Castillo reprocha a Sánchez que “manosee” el principio de igualdad jurídica despenalizando el delito de sedición

lunes 21 de noviembre de 2022 , 20:09h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha reprochado al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que con el apoyo de Page, hayan traspasado todas la líneas de convivencia que nos dimos en 1978 “interviniendo” todos los organismos estatales que generaban confianza, estabilidad y credibilidad a los españoles “para devolver los favores a los que lo mantienen en el Gobierno y que han puesto el mundo al revés en nuestro país”, y ha citado varios ejemplos como; legislar a favor del violador, legislar a favor del ocupa, legislar a favor de los golpistas. Incluso ahora, “si un socialista es condenado por corrupción despenalizan el delito, tiramos por tierra el principio de igualdad jurídica y ese socialista duerme en casa, pero si no eres socialista vas a la cárcel”.



También se ha referido al intento de manipular la legislación vigente para despenalizar el delito de sedición para contentar a independentistas y golpistas. Sobre este asunto ha recordado que en 2017 hicimos frente a un golpe de estado perpetrado por partidos políticos que querían y quieren romper la convivencia, y el PP que estaba en el Gobierno puso en funcionamiento todos los organismos y mecanismos existentes a pararlo. “En la actualidad Sánchez les indulta, les rebaja el delito de sedición y ahora propone eliminar la malversación de fondos”.



Por ello, los componentes del Comité Provincial del Partido Popular de Guadalajara han aprobado este fin de semana una declaración “para condenar esta acción de modificación del delito de sedición que pretender aprobar definitivamente el Gobierno de Sánchez”.



Sanidad



Castillo ha señalado que otro tema relevante que afecta a nuestra provincia, y que los socialistas utilizan a nivel nacional para hacer daño a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso es el de la sanidad. Sobre este asunto ha dicho alto y claro, “que Guadalajara y Castilla-La Mancha no están para tirar cohetes”, es más, ha recordado que los gestores socialistas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha “son los que peores datos tienen de toda España”. Somos líderes en tiempos de espera en Atención Especializada y Atención Primaria. El Hospital de Guadalajara es el segundo en mayores tiempos de espera de la región y la ratio de médicos no es muy alentadora. En concreto, Castilla-La Mancha cuenta con 436 médicos por 100.000 habitantes, muy por debajo de Madrid que tiene 677 por cada 100.000 habitantes.



En el ámbito de la Enfermería, Castilla-La Mancha es la sexta peor región de España con 610 enfermeros, mientras que Guadalajara la segunda peor provincia con 423 enfermeros por cada 100.000 habitantes. Con estos datos, mucho peores que los de Madrid, Castillo se ha preguntado dónde están los sindicatos y los sanitarios de nuestra provincia y región que no salen a la calle a quejarse.



Agua



En este Comité, el presidente del Partido Popular ha subrayado que otro tema de candente actualidad, y al que el PSOE recurre cuando tiene que tapar sus vergüenzas es el agua. A su juicio, una postura “totalmente injusta e hipócrita” y ha recordado que el Partido Popular nivel nacional, y en los cuatro años que ha gobernado en la región, “ha hecho mucho más por el agua que los socialistas”. De hecho, ha apuntado, en los 40 años que han gobernado “no han legislado nada para asegurar una lámina estable en los embalses de cabecera, solo lo ha hecho el PP”.



Castillo ha aseverado que “son unos verdaderos hipócritas” porque teniendo todas las administraciones de su lado “no hacen nada”. Sin ir más lejos, ha puesto el ejemplo “de su incompetencia para poner en marcha la infraestructura de Morillejo, un proyecto que el Gobierno del PP dejó prácticamente terminado a falta de la instalación eléctrica y los gobiernos socialistas de Sánchez y Page “en más de tres años y medio han sido incapaces de ponerlo en marcha”.



En esta misma línea, Castillo ha reclamado que el dinero que percibe la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha “sea finalista y repercuta en los municipios ribereños para que ellos hagan las inversiones que crean convenientes, pero ese dinero no está”.



El presidente ha afeado “el esperpento de actuación” de los socialistas durante la visita del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo a Guadalajara, donde levantaron pancartas de no al trasvase “pero parece que han olvidado que los que gobiernan todas las administraciones, y por tanto toman las decisiones son los socialistas, y por ello, les ha reprochado a los socialistas de Guadalajara “que no levanten esas pancartas y defiendas esas ideas cuando nos visitan Page, Sánchez o las ministras socialistas. Es lamentable que no defiendan los intereses de los pueblos ribereños con esa beligerancia ante los continuos golpes de les da su propio partido”.



Castillo ha asegurado que el Partido Popular “no es un partido regionalista, es un partido con vocación de Gobierno y con un proyecto nacional en materia de agua. Lo que queremos para nuestro país es un Plan Hidrológico Nacional en el que todos colaboremos de forma solidaría en igualdad de condiciones”.



Intenso trabajo a nivel provincial



El presidente provincial ha destacado el intenso trabajo que ha estado realizando el partido provincial en los últimos meses con la celebración de diferentes jornadas intermunicipales (en Galve de Sorbe, Sigüenza, Albares, Molina de Aragón, Cabanillas del Campo, Tamajón y Pareja) “para conectar e intercambiar pareceres con nuestros alcaldes y concejales y así abordar los problemas y casuísticas de cada una de estas comarcas y solventar dudas”. Este tipo de encuentros terminaron con la celebración del segundo comité de alcaldes en Torremocha del Campo.



En estos foros han abordado de forma muy amplia la problemática de la despoblación. Un fenómeno que afecta a tres cuartas partes de la provincia, y sobre el que los alcaldes han coincidido en destacar “su hartazgo” por las promesas políticas que realiza en Gobierno socialista de Page “que se quedan en papel mojado”, como la aprobación de Ley de Despoblación, para la que se organizó “un sarao sin precedentes” y que finalmente contó con una dotación presupuestaria para ejecutarla “de cero euros”.



También sobre despoblación, el presidente provincial ha aseverado que “están hartos de promesas que nunca ven la realidad” y ha recordado los famosos Planes Especiales que prometió Page en 2016 para la Sierra Norte y la Comarca de Molina “que nunca llegan”. Estos hechos demuestran “la hipocresía de los socialistas” que gobiernan todas las instituciones y tienen todas las herramientas para actuar y “tienen la cara de ir a nuestros pueblos llenándose la boca hablando de despoblación cuando la única realidad es que no han hecho absolutamente nada para frenar esta lacra”.



Sin ir más lejos, el presidente provincial ha reprochado a Page que no haya sido capaz de reclamar a Sánchez que incluya a Guadalajara dentro de esas ayudas fiscales para zonas especialmente afectadas por el fenómeno de la despoblación y “para más inri tiene el descaro de pedir al PP unidad para incluir a nuestra provincia en ese tipo de incentivos fiscales, cuando el único que no ha hecho los deberes ha sido el propio Page”.



Finalmente, Castillo también ha recordado que en las últimas semanas han volcado sus esfuerzos en denunciar el modus operandi del equipo de Gobierno de la Diputación, formado por PSOE y Ciudadanos, y liderado por José Luis Vega, con la convocatoria de ayudas para obras municipales. Castillo ha apuntado que más de 200 municipios de la provincia “se van a quedar sin una ayuda esencial para mejorar sus servicios, y por tanto la atención a sus vecinos, “únicamente por el sectarismo del equipo de Gobierno de Vega que ha demostrado que no hay voluntad política”.