Gran éxito de la I Edición de "Los almuerzos de la Federación Taurina de Guadalajara"

martes 20 de septiembre de 2022 , 07:38h

En la mañana de este domingo tuvo lugar en el Casino Principal de Guadalajara la I edición de “Los almuerzos de la Federación”. El cartel de invitados con el que se contó fue de un extraordinario nivel, ya que estuvo formado por D. Alberto Rojo (Alcalde de Guadalajara), D. Adolfo Martin (ganadero), D. Alberto López “Jano” (miembro de organización de los encierros) y D. Teo Lázaro (comentarista en TVE de los encierros de Pamplona y corredor de los mismos).Fue un éxito rotundo tanto en el apartado de asistencia y participación, con casi 90 inscritos con el que se colgó el cartel de “No hay billetes”, como en el más fundamental e importante de todos, que no era otro que el de las aportaciones y conclusiones que se sacaron durante la celebración de la charla- coloquio que mantuvieron durante más de una hora los invitados de esta I edición donde el tema principal, como no podía ser de otra manera, fueron los encierros de Guadalajara.El acto comenzó con un saludo de bienvenida y agradecimiento a todos los asistentes e invitados por parte de la Federación en la persona de Raúl Cuevas, respon-sable de comunicación. En su debido turno, cada invitado dio su punto de vista sobre los encierros de la capital alcarreña, puntos fuertes y debilidades, de los que D. Alberto Rojo, como alcalde, tomó nota para en un futuro próximo solventar, en la medida de lo posible, todas las deficiencias que apuntaron los invitados.D. Alberto Rojo, que estuvo acompañado por varios miembros de su corporación munici-pal como Dña. Sara Simón, responsable de festejos, o Fernando Parlorio, concejal de comercio, turismo y mercados, estuvo siempre muy receptivo a todas las propuestas, dada a la coherencia y argumentación de cada una de ellas.Ejemplos de estas propuestas son:obtener una coordinación a la altura de este festejo declarado en 2020 de “Bien Turístico Regional”.Por otro lado, para cerrar el coloquio se le presentó al edil y a los allí presentes una propuesta de nuevo recorrido para el encierro. Este comenzaría en el Infantado para continuar por la Calle Mayor, conectando con el trazado actual en Santo Domingo, siguiendo por la C/Capitán Arenas hasta la plaza de toros.Esta propuesta, que fue una “sorpresa” para todos los allí presentes, fue valorada positivamente por D. Alberto Rojo, ya que la incursión del encierro por el casco histórico potenciaría aún más el festejo gracias al atractivo del trazado, con la consiguiente repercusión económica e implicaría menos cortes de tráfico, así como menos molestias a los ciudadanos. Además, esta ambiciosa e ilusionante propuesta “debe tener un amplio estudio de viabilidad para poder ejecutarse en un futuro sin que sea dar un paso atrás en los encierros de Guadalajara” según palabras del alcalde.Desde la Federación volvemos a dar las gracias a todos los asistentes, incluso a lo que no pudieron entrar por completar aforo, y, en especial, a nuestros cuatro invitados que hicieron realidad el sueño de unos cuantos aficionados/as.