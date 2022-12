La temperatura mínima será este jueves en Atienza de 6°C y la máxima podría alcanzar los 9°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será flojo de unos 18 km/h y dirección suroeste

Bajada de temperaturas y lluvias débiles este jueves en Guadalajara

El tiempo en Guadalajara para este miércoles es de 7ºC de mínima y 11ºC de máxima con el cielo cubierto de nubes con lluvias. El viento será flojo con una velocidad de 15 km/h y de dirección suroeste

jueves 15 de diciembre de 2022 , 06:58h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielo nuboso o cubierto abriéndose claros por la tarde en el oeste de la Comunidad y también en el sureste de Albacete. Brumas y nieblas en las zonas de montaña al principio y final del día.



Habrá precipitaciones débiles, algo más intensas y frecuentes en las zonas de montaña, que remitirán de oeste a este por la tarde, salvo en las zonas de montaña de la mitad oriental donde persistirán hasta el final del día. Las temperaturas irán en descenso y los vientos soplarán del suroeste y oeste, flojos por la tarde, con intervalos más intensos en cotas altas de las zonas de montaña.



Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 12 grados en Albacete, 8 y 12 en Ciudad Real, 7 y 10 grados en Cuenca, 7 y 11 en Guadalajara y entre 8 y 13 grados en Toledo.



ALERTA METEOROLÓGICA EN CLM: Las lluvias de 'Efraím' cesarán el viernes y hasta el domingo predominará el sol, la niebla y el frío.-



La borrasca 'Efraín' seguirá acercándose a la Península al tiempo que va debilitándose y sus lluvias seguirán cayendo hasta el viernes, una jornada en la que solo lloverá en el suroeste y en el Cantábrico, mientras que en el resto cesarán o serán muy débiles y aisladas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, pronostica un fin de semana de tiempo anticiclónico, con cielos más despejados y sin lluvias pero con "abundantes" bancos de niebla hasta que al final del domingo llegue un nuevo frente a Galicia que dejará precipitaciones de nuevo en esa comunidad que seguirán el lunes y el martes, cuando se extenderán también a Asturias y en el oeste de Castilla y León.



Respecto a las temperaturas, el portavoz espera que bajen desde este miércoles hasta el viernes de forma "clara" y el sábado pueden registrarse heladas nocturnas en zonas de montaña. Sin embargo, el fin de semana subirán pero, en general, se situarán en valores normales para esta época del año después de días de temperaturas "muy altas" para la climatología habitual.



NAVIDAD Y FIN DE AÑO



En cuanto a la próxima semana, del 19 al 25 de diciembre, ve "probable" que las precipitaciones quedarán más acotadas al noroeste peninsular mientras en el resto los cielos estarán más despejados y con un ambiente más templado de lo habitual para la época, sobre todo en las horas centrales del día. Las noches, sin embargo, serán frías, porque la ausencia de nubes favorecerá la bajada de las temperaturas nocturnas, sobre todo en los valles de los grandes ríos del norte de la Península, donde además espera nieblas persistentes que dejarán un ambiente frío durante todo el día.



Respecto a la próxima semana, la del 26 de diciembre al 1 de enero, el portavoz ve aún muy lejano el horizonte como para pronunciarse con un pronóstico fiable, pero adelanta que con la información actual y con "mucha incertidumbre" que se presente templada y con lluvias en la mitad sur Península y con un tiempo más frío y seco en la mitad norte.



Hasta entonces, ve que este miércoles seguirá lloviendo en "cualquier punto" del país excepto en el Cantábrico, el área mediterránea y Baleares. Las lluvias de este miércoles serán abundantes en buena parte de Andalucía, sobre todo en el sur de esta comunidad donde se pueden acumular más de 100 litros por metro cuadrado en los puntos próximos al Estrecho y en poco tiempo, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.



Igualmente lloverá de forma abundante en Extremadura, sobre todo en el norte; en el oeste de Castilla-La Mancha, sur de Castilla y León, puntos de la Comunidad de Madrid y sur de Galicia. La cota de nieve estará alta, sobre los 2.000 metros.



El jueves aún seguirá lloviendo en amplias zonas del país menos en el Mediterráneo y Baleares pero en general serán precipitaciones más débiles y dispersas que los días anteriores. Serán fuertes de nuevo en el área del Estrecho.



