicción de reparto de escaños medio, contrastaremos dichas hipótesis planteadas utilizando dos alterativas: una primera con estadísticos calculados a partir de dichas muestras aleatorias (encuestas) acercándola a distribuciones teorías de probabilidad conocidas, basados en contrastes paramétricos (como una normal Gaussiana, con niveles de confianza del 95% y nivel de significación del 5%) y la segunda alternativa es buscar el estudio de contrastes robustos (utilizando la mediana como estadístico más representativo, asumiendo un comportamiento no simétrico en los datos y aplicando nivel de confianza algo inferior del 90% con nivel de significación del 10%).



Bajo esta metodología y contraste de hipótesis se aplican diferentes escenarios, con toda la muestra y depurando la muestra eliminando los datos atípicos extremos para salvar el posible sesgo de la distribución de probabilidad, los resultados son que:



El Partido Popular (PP) tiene actualmente consolidado ya los 14 escaños, que sería difícil que bajara de dicho número, con una probabilidad alta de consolidar el 15.



El Partido Socialista (PSOE) tendría actualmente 15 escaños, con posibilidades de obtener el 16.



Y VOX, tendría consolidado 2 escaños y con opciones probables de 3.



Ningún partido obtendría la mayoría absoluta, quedando todos muy alejados de dicha mayoría.



Escenarios estadísticamente significativos con diferentes niveles de confianza todos superiores o igual al 90%:



14 PP, 16 PSOE y 3 Vox

15 PP, 16 PSOE y 2 Vox.



Escenario estadísticamente significativo con muestra pequeña.



15 PP, 15 PSOE y 3 Vox.



La realidad es que parece que para las próximas elecciones de Castilla-La Mancha estamos hablando de escaño arriba, escaño abajo, con márgenes de voto muy ajustados, que se decidirá a última hora y serán los votantes los que determinen esas pequeñas diferencias que existen en la actualidad. Lo que sí parece claro, analizando los datos a fecha de hoy, que ningún partido obtendría la mayoría absoluta en las próximas elecciones del 28 de mayo de 2023 en Castilla-La Mancha.



Cabe destacar, de igual forma, que todas estas aproximaciones se hacen de manera fidedigna, con cálculos matemáticos, y que no pretenden engañar. Únicamente se trata de un trabajo minucioso en el que se analizan los diferentes resultados demoscópicos de los últimos meses.



Hay una cosa que desde el Partido Popular no haremos. Mentir. Lo que nunca haremos desde el PP es vender como real una encuesta falsa. Lo que no haremos es atribuir un documento cocinado en la mesa camilla de algún miembro del PSOE a una de las más prestigiosas casas encuestadoras. Eso no, engañar a medios de comunicación es grave, no lo haremos.



Israel Pérez

Vicesecretario de Territorial del PP-CLM y profesor de Economía Aplicada en el Área de Econometría de la UCLM