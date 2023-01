Las temperaturas estarán este jueves en Atienza entre -2°C y 2°C, el cielo estará cubierto de nubes con nevada, el viento será moderado con una velocidad de 25 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

-1°C de mínima y 6°C de máxima este jueves de enero en Guadalajara con rachas de viento de hasta 34 km/h

Las temperaturas estarán este jueves en Guadalajara entre -1°C de mínima y 6°C de máxima. El cielo estará cubierto de nubes con lluvia, el viento será moderado con una velocidad de 34 km/h y de dirección suroeste

jueves 19 de enero de 2023 , 07:41h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en las zonas de montaña de la mitad oriental por la mañana aumentando a nubosos o cubiertos de noroeste a sureste por la tarde, nevadas durante la tarde en los sistemas Central e Ibérico por encima de 1.000 metros. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en zonas altas de los sistemas montañosos de la mitad oriental.



Habrá probables brumas y nieblas al principio y final del día en zonas altas de las sierras de la mitad oriental, precipitaciones débiles en los sistemas Central e Ibérico durante la tarde. La cota de nieve irá en ascenso durante la tarde de 1.000 a 1.500 metros.



Las temperaturas mínimas irán en descenso, más acusado en la mitad occidental.



Las temperaturas máximas tendrán cambios ligeros. Habrá heladas débiles generalizadas, más intensas en cumbres de los sistemas Central e Ibérico. Soplará viento flojo del oeste y noroeste que aumentará de intensidad por la tarde, con rachas muy fuertes en zonas altas de los sistemas montañosos de la mitad oriental.



Las termómetros oscilarán entre 0 y 8ºC en Albacete, entre -1 y 8ºC en Ciudad Real, -1 y 6ºC en Cuenca, -1 y 6ºC en Guadalajara y entre 1 y 8ºC en Toledo.



La Aemet pone fecha al fin del temporal de nieve y viento.-



La situación meteorológica mejorará el jueves al paso de un frente cálido, que traerá una masa de aire templada. Es bastante probable que a partir del viernes vuelva progresivamente la estabilidad en la Península y Baleares, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Las rachas de viento muy fuertes quedan este miércoles restringidas a zonas del tercio oriental y Baleares. El jueves se intensificará nuevamente de forma transitoria con componente oeste, afectando principalmente al litoral cantábrico y zonas montañosas del tercio norte y este peninsular.



El temporal marítimo perderá intensidad hoy, empeorando transitoriamente el jueves en el cantábrico, y volviendo a mejorar la situación significativamente durante el viernes.



Las precipitaciones continuarán el viernes con mucha probabilidad en el cuadrante noroeste. Aquí, la cota de nieve estará por encima de los 1.600-1.800 metros, mientras en el resto, se esperan chubascos dispersos, más probables en Pirineos donde la cota de nieve oscilará en torno a 600-1.000 metros. El viernes los vientos fuertes se restringirán a la desembocadura del Ebro y zonas altas del Pirineo.



Este jueves, la situación mejorará progresivamente con la entrada de una masa de aire más templada por el oeste, con nevadas restringidas al tercio norte, y la cota de nieve subirá por el cuadrante noroeste peninsular, hasta situarse en 1.500-2.000 metros.



Se registrará un aumento notable de las temperaturas, por lo que es probable que se inicien deshielos que, junto con las precipitaciones previstas, dará lugar a crecidas en los ríos del tercio norte peninsular, informa la Aemet.



El Cantábrico oriental, Navarra y las zonas de montaña fueron las áreas en las que se registraron mayores acumulaciones de nieve. También se acumularon más de 20 centímetros de nieve a partir de 1.000 metros en zonas de montaña de la mitad norte. No obstante, el aviso de riesgo importante (naranja) por nevadas permanecerá activado hoy en Cantabria, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Huesca, Zaragoza. Además, tendrán aviso de riesgo (amarillo) las provincias de Asturias, León, Palencia, Burgos, Soria, Zamora, La Rioja, Lérida y Madrid.



Asimismo, tendrán aviso de riesgo (amarillo) por temperaturas mínimas de -4 a -6 grados centígrados en las provincias de Huesca, Gerona, Barcelona, Lérida, Granada y Jaén.



El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, aseguró que Fien dejó ayer vientos con rachas huracanadas, de más de 120 kilómetros por hora en zonas de montaña y del litoral. Ayer, la llegada de la masa de aire ártico provocó un descenso térmico, pues durante la madrugada del miércoles se bajó incluso de -10ºC en los Pirineos.



Del Campo destacó los -12ºC registrados en Portainé (Lérida) y en Cerler (Huesca) y la cota de nieve cayó notablemente, hasta el punto de que nevara en ciudades de zonas llanas como Ávila, León, Segovia, Burgos, Pamplona o Vitoria.



Asimismo, Del Campo espera que este jueves también nieve en «amplias zonas» de la meseta norte, en el entorno del sistema Central y en sierras de Andalucía Oriental, y no se descartan en zonas llanas de la mitad este peninsular, donde la cota bajará a últimas horas del día hasta los 400 metros e incluso a nivel del mar en el Cantábrico, mientras que en Baleares puede haber precipitaciones en forma de nieve desde los 600 metros.



El meteorólogo explicó que este «panorama» estará acompañado por rachas de viento que seguirán soplando con fuerza en el área mediterránea y en Baleares y, de hecho, en el sur de Tarragona y norte de Castellón podrán superar los 100 kilómetros por hora. El viento provocará un temporal marítimo con olas de hasta ocho metros de altura en el Cantábrico y de cuatro metros en el Mediterráneo.



A pesar de que el frío intenso sigue este jueves, será una jornada en la que el portavoz de la Aemet pronostica que irá subiendo «claramente» la cota de nieve respecto a la de ayer y se situará por encima de 1.200 metros o 1.400 metros a partir de la tarde en el norte. No obstante, en el Pirineo seguirá nevando a cualquier cota y nevará también en el Sistema Central e Ibérico. En Baleares, por su parte, la cota se mantendrá en 600 metros.



A consecuencia de la subida de la cota de nieve, el portavoz prevé que las precipitaciones sean en forma líquida y abundante ese día en el Cantábrico, especialmente en zonas previamente nevadas, por lo que se esperan deshielos de modo que los cauces de algunos ríos bajarán con mucho agua.



En el resto del país los cielos se despejarán, aunque puede haber intervalos nubosos y seguirá el viento fuerte, especialmente en los litorales de Galicia y del Cantábrico, donde soplarán con fuerza y se mantendrá el temporal marítimo, con olas de hasta 5 metros de altura. En cuanto a las temperaturas, este jueves subirán previsiblemente las máximas de forma notable, hasta 6-8ºC en el tercio norte de la Península respecto a las de este miércoles.