Sobre las temperaturas, el portavoz espera que el jueves bajen de manera "prácticamente generalizada" unos 4 a 5 grados centígrados respecto al miércoles, especialmente en la mitad sur aunque apenas habrá heladas. En todo caso, la cota de nieve aún será alta, por encima de 1.800 metros en la cordillera cantábrica y por encima de 2.000 metros en el resto. En el Mediterráneo rozarán los 20ºC el jueves en las horas centrales del día.



FIN PARA EFRAÍM



El portavoz vaticina la práctica desaparición de 'Efraím' el viernes aunque ese día aún seguirá dejando lluvias débiles y dispersas en el oeste y en el sur de la Península, aunque irán cesando excepto en Andalucía, donde aún pueden ser persistentes y fuertes en algunos puntos.



El viernes lloverá en las comunidades cantábricas, nordeste de Cataluña y puede haber chubascos en Baleares. Ese día se formarán bancos de niebla en amplias zonas del interior gracias a la humedad reinante debido a las lluvias de los días previos.



Sobre las temperaturas, prevé un descenso ligero tanto de las nocturnas como las diurnas, de modo que habrá algunas heladas débiles en zonas de montaña y la cota de nieve el viernes se situará en torno a los 1.400 a 1.600 metros



Por último este sábado y domingo predominará el tiempo anticiclónico, con la Península y Baleares bajo la influencia de las altas presiones instalada sobre Europa Occidental. El sábado habrá intervalos de nubes medias y altas pero no se esperan lluvias importantes, salvo quizá en puntos del sur y el este de Andalucía, en la costa catalana y en Baleares. Sí habrá probablemente "extensos y densos" bancos de niebla y de nubes bajas persistentes, sobre todo en la cuenca del Ebro y en zonas bajas de Huesca y Lérida, donde se espera una jornada fría.



Las temperaturas el fin de semana serán frías por la noche en las zonas altas y en los páramos del centro, aunque en el sur de Andalucía podrán rozar los 20ºC en las horas centrales del día.



El domingo se repetirán las nieblas y nubes bajas en amplias zonas del interior, con posibilidad de que sean persistentes de nuevo en el Ebro y zonas bajas del nordeste, En el resto del país el portavoz prevé intervalos nubosos con nubes que en el noroeste de la Península y al final del día se acercará un frente a Galicia que dejará lluvias en esa comunidad y quizá en puntos del occidente de Asturias y del noroeste de Castilla y León.



En cuanto a la predicción para Canarias, el portavoz señala que los próximos días predominarán los intervalos nubosos con algunas lluvias débiles y las temperaturas bajarán a partir del jueves.



Reabierta la carretera CM-4017 a su paso por Horcajo de los Montes (Ciudad Real)

La carretera CM-4017 ha vuelto a abrirse este miércoles a la altura de la localidad de Horcajo de los Montes tras haber sido afectada por las lluvias traídas por la borrasca 'Efraín'.



Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, la apertura de la vía ha tenido lugar a las 11.50 horas tras haber quedado limpia.



De esta manera, y después de que también este miércoles las vías de acceso a la pedanía de Santa Quiteria hayan sido abiertas al tráfico, únicamente permanece cerrada la CR-7121 a la altura de Retuerta del Bullaque.



La borrasca 'Efraín' provoca diversas incidencias en la provincia de Cuenca y eleva a máximos el caudal de sus ríos

La borrasca 'Efraín' ha provocado diversas incidencias en la provincia de Cuenca sobre todo en la jornada de este martes y ha elevado los caudales de los diversos ríos que discurren por el territorio conquenses a máximos.



Los puntos de la provincia donde más se ha notado el paso de la borrasca ha sido la capital y la serranía, en donde ya este martes por la mañana la acumulación de lluvias en el río Júcar y la previsión de que seguiría lloviendo hicieron abrir las compuertas de la presa de La Toba, lo cual provocaba una crecida con pocos precedentes del río Júcar en su tramo más alto.



Así, desde los 10 metros cúbicos por segundo que circulaban este lunes por el río según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, este miércoles por la mañana se ha alcanzado su pico máximo en el transcurso de esta borrasca, ya que se ha registrado a las 7.45 horas su caudal máximo hasta el momento al sobrepasar los 296 metros cúbicos por segundo.



