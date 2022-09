Más de 400 atletas, en la VII Carrera Lago de Pareja

lunes 26 de septiembre de 2022 , 06:55h

Prácticamente todo el pueblo ha hecho deporte, animado a los deportistas en su recorrido, o participado en la celebración posterior en la Plaza del Ayuntamiento en una carrera que certifica el éxito deportivo de Pareja.

En categoría masculina, el más rápido ha sido Javier Rosado (Velociraptor), con un tiempo de 33´17”; en féminas se ha impuesto hecho María Nieto (Peña el Butrón-Arganda del Rey), con 43´02”.

Pese a que las predicciones meteorológicas apuntaban lluvia, la mañana deportiva de hoy, en Pareja, ha amanecido perfecta para la práctica del atletismo. Sobre el cielo azul, un rastro de nubes algodonosas no ocultaba el sol, pareciendo anunciar lluvia para los próximos días, que de convertirse en real, será más que bienvenida.

A las diez de la mañana todo estaba preparado. Dulzanares Folk se acercaron a Pareja para ambientar musicalmente la fiesta deportiva, y que no faltara siquiera ese detalle. La temperatura, a esa hora, se acercaba ya a los quince grados.

La organización, correspondiente al Club Pareja Runners y al propio Ayuntamiento, había comenzado a entregar los dorsales y la generosa bolsa del corredor a partir de las 9:30 horas. Finalmente, han participado haciendo deporte en Pareja, en una u otra versión, más de 400 atletas.

Los primeros en tomar la salida fueron los pequeños corredores hasta la categoría infantil. Los cadetes, ya compitieron en los mismos recorridos, de 5 y 10 kms, que los corredores senior. En el caso de la cantera, compitieron, según categorías, 45 niños y niñas por las calles del pueblo, principalmente por las de Castro y Hermosilla, y calle del Coso. Cada uno de ellos se llevó un detalle, por parte del Ayuntamiento, y luego, los mejores, sus premios por mérito y capacidad en la entrega de premios en la Plaza del Ayuntamiento, a la vera de la olma nueva.

Cuando el reloj del Ayuntamiento daba exactamente las once de la mañana, los atletas tomaban la salida. Con diecisiete grados, sol, y algo de aire, se disponían a recorrer los más emblemáticos parajes de Pareja, incluido este año la Plaza de Toros de El Torreón, y también el nuevo tramo del carril-bici, recientemente inaugurado por el Ayuntamiento.

El primero en llegar a la meta, en la categoría de 10 kms, ha sido un habitual de las pruebas de Pareja, como es Javier Rosado (Velociraptor). Se ha impuesto con un tiempo de 33´17”. Pese a su triunfo, Javier no las tenía todas consigo en la salida. “La verdad que este año el nivel era muy alto. Viendo el listado de inscritos, sabía que me iba a tocar correr a tope, y, aun así, no sabía si iba a poder ganar”, decía en meta. La subida final se le ha hecho dura a Rosado. “Este año estoy un poco peor en ese aspecto. Así que he tenido que aprovechar la parte del azud, lo más llano”, contaba el campeón.

El mismo, y Alfonso Garijo, el líder del circuito, se destacaron en solitario en los primeros metros, pero en la bajada a la Plaza de El Torreón, los alcanzaba Josué de Marcos. “Según venía remontando, pensé que se iba a ir. En ese momento es cuando he hecho el cambio de ritmo, y se ha quedado. A partir de ese momento, había que darlo todo ya hasta el final”, aseguraba el ganador. Sobre el ambiente y la organización, Rosado afirmaba que el ambiente ha sido “muy bonito, el recorrido variado y la fiesta de después, estupenda, por lo tanto, muy bien la organización”.

Segundo, a 25” del ganador llegaba Josué de Marcos (Peña el Butrón-Arganda del Rey). “El primer tramo, urbano, cuesta abajo es muy rápido. Luego hemos dado la vuelta al lago, y, el último, en subida, se hace bastante duro. En los primeros kilómetros hemos ido juntos, pero luego, al pisar el lago, Rosado ha puesto un ritmo infernal, y ha sido imposible alcanzarle”, señalaba el subcampeón. La de hoy, ha sido su segunda carrera en Pareja. Buen amigo de la familia Barrera, de origen parejano, “hacemos piña y venimos muchos”, terminaba. De hecho, la Peña El Butrón se ha llevado el segundo premio como equipo más numeroso.

Con un tiempo de 33´49” llegaba tercero a la meta el seguntino Alfonso Garijo (Club Atletismo Sigüenza). “La de Pareja, es una carrera muy bonita y muy dura. No esperaba correr tan rápido aquí. Ha habido muchísimo nivel. Los corredores que han venido de Madrid, han apretado”, señalaba en meta. A partir del demarraje de Rosado, “cada uno ha hecho su carrera hasta el final; por suerte, yo he podido cambiar el ritmo al final, y llegar tercero”, sacándole 16 segundos al cuarto, Eduardo Sánchez. Garijo ha corrido ya seis carreras del circuito, restándole dos para completarlo. “En todas he subido al pódium”, decía el líder de la clasificación general.

