DICHO Y HECHO : Elon Musk YA es el dueño de Twitter y despide a los principales directivos

Elon Musk YA es el dueño de Twitter y despide a los principales directivos

viernes 28 de octubre de 2022 , 20:04h

Musk finalmente completó la compra de la red social por 44.000 millones de euros antes de que venciera el plazo (este viernes) para evitar ir a juicio. Con su llegada a los mandos de la compañía también se ha desatado un terremoto. Aunque los planes de Musk para Twitter aún son un misterio, lo que sí afirmó el magnate desde que anunció su intención de compra fue que promovería la libertad de expresión al reducir la moderación del contenido.



Para poner en marcha su visión de Twitter, la primera decisión que ha tomado el fundador de Tesla ha sido despedir a los principales directivos de la compañía. El magnate ha destituido al director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, así como al director financiero, Ned Segal y al jefe de políticas Vijaya Gadde, ha recogido CNN.



Musk anunció meses más tarde que se retiraba de la adquisición alegando que los directivos de Twitter no habían accedido a sus peticiones. En concreto, el consejero delegado de Tesla pidió a Twitter el número exacto de cuentas falsas que había en la plataforma, así como el modo que tenía la compañía de auditar dichas cuentas y de eliminarlas. Por ello, y después de demostrar durante meses su exasperación con la forma en que se gestionaba la red social, el magnate ha destituido a los principales directivos. Biz Stone, cofundador de la red social, mostró su agradecimiento a los cargos eliminados por Musk. “Gracias a Parag Agrawl, a Vijaya Gadde y Ned Segal por su contribución colectiva a Twitter”, escribió.



“Es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio espectro de creencias”, tuiteó, aunque aclaró que no quiere que Twitter se convierta en un “un infierno libre para todos, donde puede decirse cualquier cosa sin consecuencias”, sino que debe “respetar las leyes”. Asimismo, la persona más rica del mundo aseguró durante una entrevista en una charla TED2022 que la compra de Twitter no la ve como “una forma de ganar dinero”.