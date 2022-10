Los concejales del PP de Azuqueca exigen una auditoría en el Ayuntamiento

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 25 de octubre de 2022 , 11:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

¿Qué pasa con la auditoría que el Ayuntamiento tiene presupuestada al menos desde 2021? Los concejales del Grupo Popular Municipal consideran necesario e imprescindible que se lleve a cabo una auditoría que “ponga luz” sobre las cuentas y la gestión que se lleva a cabo en el Consistorio Azudense. Aseguran que “la gestión del Equipo de Gobierno que preside José Luis Blanco viene marcada por la improvisación, el descontrol en el gasto y en la contratación de personal, con contratos menores que no se ajustan a la normativa, retrasos en el pago a proveedores y una total falta de transparencia”.



En base a ello, los populares quieren desde el Ayuntamiento se pongan los medios económicos y de personal necesarios para que se pueda hacer un análisis exhaustivo de la gestión y de la situación económica, y así lo defenderán ante el Pleno a través de una propuesta en la aportan los argumentos que la hacen necesaria y urgente.



Desde el PP afirman que el Gobierno municipal “ha estado esquivando la auditoría, puesto que al menos en los dos últimos años se ha quitado buena parte del dinero presupuestado para hacer este trabajo”, según apunta la portavoz de los populares, Aure Hormaechea, quien recuerda que en 2021, de los 100.000 euros previstos en el presupuesto municipal se suprimieron 70.000, y en 2022, se quitaron 48.000 euros de los 150.000 que había presupuestados para la auditoría, “no haciendo así posible la contratación de este trabajo con una empresa externa”, según apunta un informe de Intervención.



“Se ve que el alcalde no tiene interés en que se sepa en qué situación está el Ayuntamiento”, lamenta Hormaechea, que avala sus críticas con los “demoledores” informes que el servicio de Intervención presentó en marzo, coincidiendo con el presupuesto del Ayuntamiento para este año.



En ellos se asegura que “la Intervención no ha dispuesto de los medios necesarios y suficientes para desarrollar un modelo de control eficaz que permita asegurar, con medios propios y externos, de una forma razonable y proporcionada, el control efectivo del presupuesto general consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y control financiero…. Se hace constar que durante el ejercicio 2021 no se han podido llevar a cabo la totalidad de las actuaciones previstas en el Plan Anual de Control Financiero de dicho ejercicio por insuficiencia de medios personales”.



Esos informes, en los que la falta de personal es una queja constante, evidencian la pésima gestión del Gobierno de Banco; y apuntan las dificultades del servicio de Intervención para hacer su trabajo: “la falta de personal ha impedido hacer algunos informes para llevar a cabo la auditoria prevista en 2021”, dice textualmente. En otro informe se asegura que “la contratación de personal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares no cumple con la normativa en cuanto a los sistemas selectivos para la ocupación de plazas en propiedad”.



Esa falta de medios, también “dificulta o impide” el control de las subvenciones. En ese sentido, la portavoz del PP asegura que “no hay colectivo, asociación o grupo que no haya recibido dinero del Ayuntamiento. Sólo en convenios, este año hay 10 colectivos más con ayuda municipal que el año pasado, según la información del portal de transparencia”.



Asimismo, el Plan de Control Financiero de este año fue modificado en julio para incluir, con carácter de urgencia, una actuación de control financiero permanente sobre la subvención del Plan de Empleo 2022, dada la “falta de seguimiento e importancia cuantitativa de la subvención y de los contratos de personal asociados a la misma”. Así, entre las actuaciones de control financiero permanente y auditoría pública, el Plan de Control Financiero, incluye el control financiero sobre beneficiarios de subvenciones.



Sin embargo, el informe de Intervención para argumentar los cambios en ese Plan, dice textualmente que: “dado que los medios personales actualmente disponibles en la Intervención de esta entidad no son suficientes para afrontar la realización de las actuaciones previstas en el presente Plan, se hace constar que no se podrán llevar a cabo la totalidad de las actuaciones de control financiero previstas en el presente Plan”, para ello “sería necesaria la ampliación de personal de la Intervención para poder realizar más actuaciones de forma directa”.



Hormaechea insiste: “Todos los informes ponen en evidencia la pésima gestión, tanto económica como de personal, que están llevando a cabo el alcalde y su equipo. Hay miles de facturas con reparos de Intervención, cientos de facturas para las que se ha omitido el trámite de fiscalización, la morosidad se ha disparado (sólo el 19,14% del total de pagos realizados durante 2021 se hicieron dentro del periodo legal); los reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar atrasos son una constante, cuando deberían utilizarse de forma excepcional, desde Intervención se reitera la necesidad de mejorar la planificación de la contratación para evitar la realización de gastos sin los procedimientos establecidos en la normativa contractual … . En definitiva, que el Ayuntamiento tiene un Gobierno que hace lo que se le da la gana y no quiere rendir cuentas a nadie”, lamenta la portavoz del PP.



“Qué más se puede decir de la gestión de Blanco al frente el Ayuntamiento?, se preguntan los concejales del Grupo Popular, que consideran que “con todo lo que está pasando, es evidente que una auditoría es imprescindible y urgente”.