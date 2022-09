Guarinos: “La armonización fiscal que propone Page es una subida encubierta de impuestos”

martes 27 de septiembre de 2022

La coordinadora general del PP-CLM ha señalado que cuando Page habla de armonización fiscal,” hay que echarse a temblar, porque lo que está preparando es en una subida encubierta de impuestos y, por consiguiente, un problema más que añadir a los muchos que ya tenemos los castellano manchegos”.



Guarinos se pregunta “qué más tiene que pasar en Castilla-La Mancha para que se adopten medidas para hacer frente al impacto que la pandemia y la invasión de Ucrania, junto con la pasividad de los gobiernos socialistas, están teniendo en las economías de las familias y de las empresas”. La parlamentaria ha recordado que nuestra región tiene la inflación más elevada de toda España, un 12,6%, lo que hace que seamos los españoles que más poder adquisitivo perdamos y más nos empobrezcamos.



Ante esta situación, la cordura y la sensatez obligarían a adoptar medidas encaminadas a la necesaria bajada de impuestos, entre otras, la deflactación del IRPF, la supresión del impuesto de patrimonio, la bajada del IVA de los productos de primera necesidad o la supresión del impuesto de sucesiones. Medidas que ya se han aprobado en otros territorios como en el País Vasco “donde ha salido adelante gracias al apoyo del PSOE”.



Por lo que se pregunta, ¿a qué espera Page para hacer lo propio en Castilla-La Mancha? ¿Por qué se niega reiteradamente a bajar impuestos? La coordinadora general ha advertido que Page “se ha quedado solo con Sánchez, también que no cuenten con el Partido Popular en su propuesta de subir impuestos, que solo cabe en la cabeza de alguien que cada día está más alejado de la realidad y de los problemas de los castellano manchegos”.



Guarinos se ha referido a las razones por las que Page, que fue el primero que en 2020 ya propuso una armonización fiscal al alza en España, sigue insistiendo en ella, pese a la dureza con que la crisis económica está llegando a las familias. Para Guarinos, una de las razones será sin duda “la necesidad que Page tiene de pagar el Gobierno más caro de la historia, con un total de 16 millones al año en asesores”. También se ha referido al incremento en el gasto en Presidencia en el vigente presupuesto, en el que, durante los meses de este año se ha vuelto a aumentar.



A su juicio, “para esto es para lo que Page quiere más impuestos, no para Sanidad, ni para Educación, ni para los Dependientes”, y ha recordado que el gasto en Sanidad se ha reducido en Castilla-La Mancha, mientras que el gasto en Presidencia se ha incrementado. Es evidente, ha dicho, cuáles son las prioridades de Page, y los castellano manchegos no lo son.



Igualmente, ha recordado que “no es algo nuevo que Page siempre se incline por subir impuestos, como buen socialista”, advirtiendo que ya lo hizo nada más llegar al Gobierno de la región, en el año 2016, subiendo el Impuesto de Sucesiones, el de Transmisiones Patrimoniales, el de Actos Jurídicos Documentados, y no bajando nunca el tramo autonómico del IRPF.



Finalmente, la coordinadora general ha asegurado que el PP-CLM y su presidente, Paco Núñez, “seguirá insistiendo en una bajada de impuestos, más necesaria que nunca y más necesaria en Castilla-La Mancha que en otros territorios de España, al ser la región en la que soportamos una mayor inflación”.