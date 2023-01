Las temperaturas estarán este domingo en Atienza entre 0°C y 5°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvia, el viento será flojo de unos 17 km/h y dirección noroeste

Neblinas matinales y heladas este domingo de enero en Guadalajara con 0°C de mínima y 8°C de máxima

Las temperaturas estarán este domingo en Guadalajara entre 0°C de mínima y 8°C de máxima, el cielo estará cubierto de nubes con niebla, el viento será flojo de unos 12 km/h y dirección noroeste

domingo 15 de enero de 2023 , 08:47h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielo nuboso o cubierto con intervalos de nubes bajas y disminuyendo a poco nuboso por la tarde desde el noroeste hacia el sudeste.



Se prevén precipitaciones en general débiles, que no se esperan en el sureste. Además, habrá brumas y probables nieblas matinales en zonas bajas del nordeste y en los Montes de Toledo. La cota de nieve estarán en torno a los 1.800 o 2.000 metros, bajando a 900 o 1.100 metros.



Las temperaturas mínimas, que se esperan al final del día excepto en Ciudad Real y Albacete, irán en descenso en la mitad norte y sin cambios significativos en el resto, mientras que las máximas irán en descenso. Se esperan heladas débiles en el nordeste y localmente débiles en los Montes de Toledo y sur de Albacete.



Por su parte, el viento soplará flojo y de componente oeste, con mayor intensidad en las horas centrales.



Las termómetros oscilarán entre 1 y 15ºC en Albacete, entre 2 y 10ºC en Ciudad Real, -3 y 8ºC en Cuenca, 0 y 8ºC en Guadalajara y entre -1 y 11ºC en Toledo.



Llega la primera masa de aire polar del año.-



La llegada del primer temporal de invierno del año a la Península y Baleares trae consigo, ya para este domingo, un cambio brusco en el tiempo y un descenso drástico de las temperaturas que afectará, especialmente a partir del lunes, a buena parte de la mitad norte peninsular y se mantendrá, al menos, hasta el jueves de la semana que viene.



Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo se espera un cambio de tendencia en las condiciones meteorológicas con el primer episodio plenamente invernal. Un frente frío cruzará la Península de noroeste a sureste, por lo que habrá lluvias más intensas y persistentes en el tercio norte, que perderán intensidad a medida que se adentren hacia el interior y no alcanzarán el área mediterránea.



El paso de ese frente vendrá acompañado de "la entrada de una masa de aire más fría de origen polar", indica la Aemet, que provocará un descenso de las temperaturas y de la cota de nieve. También se esperan para el domingo heladas débiles en amplias zonas de la mitad norte peninsular, más intensas en Pirineos.



En este sentido, la agencia de meteorología ha aclarado que se trata de una masa de aire "marítima polar" que "no procede directamente del polo", ya que si no se trataría de una "masa ártica", sino de latitudes más altas que las nuestras: del Atlántico norte, puntúan.



De este modo, la cota de nieve se situará en torno a los 1.000 m en el extremo norte y bajará hasta los 500-700 metros al final del día, de ahí que se esperen acumulaciones de nieve en todos los sistemas de montaña de la mitad norte peninsular.



Según la Aemet, las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria, La Rioja y Asturias estarán en alerta amarilla por nevadas, mientras el viento activará el aviso amarillo en Tarragona y el naranja en A Coruña. Asimismo, el oleaje pondrá este domingo en riesgo (amarillo) a las provincias de Almería, Granada, Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya, Girona, Tarragona y Asturias, y en riesgo importante (naranja) a A Coruña y Pontevedra.



Respecto a si nevará en capitales de provincia, desde la Aemet aseguran que tanto este domingo como el lunes "podrán verse copos" en ciudades como Ávila, Segovia o Burgos, pero "las nevadas más copiosas caerán en áreas montañosas", puntualizan.



Por su parte, desde Meteored añaden que no solo la nieve será la protagonista en los próximos días, sino también el viento. Este domingo predominarán los vientos del oeste o noroeste, fuertes o con intervalos de fuerte en el norte de Galicia, el área cantábrica y, durante la segunda mitad del día, en el bajo Ebro y el Ampurdán. Igualmente, se esperan intervalos muy fuertes en el norte de Galicia, de norte en Baleares y alisios en Canarias.



Llegada de la borrasca Fien

El lunes, la situación empeorará con la llegada de la borrasca Fien, la sexta de gran impacto de la temporada, que dará lugar a un temporal marítimo, de viento y nieve en la Península.



Por este motivo, los fuertes vientos darán lugar el lunes a un temporal marítimo durante todo el día en el área cantábrica, con vientos que pueden superar puntualmente los 80 km/h y olas de entre 6 y 8 metros. Según se extiendan los vientos fuertes hacia el sureste, el temporal marítimo también lo hará al área mediterránea, especialmente a las costas del sureste peninsular.



De cara al martes, irrumpirá por el noroeste peninsular de una masa de aire de origen marítimo-polar, muy fría, que se extenderá en días posteriores al resto de la Península y Baleares.



Esto dará lugar a intensos vientos del noroeste y precipitaciones generalizadas, que sumado a un descenso térmico acusado, se darán en forma de nieve en cotas que pueden descender por debajo de los 500 metros con la posible irrupción de una masa de origen ártico a lo largo del miércoles, subraya la Aemet.



Según Meteored, la caída térmica del miércoles estará por "debajo de los valores normales de enero", y podrían situarse entre los -2 ºC y -5 ºC en la mayor parte de la Península en los momentos más fríos, indican.



El descenso de la cota de nieve será entonces aún mayor, dando lugar a nevadas por encima de los 400 metros en amplias zonas de la mitad norte peninsular y por encima de los 600-700 metros en el sureste peninsular.



Ya para el jueves, aunque es probable que continúen las bajas temperaturas, se espera que las precipitaciones tiendan a remitir en general, restringiéndose únicamente al tercio norte peninsular.