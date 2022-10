Las temperaturas estarán este domingo en Atienza entre 11°C y 2°C, el cielo estará muy nuboso con algo de lluvia, el viento será irregular con una velocidad de 29 km/h y de dirección suroeste

Más sol que nubes este domingo de octubre en Guadalajara donde el mercurio llegará a los 27ºC

El tiempo en Guadalajara para este domingo es de 12ºC de mínima y 27ºC de máxima y el cielo estará cubierto de nubes. El viento será moderado con una velocidad de 21 km/h y de dirección suroeste

domingo 16 de octubre de 2022 , 09:15h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas que irán con nubes medias a partir del mediodía. Probables calimas.



No se descartan chubascos dispersos en el oeste por la tarde, que pueden ser de barro. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo algún ascenso local de las mínimas en el norte de Albacete.Los vientos soplarán flojos de componente sur, más intensos en zonas altas de Toledo y Guadalajara durante las horas centrales.



Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 29ºC en Albacete, 12 y 28ºC en Ciudad Real, 9 y 27ºC en Cuenca, 12 y 27ºC en Guadalajara y entre 12 y 30ºC en Toledo.



Así será la próxima semana.-



El próximo lunes se espera que el frente atlántico avance por el noroeste, de manera que lloverá en Galicia y el oeste de Asturias y de Castilla y León.



Ese frente propiciará la formación de nubes de evolución que dejarán chubascos dispersos y desigualmente repartidos por el interior de la península, más probables e intensos en puntos del nordeste. El lunes no lloverá en buena parte del Cantábrico, la mitad sur peninsular y Baleares.



Las temperaturas continuarán altas, con vientos del sur que mantendrán muy alto o extremo el riesgo de incendios en el Cantábrico oriental. El lunes amanecerá tras una noche tropical (es decir, cuando el termómetro marca como mínimo 20 grados) en la costa mediterránea y durante el día se llegará a 35 grados en Córdoba y Sevilla. "Son temperaturas de pleno verano a mediados de octubre", apostilló Del Campo.



El martes habrá un nuevo repunte térmico, lo que llevará a los termómetros un día más por encima de los 30 grados en el Cantábrico oriental y muchos lugares de la mitad sur, como los valles del Guadalquivir, el Guadiana y el Tajo. Córdoba y Sevilla podrán superar los 35 grados. "Todavía faltan unos cuantos días y todavía hay incertidumbre al respecto. Y es que todo este ambiente cálido de comienzos de la próxima semana dependerá de la posición de un área de bajas presiones que se ubica en el Atlántico", precisó Del Campo.



Según el portavoz de la Aemet, "lo más probable, por ahora, según dicen los modelos de predicción, es que esa área de bajas presiones se mantendrá alejada de la península y dejará lluvias solo en Galicia y enviará vientos del sur al resto del territorio, lo que traerá temperaturas altas al menos hasta el miércoles". "Pero algunos escenarios minoritarios de predicción acercan un poco más esa área de bajas presiones y eso podría hacer que las lluvias durante el martes y el miércoles alcancen otros puntos del tercio occidental peninsular, además de Galicia, así que las temperaturas no serían tan altas", añadió.



Del Campo sentenció: "En cualquier caso, desde este viernes hasta probablemente el miércoles de la semana próxima estaremos, en general, en valores muy altos, más propios de principios de septiembre que de mediados de octubre".



Canarias



En cuanto a Canarias, este viernes habrá lluvias en el norte de las islas de mayor relieve que podrán alcanzar una intensidad moderada y ser persistentes. Esas precipitaciones irán cesando el sábado, de manera que se abrirán claros en el cielo y predominará el tiempo soleado durante el fin de semana, con algo de calima en las islas orientales.