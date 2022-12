Ya es Navidad en Pareja, ayer se celebró el XIV Certamen de Villancicos en la Iglesia de la Asunción

domingo 11 de diciembre de 2022 , 13:15h

VER GALERÍA DE FOTOS CERTAMEN DE VILLANCICOS DE PAREJA

Ya es Navidad en Pareja. Como es costumbre, es el Certamen de Villancicos de la Villa Alcarreña el que le da la bienvenida a estas fiestas. Este año, además, ya lucen los dos grandes y trabajados belenes con los que tradicionalmente cuenta Pareja, el de la parroquia, que se halla en la capilla principal de la Iglesia de la Asunción, y el de la Asociación Cultural de Pareja, que cada año instalan sus voluntarios en el Poyo Lafruta.

En la XIV Edición, que se ha celebrado por fin sin ninguna restricción derivada de la pandemia. Han participado, cantando con entusiasmo sus tonadas, las localidades de Alcocer, Sacedón, Salmerón y Millana-Escamilla, con la Agrupación de Pareja como anfitriona.

Daba la bienvenida a los presentes Javier del Río, alcalde de Pareja, no sin antes agradecer al párroco local, Javier Lucía, la cesión del espacio que acoge cada año el certamen, “abriéndonos las puertas de la iglesia”. El alcalde agradecía el hecho de “poder juntarnos aquí, como en pasadas ediciones, por fin sin mascarillas, ni tantas medidas de protección, pareciéndonos ya lejanos en el tiempo, aunque no lo sean, los momentos tan duros de pandemia que hemos vivido”.

Del Río añadía su agradecimiento a quienes cantan los villancicos, pero también a aquellos que, con su ilusión navideña, perpetúan la tradición española de la instalación de los belenes, a quienes confeccionan y participan en las actividades de los programas navideños en nuestros pueblos, o simplemente a quienes adornan su propio hogar y viven con especial ilusión estas entrañables fechas. Antes de desear que los villancicos sean, como la Navidad, símbolos de alegría, de unión y de paz para toda la tierra, especialmente en los hogares más necesitados y en los países en guerra. “Que suenen con alegría los cánticos de mi tierra”, terminaba el alcalde de Pareja, dando así comienzo a la música.

En esta nueva reunión musical y fraterna de pueblos en Pareja, cada una de las cinco rondas cantó dos villancicos. Las presentó María Tierraseca, concejala de Festejos, que tuvo unas palabras de cariño para cada una de ellas. La organizadora del evento, la Agrupación Musical de Pareja, no se conformó con cantar canciones tradicionales. De acuerdo con su inquietud musical, y como llevan ya unos años haciendo, han compuesto una tonada especialmente para la ocasión, a la que han llamado 'Las castañuelas'. Música y arreglos son de María Ángeles Druet pero, como ella misma dice, “el resultado final tiene también algo de cada una de las doce chicas más un chico que integran el grupo, puesto que hasta que no lo cantamos juntos, y cada uno le hace su aportación, el villancico no está terminado”, señalaba ayer.

Así, hacían sonar en la Iglesia sus habituales instrumentos: violín, guitarra, flauta, percusión, dándoles este año especial protagonismo a las castañuelas, “un instrumento típico de La Alcarria al que queremos homenajear, junto a las más mayores del grupo”, seguía Druet. Además, para terminar el villancico, hicieron una jota, sumando así el folklore tradicional a las canciones navideñas. Hoy lo presentan en Guadalajara, en el tradicional concurso de villancicos arriacense.

Su otro villancico fue 'El corderito', con el que la agrupación parejana quedó tercera precisamente en el concurso de villancicos de la ciudad de Guadalajara el año pasado.

