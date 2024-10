El PP de Azuqueca solicita a la Cámara de Cuentas auditar la gestión económica del Ayuntamiento de los últimos cinco años

Mane Corral, portavoz del Partido Popular de Azuqueca, presenta una moción para esclarecer la situación financiera del consistorio

miércoles 23 de octubre de 2024 , 20:04h

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Mane Corral, acompañado de la secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, y por el diputado regional, Nacho Redondo, ha anunciado la presentación de una moción en el pleno municipal para solicitar a la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha una auditoría de los últimos cinco años de gestión económica del consistorio. Durante una rueda de prensa celebrada esta mañana, Corral ha señalado que esta medida responde a la falta de transparencia del equipo de gobierno municipal y a la delicada situación financiera que atraviesa el Ayuntamiento.



Corral ha lamentado que, a pesar de las solicitudes realizadas por la oposición para obtener información clara sobre el estado de las cuentas, el equipo de gobierno solo ha propuesto la realización de un análisis económico financiero valorado en 18.000 euros, del cual "a día de hoy no se tienen noticias". Ante esta falta de respuestas, el PP ha decidido actuar "en defensa de los intereses de los vecinos" y solicitar la intervención de la Cámara de Cuentas para que fiscalice la gestión del consistorio.



El portavoz popular ha insistido en que el alcalde y la teniente de alcalde del municipio han reconocido la "penosa" situación económica del Ayuntamiento, pero no han proporcionado información concreta sobre las causas que han llevado a este desajuste entre ingresos y gastos. Corral ha enfatizado que la oposición quiere colaborar para aclarar la situación y que, si la moción no es aprobada, quedará en evidencia que al Partido Socialista e Izquierda Unida "no les interesa que se sepa lo que realmente ha sucedido".



Por su parte, Carolina Agudo, secretaria general del Partido Popular de Castilla- La Mancha, ha respaldado la iniciativa de Corral y ha destacado la importancia de que los ciudadanos de Azuqueca conozcan con transparencia la gestión llevada a cabo por el gobierno municipal. "El socialismo de Emiliano García-Page está llevando a los municipios a la ruina, con subidas de impuestos y recortes", ha afirmado Agudo, refiriéndose tanto a la situación de Azuqueca de Henares como a otros ayuntamientos de la región gobernados por el PSOE.



Finalmente, Corral ha mostrado su esperanza de que la moción sea aprobada en el próximo pleno, previsto para este jueves, y ha apelado a la colaboración de todos los grupos políticos. "Es esencial que se aclaren las causas de esta lamentable situación económica y que se adopten medidas para evitar que siga perjudicando a los vecinos de Azuqueca", ha concluido.