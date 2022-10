Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial del SESCAM piden la convocatoria urgente de una reunión para posibilitar la reanudación de la Carrera Profesional

El compromiso no puede sonar a nuevo, es algo a lo que Emiliano García Page ya se comprometió en los programas electorales con los que concurrió a las elecciones autonómicas de 2015 y 2019

miércoles 05 de octubre de 2022 , 20:15h

En el día de ayer y en contexto de la celebración del Debate del Estado de la Región de 2022, el presidente Emiliano García Page dijo que “en el primer trimestre de 2023 quiere tener lo más negociada y consensuada la Ley de la Carrera Profesional en el ámbito sanitario”.



Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial (SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE, CCOO y UGT) consideran que el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita la reanudación de los procesos de Carrera Profesional en el SESCAM no es demorable al primer trimestre de 2023.



Los compromisos anunciados ayer pueden sonar a nuevos, pero no lo son, es algo que el ahora presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Page, asumió como candidato al plasmarlo en los programas con los que concurrió a las elecciones autonómicas de 2015 y 2019: la reanudación del sistema de Carrera Profesional del SESCAM paralizado en 2012.



Los sindicatos no entienden porque se demora al primer trimestre de 2023, habiendo tenido ya una primera reunión el 25 de octubre de 2021, hace casi 1 año; y la última el 8 de marzo de 2022, donde la propuesta presentada era inasumible para la parte sindical, sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta alguna.



Se planteaba que a partir de julio de 2023 y hasta julio de 2024 se pudiera acceder a reconocimientos solo de Grados 1, al año siguiente para Grados 2, y al siguiente de Julio de 2025 a Julio de 2026 a Grados 3. Produciéndose la apertura de procesos ordinarios anuales a partir de 2027. Algo como decimos totalmente inasumible para el conjunto de profesionales del SESCAM y sus representantes.



Es por ello que los 7 sindicatos con representación en la Mesa Sectorial proponen la convocatoria urgente de una reunión, no demorable al primer trimestre de 2023, para que, sin hora de finalización de la misma, todas las partes logren el tan ansiado compromiso de reanudar el sistema de Carrera Profesional en el SESCAM para sus actuales 37.000 profesionales. Nadie debería levantarse ese día de la mesa hasta lograrlo.



Hoy, todos los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, a excepción del SESCAM en Castilla-La Mancha, tienen abierto estos procesos de Carrera Profesional; lo que está suponiendo fuga de profesionales de nuestra comunidad hacia otros servicios de salud del territorio nacional, donde si se lo están reconociendo.



Los sindicatos hasta entonces mantienen todo el calendario de movilizaciones anunciado: recogida de firmas en formato electrónico y en papel, concentración en as Cortes Regionales y Convocatoria de Huelga, reservándose el derecho de hacer otras acciones si las cosas siguen como hasta ahora.



Para los sindicatos no puede convertirse en “novedad” aquello que debería estar ya solucionado desde hace mucho tiempo, se quito en 2012 y ahora mismo somos el único Servicio de Salud que aun no ha reanudado este sistema de Carrera Profesional entre sus profesionales.