ATENCIÓN, Los sindicatos CCOO, UGT y Semaf anuncian una huelga en Renfe

viernes 14 de octubre de 2022 , 20:09h

Los sindicatos CCOO, UGT y Semaf han convocado tres jornadas de huelga en el Grupo Renfe para los próximos días 28 de octubre y 7 y 11 de noviembre, de las que la primera será de 24 horas y las dos restantes, paros parciales, como consecuencia de la inacción de la empresa para acordar el nuevo convenio colectivo.



Según UGT, el grupo ferroviario "está bloqueando, unilateral y deliberadamente, la negociación colectiva, lo que supone graves perjuicios al conjunto de la plantilla", llevando a los sindicatos a un escenario de movilización que se va a iniciar con una concentración frente al Congreso de los Diputados el próximo 19 de octubre.



La protesta tendrá continuidad, si no hay respuesta positiva por parte de la empresa y de los estamentos ministeriales, con las citadas jornadas de huelga, ha advertido CCOO. La primera jornada de huelga está convocada para el viernes 28 de octubre desde las 00 horas hasta las 23 horas, mientras que los paros parciales tendrán lugar el lunes 7 y el viernes 11 de noviembre, entre las 6 y las 9 horas de la mañana y desde las 6 hasta las 8 de la tarde en ambos casos.



Tanto CC OO como UGT han informado de que esta mañana se ha celebrado una reunión de mediación en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) en la que no se ha registrado ningún avance. Por ello, y ante lo que UGT ha calificado de “pasividad de la empresa y falta de actitud negociadora”, han tomado la decisión de convocar las movilizaciones. “La situación de la negociación colectiva en el Grupo Renfe nos ha llevado a un escenario de movilización que se va a iniciar con una concentración frente al Congreso de los Diputados el próximo 19 de octubre y que tendrá continuidad, si no hay respuesta positiva por parte de la empresa y de los estamentos ministeriales, con las jornadas de huelga que hemos convocado”, ha explicado CC OO.



“Nos sobran motivos para emprender esta serie de acciones reivindicativas porque a la falta de receptividad ante las reiteradas denuncias por parte de CC OO de la necesidad de aumentar las contrataciones indefinidas en, prácticamente, todos los colectivos del Grupo Renfe para evitar las constantes externalizaciones (Gestión de almacenes en talleres, servicios de apoyo administrativo y de secretaría, venta de billetes y atención al cliente…) hay que sumar que no se han tenido en cuenta los planteamientos y propuestas que hemos realizado en las diferentes mesas técnicas del convenio colectivo”, ha añadido.