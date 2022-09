CCOO denuncia que Trabajo de Guadalajara ha sancionado por tres infracciones graves en materia de prevención de riesgos laboral a Zara Home Logística de Cabanillas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 29 de septiembre de 2022 , 17:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

CCOO ha asegurado que la Inspección de Trabajo de Guadalajara ha sancionado por tres infracciones graves en materia de prevención de riesgos laboral a Zara Home Logística de Cabanillas del Campo, una de las empresas de Castilla-La Mancha incorporadas al Plan Reduce Plus por sus altas tasas de siniestralidad.



Ana Blázquez, delegada de prevención de CCOO en esta plataforma logística en la que trabajan cerca de 450 personas, interpuso sendas denuncias en materia de salud laboral, advirtiendo sobre "los riesgos que tiene el personal del sector de almacenamiento y distribución por la altura de los apilamientos, el peso de los bultos sin identificar y por la negativa de la empresa a atender las limitaciones de las personas para las que el servicio médico ha realizado la adaptación de sus puestos de trabajo", según ha informado el sindicato en nota de prensa.



Tras verificar los incumplimientos denunciados y una vez realizada la comprobación y el seguimiento oportuno, la Inspección, afirma CCOO, ha extendido actas por tres infracciones graves en materia de seguridad y salud, con exigencia de corrección y con sus correspondientes sanciones. "Esto es especialmente delicado cuando nos referimos a una empresa que está en el Plan Reduce Plus, que solo afecta a aquellas empresas de Castilla-La Mancha que tienen altos parámetros de siniestralidad, por el número de accidentes con baja y el índice de incidencia. Y estando Zara Home Logística de Cabanillas en el segundo puesto más alto de este lamentable ranking", ha señalado Blázquez.



"Aun así, nuestra empresa, desde la notificación de las tres sanciones, viene tratando de recurrirlas antes de que sean firmes. Pero no negando las infracciones, solamente intentando que les modifiquen su calificación para que les rebajen las sanciones correspondientes", ha lamentado.