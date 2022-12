La Agrupación musical de Pareja gana el XXXII Concurso de villancicos Ciudad de Guadalajara

domingo 11 de diciembre de 2022 , 18:13h

La Agrupación musical de Pareja ha ganado esta mañana el XXXII Concurso de villancicos Ciudad de Guadalajara celebrado en el Auditorio Buero Vallejo de la capital provincial.



Las parejanas han vencido en el concurso con un villancico que han compuesto ellas mismas: 'Las castañuelas'. La música y arreglos son de María Ángeles Druet pero, como ella misma dice, “el resultado final tiene también algo de cada una de las doce chicas más un chico que integramos el grupo, puesto que hasta que no lo cantamos juntos, y cada uno le hace su aportación, el villancico no está terminado”.



Las parejanas cantaron por primera vez en público el villancico en la mañana de ayer, en el XIV Certamen de Pareja, que se celebró en la Iglesia de la Asunción de la villa alcarreña, causando una excelente impresión en el numeroso público asistente. No fueron pocos los comentarios que se pudieron escuchar entre los asistentes anticipando su victoria hoy en Guadalajara.



Esta mañana, con el mismo brío y alegría parejanos que lo hacía ayer, la Agrupación Musical de Pareja, con la que el Ayuntamiento de Pareja colabora desde hace muchos años, encandilaba al público arriacense tocando sus instrumentos -violín, guitarra, flauta y percusión, dándole este año especial protagonismo a las castañuelas y homenajeando así a las más mayores del grupo- y cantando y bailando, puesto que, para terminar el villancico, hicieron una jota, sumando el folklore tradicional a la emotividad de las canciones navideñas.



El alcalde de Pareja, Javier del Río, ha felicitado personalmente ya esta mañana al grupo parejano, no solo por este primer puesto sino por su continua labor de traer al presente y dar a conocer a las nuevas generaciones las tradiciones de Pareja y de La Alcarria, “llevando el buen nombre de nuestro pueblo con alegría y buen hacer donde quiera que van”.



Acompañándolas esta mañana en el Buero Vallejo ha estado la concejala de Pareja Beatriz Martínez quien, por supuesto, se sumaba a la felicitación del regidor. “Hoy he podido comprobar cómo nuestra Agrupación Musical ha hecho disfrutar al público de Guadalajara como habitualmente hacen en Pareja, por lo que les doy mi más sentida enhorabuena”, terminaba la concejala.