Eusebio Robles lamenta que el Ayuntamiento de Alovera no haya ni solicitado ni facilitado espacios para que el Centro de la Mujer permanezca en el municipio

viernes 13 de enero de 2023 , 12:41h

El delegado de la Junta, Eusebio Robles, ha lamentado hoy que el Ayuntamiento de Alovera no haya facilitado que el Centro de la Mujer, que hasta finales de año prestaba los servicios en este municipio, se mantuviera en el mismo, “lo que evidencia una absoluta falta de interés y de sensibilidad por parte de este Ayuntamiento ante la igualdad de género y las necesidades de las mujeres y demuestra la nula voluntad de quien gobierna este consistorio por prestar servicios públicos sociales en el municipio”.



La provincia de Guadalajara se divide en diferentes zonas en cada una de las cuales funciona un Centro de la Mujer, cuyo personal puede realizar itinerancias, si fuera necesario, al alguno de los pueblos que la componen. La zona de Alovera da servicio también a los municipios de Valdarachas, Pioz, Pozo de Guadalajara y Villanueva de la Torre. Las concesiones para la puesta en marcha de los centros se hacen por dos años y pueden ser solicitadas tanto por Ayuntamientos como por entidades, si bien, aunque sea una entidad la que lo solicite, son los Ayuntamientos quienes facilitan los espacios sin coste alguno, salvo en el caso de Alovera, por lo que Opañel ha estado funcionando los dos últimos años en este municipio en un local alquilado.



Por su parte, la Administración regional financia siempre los costes del personal contratado en estos centros y las actividades que desarrollan, ayudas que en ningún momento se han recortado ni cuestionado para el centro de Alovera. De hecho, Robles ha puntualizado que las ayudas del Gobierno regional para este Centro han pasado de 85.000 euros en el año 2016 a 142.000 euros para el presente ejercicio.



Ante esta situación, según ha detallado Robles, en la última convocatoria para la puesta en marcha de Centros de la Mujer, que se publicó el pasado noviembre, Opañel presentó una propuesta para seguir trabajando en la zona, pero trasladándose a Villanueva de la Torre, donde el Ayuntamiento sí les facilitaba espacios adecuados para los servicios que deben prestar.



En este punto, Eusebio Robles recuerda que en ningún momento la Junta decide si un centro se mueve de un municipio a otro, ya que el proceso se hace a través de una convocatoria abierta a la que se presentan entidades o Ayuntamientos interesados, y a la que no se ha presentado el Ayuntamiento de Alovera, ni ha facilitado que ninguna entidad ponga en marcha este servicio en su municipio. Una situación, a juicio de Robles, “lamentable, que deben conocer las vecinas y vecinos de Alovera, ya que desde el Consistorio se están publicando algunas informaciones muy alejadas de la realidad, supongo que motivadas por la vergüenza de tener que explicar a sus convecinos y sobre todo a tus convecinas porqué han preferido que este servicio no se ofreciera en el municipio”, ha declarado Robles. “Lo cierto es que Alovera ha dejado de tener Centro de la Mujer por falta de voluntad política de quien gobierna este Ayuntamiento, que ha preferido ceder exclusivamente un despacho para las itinerancias que se van a realizar desde Villanueva, pasando así de contar con un servicio fijo en el municipio a un único día a la semana”, ha concluido el delegado de la Junta.



En este punto, Robles ha agradecido al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre y a su alcaldesa, Sonsoles Rico, que hayan facilitado a la entidad Opañel los espacios que requieren para que el Centro de la Mujer de la zona siga funcionando y atendiendo a la gran cantidad de mujeres que pasan por él. Y es que según ha detallado Eusebio Robles, el Centro viene atendiendo más de un millar de mujeres al año con un elevado porcentaje de atención de casos relacionados con violencia de género.



Por su parte, Sonsoles Rico, ha explicado su satisfacción ante la instalación de este centro en Villanueva de la Torre y ha declarado que cuando la entidad se dirigió al Ayuntamiento preguntando sobre la disponibilidad de espacios “no dudamos en que teníamos que buscar una ubicación como fuera porque no se puede permitir que se deje de prestar un servicio como el que ofrece el Centro de la Mujer”.



El delegado de la Junta ha hecho estas declaraciones hoy en Villanueva de la Torre, a donde se ha desplazado, junto a la delegada de Igualdad de la provincia, Elena Cañeque, para comprobar el funcionamiento del Centro de la Mujer que, desde el pasado 1 de enero, funciona en espacios cedidos en el propio Ayuntamiento y ha hecho hincapié en que “en un momento tremendamente delicado, con un repunte de violencia machista, las administraciones debemos sumar y no restar a la hora de poner en marcha recursos de apoyo a las mujeres”.