Tras la tregua de las lluvias esta madrugada, el nivel del agua ha ido bajando paulatinamente y, a las 10.50 horas, La Toba sigue extrayendo agua a la par que sigue saltando por coronación, con un total de 10,47 hectómetros almacenados.



El Júcar, a su paso por la capital, circula a esa misma hora con un caudal de 282 metros cúbicos. En cambio, aguas abajo parece seguir aumentado de caudal el río, y en la estación de San Lorenzo de la Parrilla parece que aún no se ha alcanzado el pico máximo con 283 metros cúbicos por segundo.



Esta situación también ha provocado que la mayor presa del Júcar alto, la de Alarcón, haya aumentado en 8 hectómetros su agua embalsada en las últimas 24 horas desde los 548,38 hectómetros de este martes por la mañana hasta los 556,29 de este miércoles.



También en la Cuenca del Júcar, el río Cabriel ha visto aumentada su capacidad. Así, en la estación situada en Pajaroncillo discurren a las 11.00 horas un total de 98,28 metros cúbicos por segundo frente a los 8 metros cúbicos del lunes por la mañana. Esta estación ha registrado su mayor pico este martes por la noche con 153 metros cúbicos a las 21.00 horas.



Una significativa crecida que río abajo ha ido sumando agua y, a su paso por Víllora, el Cabriel está registrando a las 11.00 horas un caudal de 640 metros cúbicos por segundo frente a los 8 metros cúbicos que se registraban el domingo por la mañana.



De esta forma, la presa de Contreras ha pasado de almacenar 299 hectómetros el pasado día 8 de diciembre hasta los 307 hectómetros actuales.



INCIDENCIAS EN LA CAPITAL



Con motivo de la crecida del Júcar, en Cuenca capital el Ayuntamiento ha llevado a cabo diferentes cierres de paseos fluviales como en el Recreo Peral hasta la desembocadura del río Huécar, la zona que discurre entre San Antón y el polideportivo El Sargal o la explanada del recinto ferial y el Bosque de Acero, en donde el alto caudal ha anegado dichas zonas sin causar daños gracias a las obras que la Confederación del Júcar ha llevado a cabo durante los dos últimos años.



También se ha cortado este miércoles por la mañana el camino de San Isidro por balsas de agua, y de igual manera tuvo que estar cortada buena parte de este martes un tramo de la carretera CM-2104 entre Cuenca y Valdecabras también por balsas de agua. En la ciudad los bomberos también actuaron en el corte de un pino que se había caído sobre la calle San Lázaro, por desprendimientos en la carretera a Palomera así como en achiques de agua en varias calles.



CARRETERAS



Actualmente también permanece cortada al tráfico la CUV-7031 entre Palomares del Campo y Carrascosa del Campo debido a una zona inundada que cubre la calzada por desbordamiento del rio Gigüela.



Durante la noche, también ha habido varias carreteras provinciales cortadas por inundación, pero ahora ya están abiertas al tráfico, y desde la Diputación de Cuenca están limpiando el barro acumulado en la calzada con varias máquinas y camiones, por lo que hay que circular con precaución.



Estas carreteras son la CUV-9116 entre Ribagorda y el cruce con la CUV-9119; la CUV-9119 entre Ribatajada y el cruce con la CUV-9116; la CUV-2123 entre La Ventosa y Villanueva de Guadamejud; la CUV-7032 entre Huerta de la Obispalia y Torrebuceit; la CUV-2171 entre Pineda de Gigüela y la N-400 y la CUV-9144 entre Molinos de Papel y el cruce con la CUV-9141.



El agua también se ha salido de su cauce en el río Escabas a su paso por Cañamares sin provocar daños.



Misma subida de caudal se han dado en el río Trabaque o el Mariana, que anegaron el campo sin causar daños, o con el nacimiento del Río Cuervo, cuyas últimas lluvias han dejado una imagen de postal que hacía mucho tiempo que no se veía.



