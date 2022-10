La temperatura mínima este sábado en Atienza será de 13°C y la máxima podría alcanzar los 19°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 15 km/h y dirección suroeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Más nubes que sol este sábado en Guadalajara con 13ºC de mínima y 26ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este sábado es de 13ºC de mínima y 26ºC de máxima y el cielo estará cubierto de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 7 km/h y de dirección este

sábado 29 de octubre de 2022 , 07:06h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos velados por nubes altas, sin descartar polvo en suspensión más probable en la mitad occidental, algún intervalo de nubes medias a partir de la tarde y de nubes bajas en el extremo sureste al final que podría llevar brumas o nieblas nocturnas asociadas.



Temperaturas mínimas en descenso que será ligero o sin cambios en el tercio oriental y en el resto de zonas altas de la mitad este. Temperaturas máximas en descenso en el cuadrante sureste, en ligero ascenso en el norte de la Ibérica y sin cambios en el resto. Viento flojo con predominio de sur y sureste.



Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 27ºC en Albacete, 12 y 30ºC en Ciudad Real, 14 y 27ºC en Cuenca, 13 y 26ºC en Guadalajara y entre 14 y 30 ºC en Toledo.



El tiempo del puente de Todos los Santos: se rebaja el calor y continúan las lluvias en el noroeste.-



El puente de Todos los Santos, con el martes como festivo nacional, arrancará con un inusual tiempo veraniego en amplias zonas de España y con los termómetros a más de 30° en el sur peninsular, mientras que acabará con un ambiente no tan cálido, según avanza el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo. El tiempo será, en general, estable, aunque el paso de sistemas frontales hará que llueva en el noroeste, sobre todo en Galicia. El lunes y el martes, las lluvias se podrán extender a otras zonas del oeste e incluso del centro, pero de manera más débil.



“En el tercio occidental peninsular, las temperaturas iniciarán un progresivo descenso hasta alcanzar valores normales a partir del domingo, aunque hasta ese día seguirán altas, mientras que en el resto del territorio seguirá un ambiente inusualmente cálido, con temperaturas entre 5° y 10° por encima de lo normal, sobre todo en la mitad oriental, hasta el martes”, detalla Del Campo.



Así, las temperaturas bajarán algo este viernes y el sábado. El domingo, la dorsal se retirará un poco hacia este, por lo que habrá un descenso, de cuatro a seis grados, en el centro y oeste, mientras que permanecerán sin cambios en el resto. El lunes caerán en el interior peninsular, aunque subirán en las costas cantábricas y mediterráneas. El martes el ascenso será generalizado, por lo que el ambiente será de nuevo templado, salvo en el tercio occidental, donde los valores serán más propios de la época.



El sábado, se esperan 32° en Granada, 30° en Córdoba, Jaén y Sevilla y 28°-30° en Bilbao y Santander; el domingo 31° en Granada y más de 25° en amplias zonas del sur, del este y de Baleares, mientras que en Galicia y Asturias se quedarán por debajo de los 20°. El lunes, 30° en la capital granadina. En cambio, el martes ninguna capital de provincia llegará ya a los 30°, aunque se podrán superar los 25° en el Cantábrico, área mediterránea y tercio sur de la Península.



En cuanto a las precipitaciones, España sigue bajo la influencia de una dorsal o área anticiclónica asociada a aire cálido que se extiende por buena parte del continente europeo y que sigue frenando el paso de borrascas atlánticas. No obstante, una vaguada ―incursión de aire frío a todos los niveles de la atmósfera― en el Atlántico Norte, con tres borrascas y sus frentes asociados, rozarán durante el puente el extremo noroeste peninsular, zona donde se esperan lluvias.



El domingo, la retirada de la dorsal permitirá que los frentes avancen más hacia el interior, por lo que las lluvias ya no serán tan abundantes en Galicia y se intensificarán algo en Asturias, Cantabria, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura, donde es esperan chubascos ocasionalmente tormentosos. De forma más débil y dispersa, lloverá en otras zonas del Cantábrico, Castilla y León y alto Ebro.



El lunes y el martes, los cielos estarán nubosos en gran parte del país, aunque las lluvias quedarán acotadas de nuevo al noroeste, fundamentalmente a Galicia, sin que se puedan descartar, más débiles y dispersas, en el Cantábrico, Castilla y León, sistema Central, norte de Extremadura y entorno de los Pirineos.