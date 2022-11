Los alumnos de Primaria y ESO de Yebes confeccionan almohadas del corazón para el Hospital de Guadalajara

jueves 17 de noviembre de 2022 , 13:39h

Contribuir a mejorar el estado de ánimo y arrancar una sonrisa en los pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Guadalajara. Es el objetivo de las 72 unidades de las llamadas ‘almohadas del corazón’ que, durante los meses de octubre y noviembre, han confeccionado los alumnos de 1º a 6º de Primaria del colegio público ‘Jocelyn Bell’ y 1º de Secundaria del instituto nº 1 de Yebes. Que han puesto a disposición del Proyecto ‘Yunquera’, una iniciativa auspiciada por personas que han sufrido cáncer y que promueven actividades y programas para mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que hoy padecen esta enfermedad o han tenido que enfrentarse a ella en algún momento de sus vidas. Porque se habla mucho del antes y durante del cáncer, pero no de la lucha incansable de estos supervivientes para llevar una mejor calidad de vida por culpa de las secuelas que dejan los tratamientos y cirugías, ‘que son difíciles de sobrellevar porque no hay técnicas ni profesionales adecuados’, dicen desde el Proyecto ‘Yunquera’.



Esta actividad se enmarca en las Jornadas de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama que ha organizado el Ayuntamiento de Yebes en ambos centros educativos a través de la concejalía de Sanidad. “Además de familiarizarse con una enfermedad que causa efectos secundarios, el alumnado ha tenido la ocasión de colaborar en una causa humanitaria y solidaria’, apunta Ana Lorente, concejal de Sanidad. Cada una de las ‘almohadas del corazón’ contenía un mensaje motivador y de cariño ideado por los propios escolares. Que han escrito cartas y pintado dibujos con palabras de ánimo, empatía y solidaridad hacia los pacientes que en estos momentos están luchando contra el cáncer. Estas fundas rellenas con forma de corazón están destinadas a la Unidad de Oncología Ginecológica del Hospital Universitario de Guadalajara y, en concreto, a las personas que han sido intervenidas de cáncer de mama. Colocadas debajo de la axila de la mama operada, impiden que el brazo roce la herida y proporcionan una postura adecuada y cómoda.



Proyecto ‘Yunquera’ nació en 2019 por iniciativa de cuatro vecinos de Yunquera de Henares que habían sufrido esta enfermedad y tenían la necesidad de contribuir a la causa de estos pacientes. Y se pusieron manos a la obra. Para promover y llevar a cabo una serie de actividades que, de forma gratuita, ayudan a paliar o sobrellevar las secuelas ocasionadas por las cirugías y tratamientos a los que son sometidos los enfermos de cáncer. “El coraje, implicación y compromiso de estas personas, ejemplos de tenacidad, no solo asombró a nuestros alumnos de Primaria y Secundaria, sino que hizo que se entusiasmasen con el proyecto”, valora Lorente. Con sus testimonios y experiencias, los hombres y mujeres que están detrás del Proyecto ‘Yunquera’ inculcaron e involucraron a los más pequeños y a los jóvenes en valores como la empatía hacia las personas enfermas, la solidaridad y generosidad, “un aprendizaje fundamental a estas edades para crear conciencia sobre el antes, durante y después de esta enfermedad”.