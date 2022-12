Laura Escanes sobre su orientación sexual: “No podría tener una relación sentimental de pareja, de amor, con una tía”

miércoles 28 de diciembre de 2022 , 11:12h

En el tercer episodio del podcast de Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes, disponible en exclusiva en Podimo, la influencer ha invitado a una de las cantantes y bailarinas españolas más reconocidas de los últimos tiempos, la ex OT Lola Índigo.

La entrevista se ha convertido en una charla entre amigas llena de confesiones en la que las dos estaban de lo más cómodas. Han tocado temas como la orientación sexual, la maternidad o el precio de la fama.

Escanes ha comenzado confesando: “A mí las tías me gustan, en plan me atraen” pero añade: “no podría tener una relación sentimental de pareja, de amor, con una tía”. Lola, en línea con el mismo tema y desde su propia experiencia, reconoce: “Yo, por ejemplo, cuando he roto con un tío, me ha costado mucho más mantener la amistad, y cuando lo he dejado con una tía no he tenido ese problema”.

Durante la charla, las amigas han hablado sobre la maternidad, un tema en el que Lola parece tenerlo muy claro: “Llevo toda la vida con un instinto maternal de locos […] y de repente, me he bajado […] y me encantan los niños, pero me he bajado totalmente de la opinión de que quiero ser madre, en plan, no quiero ser madre nunca”.

Por último, las amigas han hablado sobre el precio de la fama, las personas que han perdido por ello y lo que han tenido que dejar ir. A pesar de ello, la cantante confiesa: “Necesito perdonar todo el rato, porque vivir con rencor es un agujero en el pecho que no me apetece tener para nada”.