La Ronda de Alcocer cantó 'La mula', un villancico a tres voces, con acompañamiento de guitarra, violonchelo, flauta, cajón, almirez y resto de percusión tradicional, y '¡Ay lerén!', un villancico de origen andaluz, acompañado en este caso por las guitarras, cascabeles, flautas traveseras, panderetas, cajón, botellas y castañuelas. Para interpretarlos, este año han contado con la ayuda de la profesora de música, oriunda del pueblo, Irene Puente. “La Ronda ya tenía hecha una pequeña selección de villancicos cuando yo me incorporé, que luego hemos modificado de acuerdo con la sonoridad que queríamos conseguir. Así fue como decidimos hacer un villancico a tres voces. La Ronda se junta para los villancicos, pero queremos darle continuidad, porque tenemos un ambiente maravilloso”, señalaba la profesora. Con más de 25 miembros, forman parte de ella las mujeres de la asociación local, pero también otros vecinos de Alcocer, y en general, vecinos a quienes les gusta cantar.

La Ronda de Escamilla-Millana actuó en segundo lugar. Isabel Martinez ejercía este año como portavoz. “La nuestra es una ronda tradicional, de zambomba y castañuelas, que nace fundamentalmente de las asociaciones de mujeres de nuestros pueblos. Cantar y ensayar, es una manera de juntarnos”, explicaba poco antes de empezar el certamen. La Ronda de Escamilla-Millana cantó 'Los pastorcillos' y 'Sonaron las doce', dos villancicos típicos de la comarca, antiguos, pero menos conocidos que otros. “Nos gusta representarlos. 'Las doce campanadas' son las que sonaron antes de que diera a luz María, mientras que 'Los pastorcillos' son los que van al portal a ver al niño Jesús y a llevarle los presentes. Los hemos escuchado en nuestros pueblos toda la vida, y ahora los hemos rescatado para transmitírselos a la gente joven”, explicaba Isabel, contenta, como el resto de su ronda, de acudir cada año a Pareja.

La Ronda de Salmerón, que pertenece a la asociación cultural del pueblo, la componen quince integrantes. Cantan y tocan al estilo tradicional, con la percusión de siempre: pandereta, zambomba, almirez y huesos, “y una guitarrilla”, contaba Oscar Balcones, uno de sus integrantes. Los salmeroneros hicieron un villancico tradicional del pueblo, 'El romance del ciego', que también es popular en toda la provincia, y otro más moderno, '¿Dónde vas San José?'. Los años de parón, debido a la pandemia, han hecho que, en 2022 las navidades hayan empezado fuerte en aquella localidad. “No sólo hemos hecho un belén, también lo hemos inaugurado, en un acto al que acudieron casi sesenta personas”, añadía Oscar. El portavoz lamentaba que ahora, cuando realmente se acercan las fechas más entrañables del año, los pueblos se queden vacíos. “Lo que nos queda es la Cabalgata de Reyes, y poco más, aunque los quedamos, saldremos a rondar, para darnos calor”. La Ronda de Salmerón empezó en Pareja, “y por eso le tenemos mucho cariño a este certamen”, dijo públicamente Oscar.

La Ronda de Sacedón, que básicamente está compuesta por las integrantes de la Asociación de Mujeres local, cantaron “a nuestro aire”, como decía Isabel Amante, una de las integrantes, dos villancicos, 'La reina de los cielos' y 'Otra navidad'. “Nos gusta la letra y son tradicionales. Los cantamos con nuestro propio estilo”, añadía. A las nueve sacedoneras y un sacedonero, les encanta cantar en Pareja, un certamen en el que han participado desde su mismo inicio. “Cuando no se ha podido venir, lo hemos echado de menos. Estamos muy felices de estar aquí con vosotros”, añadía. También en Sacedón se nota la alegría de esta Navidad. “Hay muchas actividades en el colegio, un belén precioso, una zambombada… Tenemos un cura maravilloso, don Sergio, que se lleva bien con todo el mundo, y nos motiva”, terminaba Isabel.

Después de cantar de manera individual, todas las rondas juntas se unieron en un solo villancico, después de la bendición del belén de la Iglesia, que ofició el párroco local, Javier Lucía. Además, cada una de ellas recibió el obsequio de un jamón, para compartir estas navidades. El certamen de Pareja terminó en la Plaza de la Constitución, cuando los cantantes y músicos compartieron, como habían hecho antes con los villancicos, un caldito caliente con chorizo. Acompañando a las rondas, estuvieron representantes municipales de cada una de las localidades.