El primer parejano en completar los 10.000 metros ha sido Cristian Tello, con un tiempo de 38´36”, en duodécima posición. “Estoy muy contento porque la carrera es muy dura, con una variante nueva en la Plaza de Toros, que la hacía más dura aún, y había mucho nivel”, señalaba Cristian. El parejano asegura que había ganas de ver a tanta gente haciendo deporte de nuevo en Pareja, después de la pandemia. “El circuito recorre lo más bonito de Pareja, con subidas y bajadas, tal como es el pueblo”, terminaba.

La primera chica ha sido María Nieto (Peña el Butrón-Arganda del Rey). Cruzó la meta con un tiempo de 43´02”. “La carrera ha sido muy dura, una de las que más he sufrido. No he disfrutado siquiera las bajada, porque tienen mucha pendiente, pero la verdad es que el paisaje, la gente y el ambiente, merecen la pena. Son muy motivadores y te hacen llegar al kilómetro 10 aún con fuerza. El día para correr ha sido genial. Hacía un poco de aire, pero en general, como ha hecho sol y fresco, ha sido perfecto para correr”.

María se ha impuesto a Sara Llamas (Triatlón Marchamalo), que llegó 16” después de la ganadora, después de luchar con ella toda la carrera por la primera plaza, y perderse en el último tramo. “El circuito está muy bien. con terreno de pista y asfalto; es duro, con mucha subida, sobre todo al final, pero como sabes que estás terminando, se lleva mucho mejor, es el último kilómetro”, aseguraba. Sara va siguiendo el circuito de la Diputación y está peleando por el primer puesto de la general. “En Pareja, siempre hay mucho ambiente deportivo. En los triatlones, acuatlones o carreras, el pueblo se vuelca”, decía al terminar.

Tercera ha sido Ruth Ortega, con un tiempo de 46´24”. “La carrera de Pareja ha sido, como siempre, divertida y bonita, para repetir”, señalaba. Ruth es la gran rival para la general de Sara, puesto que ambas lo están siguiendo al completo.

La parejana Alba Pastor (Club Unión Guadalajara) se ha impuesto en la carrera de 5.000 metros con un tiempo de 22´12”. “Me he encontrado fuerte, y he disfrutado un montón de la carrera en mi pueblo, que siempre me motiva”. Alba es una promesa del atletismo regional. De hecho, este invierno logró dos récords de Castilla-La Mancha en pista cubierta, en categoría sub20, tanto en 1.500 como en 3.000 metros. “Después de tres años, da gusto ver la plaza así, llena de gente después de correr”, terminaba.

David Carmona (Club Unión Guadalajara) se impuso en los 5.000 metros, en categoría masculina, con un tiempo de 18´59”. “La carrera ha sido dura. He corrido con los primeros del 10.000 hasta que la carrera se ha dividido. Al final, me costaba avanzar en las subidas, pero tenía colchón con el segundo”, señalaba. Sobre el ambiente deportivo, Carmona lo calificó de “extraordinario”.

Para el alcalde de Pareja, Javier del Río, la VII Carrera Lago de Pareja certifica “el éxito del deporte de Pareja”. El regidor afirmaba que, de las muchas competiciones que acoge la villa alcarreña a lo largo del año, “ésta es la más querida del calendario, por participación y por ambiente”. Del Río, se refería también al buen resultado deportivo. “Pese a que ha habido otras pruebas deportivas en la provincia hoy, el mismo día, algo que creo se debería corregir, estamos muy contentos con la participación e implicación de los vecinos, y también con las marcas de los mejores, muy competitivas. Todos los parejanos han participado de una u otra manera, corriendo, andando, animando o acercándose a la plaza. La fiesta que queríamos que fuese la carrera se ha convertido en realidad, como todos los años. Quiero agradecer su esfuerzo a todos los que lo han hecho posible, a los colaboradores altruistas, a la organización, que ha encabezado nuestra concejal de Deportes, Beatriz Martínez, por supuesto Ayuntamiento y sus operarios, a la Guardia Civil, a Protección Civil de Pareja y de Guadalajara”, señalaba, después de completar, él mismo, los 10.000 metros.

La entrega de trofeos, en los que ha habido premios en metálico para los mejores, precedía al gran ambiente final que acogió la Plaza Mayor, puesto que, además de invitar a participantes y acompañantes a una gran paella final, se entregó a los corredores un vale consumición para disfrutar en cualquier bar de Pareja. “No sólo queremos que se aun éxito deportivo, sino económico también para la hostelería de Pareja”, terminaba el regidor. La concejala de Deportes, Beatriz Martínez, no podía ocultar su satisfacción al término de la VII Carrera Lago de Pareja. “Nos vamos superando. Después de estos dos años de pandemia, ha tenido gran acogida, y estamos pasando un día muy agradable. Tenemos un público muy fiel. Y estamos especialmente contentos con la marcha andariega, en la que ha participado 192 personas. Doy las gracias a todos los voluntarios que han colaborado para que la carrera fuera un éxito, y en especial al club Pareja Runners”, terminaba la concejala. El último en llegar a la meta, el más mayor de todos los participantes, que, como cada edición, ha cumplido la marcha andariega: Luis del Río, con 89 años. Y el equipo más numeroso, finalmente ha sido el Club Atletismo de Azuqueca, con 17 participantes.