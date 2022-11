Los docentes de Castilla-La Mancha, condenados a una pérdida salarial superior a los 8.500 euros hasta 2024

martes 29 de noviembre de 2022 , 13:26h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los docentes de Castilla-La Mancha perderán de media más de 8.500 euros hasta 2024, una pérdida de masa salarial que se suma a los recortes que padece la educación pública de la región.



El delegado de CSIF Educación Toledo, Juan José Losana, resalta que los docentes de la región cobran ya en la nómina de este mes de noviembre la subida del 1,5% con carácter retroactivo desde enero. “Dependiendo de los trienios, sexenios, retención… más o menos son 300-400 euros, una media de 30 euros al mes”, algo que se produce “gracias a la presión sindical ejercida por CSIF. Las movilizaciones que hemos llevado a cabo desde abril, junto a la gran manifestación del 24 de septiembre de Madrid, cristalizaron en la apertura de la negociación tras más de dos años de bloqueo del Gobierno central”.



Sin embargo, este 1,5% como punto de partida, era totalmente insuficiente dentro de una oferta global de subida del 6%, más 1,5% en variables, hasta 2024 (1,5% en 2022 / 2,5% en 2023 / 2% en 2024). “Estamos hablando que esta subida, incluyendo las variables vinculadas al IPC y el PIB, ni siquiera compensa la inflación que ya tenemos este año, con Castilla-La Mancha como la comunidad más inflacionista”.



En concreto, docentes con 15 años de experiencia perderán una media superior a los 8.500 euros hasta 2024: los maestros perderán un promedio de 7.953,52 euros; el profesorado de Formación Profesional, 8.333,68 euros; los docentes de Secundaria, conservatorios y escuelas oficiales de idiomas, 8.826,85 euros; y los catedráticos, 9.400,74 euros.



Esta pérdida provocará que “los docentes trabajen 93 días gratis al año, es escandaloso”, y todo proviene de “un acuerdo al que por honestidad no podíamos adherirnos. Seguimos sin entender cómo los sindicatos de clase fueron capaces de firmarlo, más si cabe cuando están pidiendo mucho más para la empresa privada”.



Los recortes

Más allá del plano salarial, CSIF también pone el punto de mira en los recortes que mantiene la Consejería de Educación desde 2011: ratios, horario lectivo, interinos, burocracia, falta de personal administrativo y de servicios, faltas de apoyo en Educación Infantil, sin reducción horaria para los mayores de 55 años, sin desarrollo de la Ley de Autoridad del profesorado sancionando inmediatamente las conductas disruptivas de los alumnos…



El responsable de CSIF Educación Toledo, Enrique de la Rosa, como asunto importante que están sufriendo de manera más intensa el profesorado, explica que “pedimos la paralización de la Lomloe por las dudas en los temarios y en la evaluación del alumnado, los docentes se sienten inseguros porque no han podido formarse de manera adecuada, porque la ley es difícil de interpretar y porque les falta tiempo para la docencia. Y es que se trata de un procedimiento de evaluación muy complejo, que genera una enorme carga burocrática por los informes que se tienen que trasladar a la Administración”.



Asimismo, señala que “la realidad es que vamos a peor, no sólo no desaparecen los recortes, sino que además tenemos a un profesorado sobrepasado por el papeleo absurdo. Ayer mismo presentamos el plan de choque para acabar con la burocracia, con el apoyo de más de 2.000 docentes de la región”.



Llegar a esta situación es producto de la “condescendencia de los sindicatos sectoriales, que además ganaron las últimas elecciones sindicales. Desgraciadamente, no pueden decir que hayan conseguido nada por mejorar la educación pública de la región”, añade De la Rosa.



Por ello, tanto De la Rosa como Losana subrayan la importancia de las elecciones en el ámbito educativo que se celebran este jueves para lograr el cambio y abordar, de una vez por todas, todas las carencias que padecen los docentes de la región.