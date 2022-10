La Plataforma de Mayores y Pensionistas presenta una enmienda a los PGE 2023 para la urgente creación de un teléfono de atención y asesoramiento en el INSS

jueves 20 de octubre de 2022

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, ha presentado a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado 2023 en la que solicita la creación, con cargo al presupuesto del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), del “Teléfono Estatal de Atención y Asesoramiento Personalizado a las personas mayores, pensionistas y próximas a la jubilación”.



El objetivo de dicho servicio telefónico es, en palabras del presidente de la PMP, Ángel Rodríguez Castedo, facilitar a los usuarios un canal de comunicación más permanente e inmediato para brindar información, resolver dudas, presentar reclamaciones y realizar trámites, al mismo tiempo que proporcionar acompañamiento ante las solicitudes vinculadas a las pensiones y otras prestaciones gestionadas por la Seguridad Social, con horario de atención ampliable al de los servicios de información preexistentes.



"Al igual que ocurre con otros colectivos y vinculado a diversas problemáticas y necesidades sociales, consideramos necesario un Teléfono Estatal de Atención y Asesoramiento Personalizado a las personas mayores, pensionistas y próximas a la jubilación. Gratuito, accesible, de marcación rápida y disponible para responder a nuestras necesidades de información en horario amplio. Estamos cansados de locuciones y atenciones robotizadas que no dan respuesta a nuestras necesidades”, explica Rodríguez Castedo.



Asimismo indica que "las pensiones y prestaciones de la Seguridad Social son una cuestión vital y no podemos someterlas al ‘vuelva usted mañana’, ni tampoco al ‘todo está en internet’. Es una necesidad básica, nos va el pan en ello”.



El presupuesto estimado por la PMP para la implantación de este servicio sería de 920.000€ anuales, similar a los costes de servicios de naturaleza análoga ya implementados por la Administración General del Estado en otras materias (como los números 016, 024 o 028) e iría con cargo al Capítulo II del presupuesto previsto para el INSS en el ejercicio 2023, dentro de la partida prevista para el programa de Información y Atención Personalizada.



Desde la Plataforma se señala que, tras el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en todo tipo de servicios de atención al público, se ha producido “un abrupto proceso de digitalización y un considerable descenso en los niveles de atención personalizada en favor de la utilización de vías telemáticas”.



En este sentido, para la Plataforma, “esta circunstancia profundiza la brecha digital preexistente y genera una situación de exclusión y dificultad en el acceso a los servicios que afecta especialmente a las personas mayores y las personas con discapacidad mayores”. Además, según la PMP, “esta falta de accesibilidad en la atención telemática genera incertidumbre y desinformación en materias tan sensibles como pueden ser las pensiones, única fuente de ingresos para dicho colectivo”.



Por su parte, el presidente de la PMP es consciente de la escasez de medios personales y técnicos que padecen en la actualidad las administraciones públicas, en especial en el INSS, donde el propio José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, reconoce que hay un 20% menos de plantilla que hace una década. Esto ocurre en un escenario con una tendencia de demanda creciente, teniendo en cuenta las futuras previsiones de jubilación de la generación del ‘baby boom’ para el año 2050. Por este motivo, la PMP considera “fundamental” su adaptación al cambio demográfico y la correcta dotación de recursos para el fortalecimiento de los servicios públicos de atención personalizados.



Así, la Plataforma ve como “imprescindibles” las inversiones económicas progresivas que posibiliten la implementación de vías complementarias de atención personalizada con personal suficiente y cualificado para ello. Al mismo tiempo, pide a las Administraciones públicas un mayor compromiso en la promoción de un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población de personas mayores en el ejercicio de sus derechos y obligaciones para con la Seguridad Social.



"Reclamamos el compromiso de todos los grupos parlamentarios y hacemos un llamamiento a que esta enmienda sea aprobada en el marco del debate presupuestario, pues será una buena noticia para todos los pensionistas, suponiendo además un refuerzo de nuestros derechos de acceso a la información, del compromiso del Gobierno y una medida complementaria de alivio para la prestación de estos servicios por parte del personal del organismo público”, concluye.