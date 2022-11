El PP pregunta a Page si está dispuesto a plantear en la sede del PSOE, en Ferraz, y en Moncloa que se adopte una posición contraria a la modificación del Código Penal para anular el delito de sedición y abaratar las penas

lunes 14 de noviembre de 2022

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha insistido hoy en que Page tiene la “obligación” de romper el PSOE antes de que Sánchez rompa a España, y, si no lo hace, se habrá convertido en un fraude para nuestra región y un “traidor” hacia los castellanomanchegos.



Así se ha pronunciado Agudo, -en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP-CLM, presidida por Paco Núñez-, donde ha advertido que ha llegado el momento de que Page cumpla con su palabra y se deje de dar titulares de prensa y hacer declaraciones en medios nacionales.



“Debe pasar a la acción, y, si no demuestra con hechos que está en contra de rebajar las penas del delito de sedición se convertirá en un traidor más dentro del PSOE”.



En este sentido, ha acusado a Page de “poner en riesgo la unidad de España” y de ser cómplice de las “tropelías” de Sánchez si no “ordena” a sus parlamentarios nacionales que voten en contra de reformar el Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición.



Por eso, ha preguntado a Page si está dispuesto a plantear en la sede del PSOE en Ferraz y en Moncloa, a que se adopte una posición contraria a la modificación del Código Penal para anular el delito de sedición y abaratar las penas.



¿Está dispuesto Page a plantear al PSOE nacional y a su secretario general, Pedro Sánchez que se adopte una posición contraria a la ya decidida por Sánchez?, ha preguntado Agudo. Y, si está dispuesto, - ha indicado-, que lo haga ya. “Ya está tardando en hacerlo”



De esta manera ha señalado que en política lo que importa es lo que se vota y eso se demuestra con hechos y ha asegurado que hoy Page tiene la obligación de ordenar a sus diputados y a sus senadores nacionales que voten en contra de esta tropelía que quiere llevar a cabo Sánchez y que va a poner en riesgo la unidad de nuestro país.



Así mismo, ha recordado que Page tiene esta obligación pero que también la tiene su número 2, Sergio Gutiérrez, al que también le gusta mucho dar titulares de prensa, pero tiene además la responsabilidad de votar en el Congreso sobre este asunto.



¿Qué va a hacer Sergio Gutiérrez en el Congreso a la hora de votar? ¿Va a votar a favor de que se elimine el delito de sedición o a favor de que se modifique el Código Penal para cumplir con los chantajes independentistas al Gobierno de España?



Por eso, la secretaria general del PP-CLM ha recalcado que el que tiene que dar explicaciones y demostrar valentía es por una parte Gutiérrez y por otra el que ordena, Page.



“El PP-CLM necesita conocer cuál es la posición del partido que hoy Gobierna en Castilla-La Mancha respecto a un tema que preocupa y mucho a todos los españoles y todos los castellanomanchegos”, ha concluido.