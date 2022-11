La Diputación considera adecuado el calendario de obras y reapertura del viaducto de Entrepeñas

viernes 18 de noviembre de 2022

El Pleno de la Diputación de Guadalajara ha rechazado una moción del Grupo Popular que pedía la reapertura del viaducto de la carretera N-204 sobre el pantano de Entrepeñas, por “no tener ya ningún sentido presentarla después de que la Subdelegación del Gobierno anunciase el pasado 7 de noviembre que esta infraestructura se reabriría al tráfico este mismo mes”, tal como ha explicado el vicepresidente cuarto y diputado de Infraestructuras, David Pardo.



Pardo ha subrayado al respecto de esta moción que “el Grupo Popular presentó esta iniciativa dos días después de que la Subdelegación del Gobierno informase a los alcaldes de los municipios afectados por esta obra y a los medios de comunicación de la reapertura del viaducto”, por lo que “registrar esta moción sobre un asunto resuelto, y sobre el que además la Diputación no tiene competencias, solo puede responder a un intento de generar polémica institucional sin motivo”.



Pardo ha criticado que el Grupo Popular no retirase “esta moción sin sentido” que, además, “parte de varias falsedades en su exposición de motivos en cuanto a información facilitada a los ayuntamientos y servicios afectados” durante el periodo que el viaducto ha estado cortado al tráfico.



Respetar las decisiones técnicas de Carreteras del Estado.



El vicepresidente cuarto ha destacado que, de acuerdo con la información llegada a la Diputación sobre la obra en el viaducto de Entrepeñas, “todas las decisiones se han tomado por criterios técnicos de la Unidad de Carreteras del Estado para preservar la seguridad del tráfico en la vía” y “la responsabilidad de cualquier representante institucional, en este caso de los diputados de la Corporación Provincial, es respetar esas decisiones técnicas”.



Ha añadido que “en contra de lo que dice la moción del Grupo Popular, los alcaldes de los municipios afectados fueron informados en abril de la previsión de iniciar las obras en mayo, con un corte total del tráfico en el viaducto, y a petición de dichos alcaldes se rehízo el plan de obra para que el puente permaneciese abierto durante los meses de julio y agosto, periodos de mucha afluencia al pantano y a los pueblos del entorno”.



Igualmente, a principios del mes de septiembre, se comunicaron las nuevas fechas para realizar la obra y el corte que debía producirse entre el 12 de septiembre y el 22 de diciembre, pero el pasado 7 de noviembre, en una reunión con los alcaldes de Alocén, Budia, Chillarón del Rey y Pareja, la subdelegada del Gobierno y responsables de la Unidad de Carreteras del Estado en Guadalajara, les comunicaron que el viaducto se reabriría este mismo mes de noviembre, puesto que durante el periodo invernal no se van a realizar trabajos sobre la plataforma.



Sobre la posibilidad de un corte parcial del tráfico, con paso alternativo de vehículos, al que hace mención la moción rechazada, el vicepresidente de la Diputación ha indicado que “los técnicos concluyeron que esta opción no era viable por condicionantes de anchura del carril a utilizar, que no era suficiente para garantizar las condiciones de seguridad para vehículos, maquinaria y trabajadores ni cumplía la normativa de dimensiones autorizadas por el Reglamento General de Vehículos”.



Ningún servicio público básico afectado.



En referencia a los servicios públicos básicos que, según la moción del Grupo Popular, se habrían visto afectados, el vicepresidente de la Diputación ha indicado que “eso tampoco es cierto”, ya que “ningún itinerario de ruta escolar atraviesa el viaducto”, mientras que en el caso de los servicios sanitarios “la Junta de Comunidades ha dado instrucciones para que se atienda en el centro de salud de Sacedón a los pacientes asignados al centro de salud de Budia que no puedan acceder al mismo por el corte del viaducto”, como “también ha buscado alternativas para la ruta del transporte de viajeros”.



Por último, sobre la petición de la moción de que la Diputación de Guadalajara pudiese compensar económicamente a usuarios afectados por el corte del viaducto, David Pardo ha manifestado que “es una cuestión que tampoco tiene sentido plantear”, puesto que “es una obra en la que la Diputación Provincial no tiene ninguna competencia, ni tampoco es algo que se haya hecho nunca cuando se ejecutan obras necesarias para conservar y mejorar carreteras”.



Como conclusión, el vicepresidente de la Diputación ha señalado que “todas las obras causan inconvenientes, pero hay que hacerlas cuando y como los técnicos dicen que son necesarias” y, en este caso, “todos los informes técnicos y la flexibilidad para ajustar el plan y los plazos de obra a las demandas de los ayuntamientos hacen que la moción del Grupo Popular careciera totalmente de sentido”.