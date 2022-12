Subida navideña al Ocejón

lunes 12 de diciembre de 2022 , 12:33h

El grupo de senderismo tiene preparada su próxima excursión el 18 de diciembre, realizaremos la tradicional subida navideña al Ocejón el último domingo antes de Nochebuena. Será una ruta lineal y en esta ocasión lo haremos desde Majaelrayo hasta Valverde de los Arrollos, pasando por el Pico Ocejón.Se trata de una subida difícil debido al desnivel (+890m en 6.5km) y la longitud (aproximadamente 13 km).Las rutas están abiertas a cualquier persona en buena forma física que quiera disfrutar de un domingo en el campo en buena compañía, en un ambiente respetuoso y sano.Los médicos colegiados en Guadalajara pagan 10€ y los no colegiados 15€, precio que incluye el traslado en autobús y recogida al punto de salida de la ruta y llegada.El punto de encuentro es el Colegio de Médicos (Avenida del Ejército 9B) a las 8:00h.Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario: FORMULARIO INSCRIPCION EXCURSIONESEnvío de justificantes por mail imprescindible para realizar la actividad a [email protected] No se tendrán en cuenta inscripciones por whatsapp o sin justificante de pago.El número mínimo de participantes para contratar autobús es de 15 personas. En caso de que no se alcanzara este número se devolverá el dinero o se conservará para la próxima excursión, según desee el participante.Todos los participantes realizan la actividad bajo su propia responsabilidad.Para dudas u otras consultas se puede llamar a Cristina Toledano en el 646475509 o por whatsapp.