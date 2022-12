Un punto equilibrado para el Alba de Albés

miércoles 07 de diciembre de 2022 , 19:50h

"El Equilibrio es imposible" cantaban Los Piratas, una mítica banda gallega. Y un entrenador gallego, junto a los suyos, se marcó como objetivo esta jornada rebatir esa frase.



Volvía el Alba de Albés a su feudo en mitad de un bache propiciado por la dificultad, jornada tras jornada, de esta Liga Smartbank. Con dicha premisa se plantaba el conjunto local ante su afición y ante el cuadro maño.



Advertía Rubén Albés en rueda de prensa que aguardaba un partido tosco y poco vistoso para el espectador. Y así fueron los primeros minutos de encuentro. Una de las cuatro novedades en el once inicial respecto al partido en Miranda, Fran Álvarez, impelía un fugaz cambio de imagen al partido. El de Sócovos, con un magistral disparo desde la frontal del área, hizo volar al meta visitante en la primera llegada clara del encuentro. Desde ese instante, el Albacete, arropado por el calor de su gente ante el frío de diciembre, dispuso de varias oportunidades para romper el equilibrio. No fue así y la asperidad que intuía el técnico gallego reinó hasta el fin de los primeros cuarenta y cinco minutos.



El segundo acto comenzaría de la misma manera que lo terminaba el primero. Unos minutos de tanteo precedieron a la primera llegada del Alba. Otra vez desde la frontal, Maikel Mesa levantaba a la parroquia blanca con un potente disparo que se marchaba lamiendo la cepa del travesaño. Advertidos del peligro, rápido respondería el conjunto rival. Una ocasión que despejó a la perfección en su vuelta a la titularidad Bernabé Barragán con una magistral intervención a bocajarro.



Desde ese momento, poco más. Presión, esfuerzo y pundonor que no pudieron verse traducidos en goles en parte gracias a la solidez mostrada por el conjunto visitante y que propició que el partido terminara con el mismo resultado con el que lo comenzó.



Un nuevo paso que acerca al Alba a su meta.