La pedanía de Santa Quiteria deja de estar incomunicada y sus caminos se encuentran ya abiertos

La pedanía de Santa Quiteria, dentro del municipio ciudadrealeño de Alcoba de los Montes, ha dejado ya de estar incomunicada y sus caminos se encuentran abiertos, tras las abundantes precipitaciones que ha dejado la borrasca 'Efraín' en la zona.



Así lo han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, que han señalado que la apertura de caminos se ha producido a las 11.00 horas de este miércoles.



De esta manera, únicamente quedan cortadas la carretera CR-7121 a la altura de Retuerta del Bullaque y la CM-4017 en Horcajo de los Montes, ambas en la provincia de Ciudad Real.



Santa Quiteria continúa incomunicada y dos carreteras de Ciudad Real siguen cortadas

La pedanía de Santa Quiteria, dentro del municipio ciudadrealeño de Alcoba de los Montes, continúa incomunicada a causa de las lluvias y dos carreteras más de Castilla-La Mancha siguen cortadas como consecuencia de las precipitaciones caídas durante la borrasca 'Efraín'.



Según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, en concreto, la carretera CR-7121 sigue cerrada al tráfico a la altura de Retuerta del Bullaque, también en la provincia de Ciudad Real.



Además de ésta, se mantiene el corte de la carretera CM-4017 en la también ciudadrealeña localidad de Horcajo de los Montes.



San Pablo de los Montes (Toledo) acumula 85 litros por m2

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología a las 20.30 horas recogidos por Europa Press, San Pablo de los Montes (Toledo) ha acumulado un total de 85,5 litros de precipitación por metro cuadrado en la jornada de este martes, colocándose como la localidad de la región donde más ha llovido.



El resto del escalafón en sus cinco primeras posiciones también lo ocupan localidades toledanas, ya que Navahermosa ha acumulado 50,2 litros; Talavera de la Reina 45,4; Castillo de Bayuela 41,8; y Toledo capital 40,8 litros por metro cuadrado.



Completan el 'top 10' Pastrana, Ocaña, Abia de la Obispalia, Tembleque y Villares del Saz, con valores que oscilan entre los 37,8 litros y los 40,6.



LA DÉCIMA A NIVEL NACIONAL



En el cómputo nacional, San Pablo de los Montes es el décimo municipio donde más agua ha caído. Una lista que encabeza Grazalema (Cádiz), con 120,6 litros por metro cuadrado; seguida de Navalvillar de Ibor y Zorita (Cáceres), que acumularon 114,6 y 109,8 respectivamente.



Las extremeñas Puebla de Obando, Guadalupe, Cañamero, Alcuescar, Alburquerque y Herrera del Duque completan las diez primeras posiciones por encima de la localidad toledana.



Las incidencias por la lluvia ascienden a 123 en Castilla-La Mancha

Los incidentes ocurridos en toda Castilla-La Mancha este martes a consecuencia de las lluvias ascienden a 123, después de que entre las 14.00 y las 18.00 horas se hayan producido 69 incidencias más, que se suman a las 54 que habían ocurrido entre las 0.00 y las 14.00 horas.



En concreto, entre las 14.00 y las 18.00 horas se han producido 26 incidentes en Ciudad Real, 18 en Cuenca, 14 en Toledo, 6 en Guadalajara y 5 en Albacete.



De esta manera, en el total del día se han producido 41 incidentes en Toledo, 33 en Ciudad Real, 31 en Cuenca, 12 en Guadalajara y 6 en Albacete.



Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, la mayoría de estos incidentes por las precipitaciones han consistido en achiques de agua y obstáculos en la calzada.



MARTES, 13 DE DICIEMBRE

La lluvia obliga a cortar tres carreteras en Cuenca

El embalsamiento producido por la lluvia caída este martes ha obligado a cortar tres carreteras en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) y una más en el término municipal de Cuenca.



Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el corte en Retuerta del Bullaque se ha producido a las 12.59 horas y ha obligado a desviar tres autobuses escolares que se encontraban haciendo dichas rutas.



En concreto, en esa provincia las vías cortadas son la CM-4103 (del kilómetro cero al 16), la CM-4106 (del kilómetro 19 al 50) y la CM-4017 (del kilómetro 62 al 89).



De otro lado, también se ha cortado la CM-2104, entre Cuenca y Valdecabras, en Cuenca, debido a una balsa de agua y el desprendimiento de rocas, dándose paso alternativo por la Ciudad Encantada desde las 15.00 horas, han explicado a Europa Press las mismas fuentes.



