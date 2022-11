El PP reclama a Ciudadanos que “reflexione” y apoye que las ayudas para obras municipales lleguen a todos los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 17 de noviembre de 2022 , 13:29h

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial, Alfonso Esteban, ha explicado esta mañana en rueda de prensa que el Grupo Popular ha presentado una propuesta de modificación de crédito para que la convocatoria de subvenciones para la realización de obras municipales llegue a todos los ayuntamientos de la provincia, “y no sólo a los 112 que el equipo de Gobierno resolvió el pasado 7 de octubre, estando todavía abierto el plazo de presentación de solicitudes”.



La propuesta plantea destinar 10 millones de euros del remanente de tesorería para poder atender todas las solicitudes que se presenten hasta el 30 de noviembre. Esta cantidad, en relación con lo establecido en las bases de la convocatoria, habría de completarse en 2023 con otros 2,5 millones de euros (20% del total) para alcanzar el 100% de la subvención.



Con esta propuesta, además de lo que ya aprobó el equipo de Gobierno el pasado 7 de octubre, se llegaría a los 311 ayuntamientos de la provincia que pueden ser beneficiarios de las ayudas, superando los 18 millones de euros en total. El portavoz del Grupo Popular ha recordado que, con la resolución de Vega, tan solo se consigue atender las peticiones de 112 municipios, destinando únicamente 5 millones de euros en este ejercicio (80%) y 1.250.000 euros el próximo año (20%).



En relación con ello, Esteban ha afirmado que el presupuesto del ejercicio 2023 tiene margen suficiente para poder dotar las cantidades que serían precisas, esos 2,5 millones de euros más, puesto que el equipo de Gobierno ya no tiene que presupuestar cantidad alguna relativa a los Planes Provinciales, dado que estos se han repartido en tres años (2020-2022) en este mandato. Por tanto, el gobierno de la Diputación dispone de aproximadamente 6,5 millones de euros libres para inversión por lo que cuenta con “el margen suficiente para dotar las cuantías que estamos proponiendo y, así, que todos los municipios que soliciten las ayudas sean beneficiarios de las mismas”.



A su juicio, apoyar esta modificación en el pleno de la Institución Provincial que se celebra mañana, “es un ejercicio de lealtad y de respeto, no solo a la oposición, que nos sentimos traicionados y engañados, sino a todos los alcaldes de la provincia que han presentado sus solicitudes o pueden hacerlo todavía, que se han gastado dinero para redactar sus proyectos y que ven cómo el Gobierno de la Diputación no tienen ningún interés, ni decisión en favor de los mismos, sino todo lo contrario”.



Por otro lado, una vez revisado el proyecto de presupuesto de la Diputación 2023, hemos visto cómo vez más Vega “vuelve a engañar a los alcaldes y a los municipios de la provincia porque en el pasado pleno dejó intuir que en el próximo ejercicio habría una nueva convocatoria, y hemos comprobado que en las cuentas no aparece cantidad alguna para ello”.



Por todo ello le ha exigido a Vega y al equipo de Gobierno, formado por socialistas y Ciudadanos, “que rectifiquen y apoyen” la propuesta de modificación que propone el Grupo Popular para cumplir con los ayuntamientos de la provincia y más, “cuando se han molestado en presentar sus solicitudes y proyectos”. El trabajo de los alcaldes está hecho, “solo queda que Vega cumpla con sus compromisos”. Esteban ha aseverado que “no estamos hablamos de colores políticos, sino de todos los alcaldes, que son iguales y así hay que tratarles, con igualdad de oportunidades”.



Finalmente, el portavoz del grupo Popular ha advertido que el voto de Ciudadanos “es decisivo de nuevo” y ha pedido a su diputada, Olga Villanueva, que “reflexione y cambie de posición”, criticando “su entrega total” a los socialistas como demostró en el pasado pleno. Sobre esta decisión de la responsable de ciudadanos, Esteban ha apuntado “que no es solo votar en contra de nuestra propuesta, es votar en contra de los intereses de todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia que el día 7 de octubre se quedaron fuera de la convocatoria, perjudicando a todos los vecinos que se quedan excluidos de esta ayuda”.