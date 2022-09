Decenas de miles de catalanes piden el castellano en las aulas: "Español, lengua vehicular"

lunes 19 de septiembre de 2022 , 19:20h

Dirigentes de PP, Cs, y Vox han apoyado este domingo con su presencia la manifestación convocada en Barcelona por Escuela de Todos a favor de que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas catalanas y contra lo que consideran una política lingüística "represora e intimidante" de la Generalitat. La manifestación, en la que han participado unas 2.800 personas según la Guardia Urbana de Barcelona -la organización ha elevado la cifra hasta 200.000-, ha arrancado hacia las 12:30 horas desde el Arco de Triunfo encabezada por una gran pancarta con el lema 'Español, lengua vehicular', y que un poco más atrás tenía su versión en catalán: "El castellà, també llengua vehicular".



La marcha ha transcurrido por el paseo Lluis Companys y se ha dirigido hacia el paseo Picasso hasta llegar a un escenario instalado junto a la avenida Marquès de l'Argentera. Muchos de los manifestantes han exhibido durante el recorrido pancartas y carteles a favor del bilingüismo en Cataluña, con lemas como "En català i en castellà", "Educación en español", "No a la inmersión" o "Castellà, llengua pròpia dels catalans".



Algunos de los manifestantes llevaban banderas de España y durante el recorrido se han podido escuchar gritos como "Queremos estudiar en español" o "¡Basta ya!", mientras que desde un camión se amenizaba el trayecto con temas musicales. En la manifestación también se han lanzado gritos y silbidos contra el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez Cambray, y el presidente catalán, Pere Aragonès.



Entre los dirigentes políticos en la cabecera destacaban la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra; las diputadas populares en la Cámara Baja y en el Parlamento Europeo, Cayetana Álvarez de Toledo y Dolors Montserrat, respectivamente; y la líder de Cs, Inés Arrimadas; entre otros. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha colocado entre los manifestantes de su partido durante la marcha por las calles de Barcelona y se ha situado al inicio de la concentración durante el acto final.



Antes de comenzar la marcha, Gamarra ha afirmado que el Gobierno hace "dejación de funciones" en la defensa del bilingüismo en la enseñanza en Cataluña "para seguir en la Moncloa por un puñado de votos", y que la situación de las escuelas en Cataluña se produce "con la complicidad del Gobierno de España" porque "lo permite" y "no lo impide". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado desde la XXV Interparlamentaria de su formación política en Toledo, tras las críticas por no haber acudido a la manifestación, que su partido defiende el derecho a "conocer y hablar la lengua común del Estado". "Sin duda nuestro partido tenía que estar allí y es verdad que teníamos que dividirnos (...) todos los que estamos aquí también estamos allí", ha destacado Feijóo, que ha defendido la "cordialidad lingüística" en todas las autonomías con dos lenguas oficiales.



Por su parte, Abascal ha asegurado que defenderá esta semana en el Congreso que se aplique de nuevo el 155 de la Constitución, que implica la suspensión de la autonomía catalana, para "restituir la legalidad" y los derechos "pisoteados" de los catalanes, entre ellos la enseñanza en castellano. Arrimadas ha criticado la ausencia de Núñez Feijóo, al asegurar que "lo sorprendente sería que estuviera sabiendo lo que defiende y lo que está aplicando en Galicia y lo que piensa del nacionalismo catalán, que piensa que hay que agradarles".



La presidenta de la asociación S'ha Acabat!, Júlia Calvet, ha leído el manifiesto de Escuela de Todos en el escenario, en el que se ha criticado la "arrogante y permanente desobediencia" a la Constitución y a las resoluciones judiciales de las que "hace gala" la Generalitat. "Su oficialidad no es un capricho o una arbitrariedad", ha defendido la plataforma, que también ha destacado que sigue trabajando con "firmeza y convicción" en el "objetivo de poner fin a la marginación del español como lengua vehicular".



Por su parte, la líder de Asamblea por una Escuela Bilingüe y portavoz de Escuela de Todos, Ana Losada, ha asegurado en su intervención que "los gobiernos de España han mirado hacia otro lado" con la inmersión lingüística, y ha acusado a los "nacionalistas" de poner en peligro al catalán por convertirlo en una "lengua antipática". "No exigimos nuestros derechos a costa de los de nadie", ha destacado Losada, que ha aseverado que la convivencia escolar no puede producirse en base a la "exclusión" de una parte de los catalanes. El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha leído unas palabras de apoyo escritas por el padre del niño de Canet de Mar (Barcelona) que solicitó que se impartiera parte de la educación de su hijo en castellano, y han intervenido además diversos representantes de la comunidad educativa y entidades de otras autonomías a favor del bilingüismo.