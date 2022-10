Ana Milán sobre las infidelidades: “Cuando hablamos de una pareja siempre tenemos que valorar ambas partes”

jueves 06 de octubre de 2022 , 11:52h

La primera temporada del podcast de Ana Milán y Sebastián Gallego, La vida y tal, disponible en Podimo, ha llegado a su fin. Durante el episodio, los amigos se han mostrado bastante emocionados y agradecidos con la acogida que ha tenido su proyecto, con el que han disfrutado, se han reído e incluso se han llegado a conmover. La pareja de amigos ha aprovechado este último programa para desvelar uno de los rostros que más expectación ha generado durante los últimos meses, su querida Mari Cruz, encargada de ponerles los audios.

Para la ocasión, Ana escogió un look total black, para hacer hincapié que estaba de luto por el final de la temporada y comenzaron el episodio con una reflexión muy interesante: “Hay una cosa muy importante, que es que decir te quiero, no es querer. Parece, pero no”, sentencia la actriz.

La pareja de amigos escuchó muy atenta los primeros mensajes de sus seguidores y reflexionaron sobre la importancia de no intentar cambiar a nadie. “La gente cambia, lo que pasa es que no cambian cuando nosotros queremos, la gente cambia cuando ellos lo consideran necesario. Ahí es donde se cambia”, sentencia Ana Milán, citando una de las famosas frases de Oscar Wilde.

Ana y Sebastián también tuvieron tiempo para hablar del amor. Dejándose llevar por el momento, la actriz confesó cómo le gustaría vivir de nuevo una relación en pareja: “Me encantaría que llegara el amor de mi vida esta tarde y me consintiera. Porque, además, como tengo mucho carácter, la mayoría de los hombres piensan que a mí hay que darme rock&roll y nada más lejos, porque yo como funciono bien es suavecito y consintiéndome”.

De igual forma, hablaron de las infidelidades, a raíz de un audio de una oyente que sentía dudas de si su pareja le estaba engañando. “Me parece que cuando uno tiene esa energía ya, que es evidente que no te lo estás tomando a broma, sino que te está afectando en tu día a día, me parece que uno tiene que sentarse y hablarlo. ¿Hablarlo de qué manera? Sin acusaciones, diciendo: ‘sea verdad o sea mentira lo que está pasando, yo lo estoy pasando mal’. Me parece que contar desde donde estás tú sin acusar al otro es muy importante”. Comenta la actriz y continúa diciendo: “Cuando hablamos de una pareja siempre tenemos que valorar ambas partes”.

Durante el episodio, los amigos han demostrado su complicidad y han puesto fin a la temporada lanzando un bonito mensaje a sus seguidores: “Nos vamos. No sabemos si volveremos. En cualquier caso, si volvemos, nos interesarán vuestras movidas. Gracias por regalarnos vuestra vida, vuestro sentido del humor, vuestro tiempo, abrir vuestro corazón con nosotros… Sois increíbles”, declara la actriz.