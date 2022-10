Quejas al gobierno de Sánchez por el cierre del viaducto: Pareja solicita la apertura parcial al tráfico de la N-204

lunes 24 de octubre de 2022 , 18:32h

Sin comunicación oficial de la Subdelegación del Gobierno, la carretera se cortó totalmente al tráfico el pasado 12 de septiembre, y así permanecerá, si nada lo remedia, hasta el 22 de diciembre, causando graves perjuicios en la movilidad de una comarca ya históricamente perjudicada. Por tratarse de un punto neurálgico, el corte retrasa los desplazamientos escolares, turísticos, sanitarios y de seguridad, si se tiene en cuenta que Pareja está incluido en el Plan de Emergencia Nuclear de Guadalajara, por su cercanía con Trillo. Por ello el Ayuntamiento de Pareja solicita la apertura al tráfico del viaducto tal y como recogía el proyecto de la obra, ante los enormes perjuicios que está generando a toda la comarca ribereña.



El pasado 8 de septiembre el Ayuntamiento de Pareja recibía la primera comunicación, por correo electrónico y de una empresa de ingeniería, informando de un corte de tráfico autorizado en la carretera nacional N-204 como consecuencia de las obras de reparación en el viaducto de Entrepeñas, desde el día 12 de septiembre al 22 de diciembre.



Plenamente consciente de los graves inconvenientes que para la movilidad en la comarca iba a acarrear el corte, ya el 12 de septiembre el Ayuntamiento trasladó su inquietud en este sentido a la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, pese a que esta institución no había comunicado las obras formalmente al Consistorio, como hubiera sido deseable. Así, el Ayuntamiento parejano preguntaba, con especial interés, si era posible la apertura al tráfico de vehículos, siquiera de un carril por sentido, puesto que había tenido conocimiento de que el proyecto para las obras de rehabilitación del referido puente no requiere el corte total de tráfico en ningún momento. Según el Plan de Actuación del proyecto de obra, en todas sus fases hay un carril libre para el tráfico.



Tiempo después, y como era previsible, el cierre total al tráfico del viaducto, está acarreando graves problemas en los desplazamientos, perjudicando a los vecinos y visitantes de los municipios de esta comarca ribereña del embalse de Entrepeñas, a las distintas empresas que trabajan y prestan sus servicios en ellas (hostelería, restaurantes, mensajería o comercio), y de forma más sensible incluso, afectando a los servicios básicos como la Educación -los pueblos forman parte del CRA Santa Lucía con cabecera en Budia y el viaducto retrasa el transporte escolar-, la Sanidad -las urgencias de Pareja dependen de Budia-, los servicios sociales, el transporte, e incluso la seguridad, puesto que el Cuartel de la Guardia Civil de Pareja está incluido en la compañía de la Guardia Civil de Sigüenza, además de limitar claramente la llegada de turistas y visitantes a una comarca en la que el muchos empleos corresponden al sector servicios.



En cuanto al transporte por autobús, la única línea que une Pareja con la capital fue suspendida entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre, y una vez reanudada, el trayecto entre Pareja y Guadalajara dura 2 horas y media, debido al corte del puente y al recorrido alternativo que deben hacer los viajeros, ocasionando así perjuicio para muchas personas, especialmente mayores, que no cuentan con otro medio de transporte, algo inadmisible en el siglo XXI y si se quiere hablar en serio de desarrollo rural y de lucha contra la despoblación.



Asimismo, la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara es la responsable del Plan de Emergencia Nuclear de Guadalajara, por lo que el corte de tráfico de esta vía de movilidad y evacuación, la carretera N-204, afecta de forma evidente y peligrosa a una posible eventualidad que pudiera surgir en la Central Nuclear de Trillo, en cuyo entorno se encuentra Pareja y sus pedanías.



Consecuentemente, y debido a los graves problemas y perjuicios que el corte de la carretera está generando a una comarca ya de por sí perjudicada históricamente, el Ayuntamiento de Pareja, que no ha recibido respuesta ninguna después de plantear sus quejas a la Subdelegación formalmente por escrito, solicita públicamente la apertura al tráfico de la carretera N-204 en el tramo del viaducto, al menos de un carril por sentido, siempre que técnicamente sea posible.



Además, el Ayuntamiento de Pareja solicita igualmente, como también ha hecho por escrito y de forma privada, explicaciones sobre la causa por la que se ha cortado totalmente el tráfico cuando el proyecto de obra contemplaba en todo momento el paso de vehículos al menos en un carril por sentido, e igualmente una reunión a la mayor brevedad posible entre los Ayuntamientos afectados, la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, los técnicos responsables de la obra de la Unidad de Carreteras del Estado, y la empresa adjudicataria, para contemplar soluciones ante todos estos graves problemas planteados, además de una visita a las propias obras.



“Queremos hacer pública nuestra más enérgica queja. No es de recibo que una carretera nacional se corte como mínimo 3 meses para realizar una obra. Nos parece necesario que se realice la reparación del puente, pero no que se corte al tráfico totalmente para ello, si realmente no es necesario, como recoge el proyecto”, afirma Javier del Río, alcalde de Pareja.