UGT y CCOO Albacete inician el 7 de octubre un calendario de movilizaciones para exigir a la patronal la subida de salarios

lunes 03 de octubre de 2022 , 13:53h

Los secretarios generales de ambos sindicatos en la provincia, Francisco Javier González y Carmen Juste, entienden que es una cuestión de justicia social incrementar los salarios y que es el momento de que las empresas demuestren la misma responsabilidad y compromiso que demostraron los trabajadores en la anterior crisis.



La celebración el próximo 7 de octubre de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente será el pistoletazo de salida del calendario de movilizaciones que llevarán a cabo UGT y Comisiones Obreras Albacete para exigir la subida de los salarios y una salida justa a la crisis. Frente a la sede de la FEDA (a las 12:00 horas), ambas organizaciones –al igual que está convocado en todo el país- pedirán el próximo viernes a la patronal que sea responsable con la situación económica en la que nos encontramos y que se siente a negociar un incremento salarial en los convenios y la inclusión de las cláusulas de revisión.



En rueda de prensa, los secretarios generales de UGT y CCOO Albacete, Francisco Javier González y Carmen Juste, han presentado la campaña de movilizaciones que tendrá lugar en la provincia, una campaña en la que también está prevista la celebración de asambleas en los centros de trabajo durante el mes de octubre y una gran manifestación en Madrid, el próximo 3 de noviembre, en la que se darán cita miles de delegados/as y afiliados/as llegados de toda España.



El secretario general de UGT Albacete ponía de manifiesto que el objetivo de esta campaña es “la defensa de las personas trabajadoras en un momento de especial dificultad”. Para Francisco Javier González la solución pasa por reabrir las negociaciones con la patronal para desbloquear los convenios colectivos y firmar un Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva (bloqueado desde el mes de mayo) que establezca unas condiciones mínimas en el crecimiento de los salarios y en la incorporación de la cláusula de revisión salarial. Concretaba que en Albacete quedan importantes convenios colectivos por firmar y que, de cara a 2023, se negociarán los del Metal, las Industrias Vinícolas, Cuchillería, Campo, Construcción, Derivados del Cemento o Extracción a Cielo Abierto, convenios que afectan a un total de 22.000 personas.



“En la anterior crisis los trabajadores/as fuimos responsables y propiciamos que muchos convenios congelaran la subida salarial para ayudar a las empresas. Ahora exigimos ese mismo compromiso y responsabilidad a los empresarios de la provincia para conseguir así desbloquear esos convenios y subir los salarios”, apuntaba González.



El responsable de UGT añadía que “no podemos permitir que la clase trabajadora se empobrezca en este escenario de crisis. La inflación galopante que sufrimos -producto de la guerra y del afán de lucro de poderosas corporaciones- está sumiendo en la pobreza a un número cada vez mayor de trabajadores. Más de la mitad de los hogares está teniendo problemas para subsistir y el 10% no puede siquiera afrontar el coste de los productos básicos”. Por eso, pedía también medidas que frenen el aumento de los precios y den un impulso al SMI ya que “los salarios no son, en ningún caso, el origen de los problemas de inflación”.



Por su parte, la secretaria general de CCOO Albacete, Carmen Juste, destacaba que este año el día del trabajo decente se celebra bajo el lema “Justicia Salarial”. Desde el inicio de la pandemia hasta el momento actual han surgido ya otros 573 nuevos multimillonarios, que controlan el 13,9% del PIB mundial; cada día 700.000 personas más caen en la pobreza. “No tiene sentido seguir manteniendo tal injusticia social. La inflación no es culpa de la gente trabajadora, ni las subidas salariales van a provocar un perjuicio para la economía”.



“Es el momento de subir los salarios, para que no sigan creciendo las bolsas de pobreza y de desigualdad. El crecimiento del empleo, aunque se ha ralentizado sigue siendo positivo y es un buen dato”.



La secretaria general incidía que “si no suben los salarios, habrá cada vez más trabajadores y trabajadoras pobres, más familias que no lleguen a fin de mes; las subidas salariales que pedimos, no van a hundir la economía, vienen a compensar un poco los efectos de la inflación sobre las personas trabajadoras”. Juste ha indicado que el IPC se modera 1,5 puntos hasta el 9% y la subyacente cae por primera vez en 14 meses.



La dirigente sindical ha llamado a la ciudadanía a salir a la calle para forzar la subida salarial. “Las subidas salariales las vamos a ganar en las calles y en las mesas de negociación”.