El 112 ha informado posteriormente del corte, sobre las 16.35 horas, de la carretera CR-7131, en Malagón (Ciudad Real), por una balsa de agua.



Castilla-La Mancha registra 54 incidentes a consecuencia de las lluvias,

Castilla-La Mancha ha registrado 54 incidentes entre las 0.00 y las 14.00 horas de este martes a consecuencia de las lluvias caídas en la región, con la provincia de Toledo agrupando hasta la mitad de ellos, un total de 27.



Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 s, la mayoría de estos incidentes por las precipitaciones han consistido en achiques de agua y obstáculos en la calzada.



Además de los 27 incidentes notificados en la provincia de Toledo, en Cuenca se han producido otros trece, en Ciudad Real siete, en Guadalajara seis y en Albacete



Cuenca cierra los accesos a los ríos Júcar y Huécar por precaución ante el incremento del caudal

El Servicio Municipal de Bomberos de Cuenca ha cerrado los accesos al psseo fluvial y zonas de recreo próximas a los ríos como medida de precaución ante el incremento del caudal del río Júcar que está provocando la constante lluvia.



El Consistorio conquense pide responsabilidad a la ciudadanía y que respeten la señalización que ya se está colocando, recomendando no transitar por los espacios próximos a las riberas de los ríos ante la previsión de que las lluvias continúen y, con ellas, el aumento del caudal.



De hecho, la Aemet ha decretado alerta amarilla por lluvias en todo el ámbito de la Serranía de Cuenca hasta las 23.59 horas de este martes, tal y como ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado



El río Júcar excede su caudal en Cuenca al crecer hasta los 63 metros cúbicos y anega partes del paseo fluvial

El río Júcar a su paso por la capital conquense ha excedido su caudal habitual tras registrar este martes por la mañana una crecida que asciende a 63 metros cúbicos por segundo, como consecuencia de las lluvias que se vienen registrando en la capital desde hace varios días. De ahí que hayan quedado anegadas de agua varias partes del paseo fluvial.



Así consta en el registro del caudal del río que está disponible en el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, consultado por Europa Press, en donde se detalla que desde que comenzaran las fuertes lluvias el pasado 8 de diciembre, el caudal ha ido incrementándose día a día hasta alcanzar este martes por la mañana los 63 metros cúbicos por segundo de caudal a las 10.20 horas.



Como consecuencia de esta crecida, el agua ya se ha salido de su cauce habitual y está anegando zonas del paseo fluvial del río a su paso por la capital, como son la zona que discurre bajo el barrio de San Antón hasta el polideportivo el Sargal.



Y es que, según los pluviómetros también de la confederación, en la ciudad de las Casas Colgadas se han registrado lluvias que ascienden a 17,6 litros por metro cuadrado el pasado 8 de diciembre, de 13 litros el día 11 y, ayer lunes, las precipitaciones registradas ascendieron hasta los 22,2 litros.



Situación diferente se está viviendo en la parte más alta del Júcar, en la Serranía conquense, en donde las lluvias registradas han sido mayores.



Así, en el embalse de la Toba solo en las ultimas 24 horas se han registrado 73,2 litros por metro cuadrado, 67,2 litros en Beamud o 59,6 litros en la Ciudad Encantada.



Esta acumulación de agua en tan solo un día en esta zona de la Serranía ha provocado que el agua acumulada en el embalse de La Toba se haya incrementado desde los 4,28 hectómetros que se registraban este lunes por la mañana hasta los 8,64 hectómetros de este martes a las 10.15 horas. La capacidad total de esta presa es de 9,7 hectómetros.



Del mismo modo, el pantano de Alarcón también ha visto incrementada su agua embalsada. De los 541 hectómetros que registraba el pasado 8 de diciembre, en la actualidad son 548,34 los hectómetros que se acumulan.



La capacidad total de este embalse asciende a 1.118 hectómetros.



Talavera de la Reina registra más de 24 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina continúa trabajando para minimizar el efecto de las intensas lluvias que han caído en la ciudad durante los últimos días, buscando que las calles recuperen la normalidad a la mayor brevedad posible.



