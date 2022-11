Cantando bajo la lluvia, el musical en Madrid

domingo 06 de noviembre de 2022 , 13:47h

Àngel Llàcer, Manu Guix y Miryam Benedited presentan su tercer musical con la compañía Nostromo Live tras La jaula de las locas y La tienda de los horrores. Una adaptación de la clásica comedia musical Cantando bajo la lluvia, considerada como una de las mejores películas de la historia del cine, y que podrá verse en el Teatro Apolo del 24 de septiembre al 27 de noviembre, con funciones de martes a domingos.

Siguiendo el guion original de Betty Comden y Adolph Green, quienes se basaron en la serie Melodías de Broadway, los directores Àngel Llàcer y Manu Guix junto con la coreógrafa Miryam Benedited han confeccionado una espectacular función con todas las canciones del filme, mucho humor, una escenografía de grandes dimensiones y fantásticos números de danza que trasladan al público a los inicios del cine sonoro y sus secretos. Y a lo que hay que añadir un sistema que permite que “lluevan” 1000 litros de agua sobre el escenario.

Su reparto lo completan 30 actores y bailarines que cantan y bailan acordes tan icónicos como Make em’ laugh, Good Morning o All i do is dream of you, además de que muchos de los temas que componen su banda sonora se interpretan en versión original para salvaguardar su esencia.

Así, su argumento vuelve a presentar a Don Lockwood, una estrella del cine mudo de 1928 que piensa que lo tiene todo: fama, fortuna y éxito. Actualmente forma pareja artística con la actriz Lina Lamon para los estudios cinematográficos Monumental Pictures, mientras que su amigo y antiguo acompañante al piano, Cosmo Brown, es el jefe del departamento de música.

Un día, tratando de huir de sus fans, Don se topa con Kathy Selden, una actriz de teatro desconocida. A pesar de no caerse bien al principio, ambos terminan enamorándose. Y justo en esos momentos aparece el cine sonoro, desatando una auténtica revolución cultural. Por ello, los productores desean reconvertir la última cinta protagonizada por Don y Lina en un musical. Aunque esto no será tan fácil, pues Lina tiene una voz horrible para la canción.

Ficha artística:

Guion - Betty Comden y Adolph Green

Traducción y adaptación - Marc Artigau

Coreografía - Miryam Benedited

Dirección - Àngel Llàcer y Manu Guix

Ayudante de dirección - Daniel J. Meyer

Diseño de iluminación - Albert Faura

Diseño de vestuario - Míriam Compte

Diseño de escenografía - Enric Planas

Diseño de sonido - Roc Mateu

Diseño de caracterización - Marta Ferrer y Helena Fenoy

Compañía - Nostromo Live

Reparto:

Don Lockwood - Miguel Ángel Belotto

Kathy Selden - Diana Roig

Cosmo Brown - Ricky Mata

Lina Lamon - Mireia Portas

R.F. Simpson - José Luis Mosquera

Roscoe Dexter - Oriol Burés

Dora Bailey y Miss Dinsmore - Clara Altarriba

Rod y Sid Phillips - Bernat Cot

Profesor de dicción - Bittor Fernández

Production Singer - Sylvia Parejo

Zelda Zanders - Júlia Bonjoch

Ingeniero de sonido - Miguel Ángel Belotto

Bailarines - Chema Zamora, Diana Girbau, Adrián García, Sara Martín, Marc Sol, Clara Casals, Alberto Escobar, Empar Esteve, Pablo López, Carmen Soler, Júlia Saura y Rosa Planchart

Duración aproximada: 2 hora y 30 minutos (descanso incluido)

Edad recomendada: a partir de 8 años