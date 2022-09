Prologis coloca la primera piedra de un edificio de 40.000 metros cuadrados en Guadalajara

Se trata de la primera incursión de la compañía en Guadalajara, con cuyo almacén refuerza su presencia y su apuesta por Castilla-La Mancha

miércoles 21 de septiembre de 2022 , 17:24h

Prologis, Inc., líder mundial en la gestión de activos logísticos, ha colocado la primera piedra de Prologis Park Guadalajara DC1, el primer almacén logístico de la multinacional estadounidense en Guadalajara (Castilla-La Mancha). Se trata de un edificio de 40.000 metros cuadrados, 54 muelles de carga y 14 metros de altura ubicado en el Polígono Industrial el Ruiseñor, un punto estratégico para la distribución local y nacional, y con rápido acceso desde la A-2 y la R-2. Con este edificio, la compañía sumará más de 125.000 metros cuadrados de espacio logístico en la región.



El evento ha contado con la presencia de varias autoridades regionales y locales, como José Luis Vega Pérez, presidente de la Diputación de Guadalajara, Eusebio Robles, delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara; y Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara.



Cristian Oller, Vicepresidente y Country Manager de Prologis España, ha comentado: “Prologis sigue adelante con su estrategia de expansión por España. Con este nuevo almacén en Guadalajara reforzamos nuestra apuesta por Castilla-La Mancha, una comunidad clave para la compañía y fundamental para la economía de la región. Este edificio, excelentemente ubicado y conectado con todos los puntos de la Península, contará con los mayores estándares de calidad, sostenibilidad y digitalización, y será uno de los pilares del nuevo Polígono del Ruiseñor”.



Está previsto que Prologis Park Guadalajara DC1 cuente con el certificado BREEAM Excelente, método que evalúa y corrobora la sostenibilidad de los edificios a nivel mundial. En el caso concreto de España, solo el 7% de los desarrollos logísticos disponen de certificados BREEAM de nivel Excelente. Además, también contará con el sello internacional WELL, que analiza de forma independiente el nivel de salud y bienestar en los edificios.



El nuevo edificio también ofrecerá varios servicios de valor añadido de la compañía en España. Es el caso de Prologis Essentials, una plataforma que facilita el inicio de las operaciones de los clientes con carretillas elevadoras, estanterías, herramientas de automatización, placas solares, cargadores para vehiculos electricos, iluminación LED y PARKlife™, un innovador concepto con el que Prologis fomenta la actividad física, la creación de entornos de ocio y bienestar sostenibles para los empleados de los clientes, e impulsa el desarrollo económico de las comunidades locales.



Prologis Park Guadalajara DC1 es un proyecto de última generación que refuerza la infraestuctura logística en la comunidad. Se prevé que el edificio esté finalizado en 2023.



Acerca de Prologis

Prologis, Inc. es el líder mundial en inmologística con un enfoque en mercados con alta barrera de entrada y alto crecimiento. A fecha de 30 de junio de 2022, la compañía poseía o tenía inversiones, como propietaria total o a través de empresas de coinversión, en propiedades y proyectos de desarrollo por un total de aproximadamente 95 millones de metros cuadrados en 19 países. Prologis arrienda modernas instalaciones logísticas a una base de aproximadamente 5.800 clientes correspondientes a dos principales categorías: business to business y retail/online.