Solo en las últimas 24 horas se han registrado precipitaciones acumuladas de 24’6 litros por metro cuadrado, cayendo las más intensas en torno a las 06:00 horas. Además, durante el día de hoy Talavera se encuentra en riesgo amarillo según la AEMET por lluvias intensas y la posibilidad de tormenta en las últimas horas del día. Se espera que las precipitaciones continúen, aunque con menor intensidad, en los próximos días.



Además de los trabajos habituales que se realizan desde los distintos servicios del Ayuntamiento como la limpieza y supervisión de alcantarillas, rejillas e imbornales, durante esta jornada se está trabajando de forma intensa para limpiar las hojas que han caído en las últimas horas en los imbornales a causa de las lluvias.



Así, tanto los Servicios Generales del Ayuntamiento, Oficina Técnica y Medio Ambiente del Ayuntamiento, como Policía Local, Bomberos, Protección Civil y las empresas concesionarias de limpieza viaria, PreZero; y del servicio integral del agua, Aqualia; están trabajando desde el día de ayer para poder minimizar el efecto de estas lluvias intensas.



Pese a este fenómeno climatológico, desde Policía Local, Bomberos y Protección Civil han confirmado que no ha habido incidencias muy destacadas más allá de algunas zonas anegadas como la calle Carnicerías, Paseo Padre Juan de Mariana, Avda. Francisco Aguirre o Cañada de la Sierra; en la que tanto PreZero como Aqualia tienen trabajando a todo su personal para intentar minimizar el impacto de estas precipitaciones.



El equipo de Gobierno ha agradecido a todos estos servicios su rápida actuación y la labor desarrollada durante estos días en los que las lluvias continuarán presentes en la Ciudad de la Cerámica.



Finalmente, desde el Ayuntamiento han aconsejado a la población tener prudencia a la hora de coger el coche, especialmente en aquellas zonas con mayor tendencia a acumular grandes cantidades de agua en la calzada, así como no transitar por espacios verdes o zonas de mucho arbolado. Del mismo modo, se ha recordado que existen teléfonos para pedir información – 012 – y para emergencias – 112 -.



Toledo estará en alerta naranja este martes por lluvias, Ciudad Real tendrá alerta amarilla por el mismo motivo mientras Albacete tendrá riesgo por viento.



Un total de 19 provincias estarán este martes en alerta por lluvias, viento y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, Badajoz, Cáceres y Toledo estarán en alerta naranja (riesgo importante) por lluvias; mientras que Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Ciudad Real y Madrid, estarán en alerta amarilla (riesgo) por lluvias; Albacete, en riesgo por viento; y Baleares, Almería, Asturias, Cantabria, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Murcia, por oleaje.



Así, se prevén precipitaciones abundantes, ocasionalmente con tormenta, en el suroeste de Galicia y la vertiente atlántica meridional, pudiendo ser fuertes o persistentes en el oeste de la meseta Sur, el sur del sistema central occidental, el norte de Andalucía y el entorno de Grazalema.



En Baleares y el resto de la Península también habrá precipitaciones, pero menos abundantes, siendo débiles y menos probables en el área cantábrica, el extremo nordeste peninsular y el litoral sureste. En Canarias, los cielos permanecerán poco nubosos o con nubes altas.



Las cotas de nieve estarán muy altas, por encima de los 2.000 metros en la mitad norte peninsular y por encima de 2.500 metros en la mitad sur, por lo que no se esperan nevadas significativas.



Además, pueden formarse nieblas matinales en el valle del Ebro, y habrá nubes bajas y nieblas en las principales cordilleras de la Península.



En cuanto a las temperaturas, irán en ascenso en casi toda España, salvo en el noroeste y en Andalucía occidental donde podrían descender de forma ligera. En el nordeste el ascenso será más significativo pudiendo llegar a ser notable. Por su parte, las mínimas irán en ascenso general y solo se esperan heladas débiles en Pirineos.



El viento soplará variable en el cuadrante nordeste peninsular, mientras que en el resto soplará del suroeste, fuerte o con intervalos de fuerte en los litorales del sur y sureste peninsular, Baleares y áreas de montaña del tercio sur. Mientras, en Canarias, predominará el viento de componente sur.