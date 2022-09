Ampliar Puerta Grande para López Simón este sábado en la Tercera de La Antigua en Guadalajara. Foto : EDUARDO BONILLA

Puerta Grande para López Simón en Guadalajara en una tarde desabrida e irregular con apenas media plaza

Daniel Luque vuelve a demostrar su gran momento y corta una oreja; la Presidencia niega un trofeo a El Fandi

domingo 18 de septiembre de 2022 , 06:15h

Plaza de toros de Las Cruces de Guadalajara. Tercera de la Feria de La Antigua. Media plaza.



Decepción de los toros de Fuente Ymbro que se cargaron una tarde donde los matadores, muy por encima del ganado, hicieron...lo que pudieron, con más o menos acierto.



Con el pañuelo verde arrancó la corrida: corrió turno El Fandi y salió el previsto para el cuarto lugar. Con buenas maneras manejó el granadino el capote antes del jaleado tercio de banderillas. Con complicaciones este fuenteymbro, brusco y a la defensiva. No lo vio claro en la muleta Fandila, pues nunca embistió claro.



Se vencía el segundo por el derecho y acudía mejor por el izquierdo, por donde Daniel Luque sacó tandas notables, adueñándose desde el principio de la embestida con una técnica perfecta. Tanto que hasta por el derecho metió a Sacacuartos en el canasto. El de Genera sigue viendo toro por todos lados. El espadazo dio paso a la oreja.



Dispuesto y valiente López Simón con el tercero, que se movió sin terminar de humillar. Cortó una oreja tras pinchazo y estocada.



Engatillado y con una cara 'torera' el cuarto, sobrero de José Vázquez, de muy mermada casta. Tras el vistoso tercio de banderillas -hasta cuatro pares- El Fandi lo puso todo en muleta, con voluntad de agradar con un toro que echaba las manos por delante y se quedaba corto, sin celo. Tras la setocada, le pidieron con fuerza la oreja, pero el palco no hizo caso. «¡Presidente, dimisión!», coreaba el tendido.



Hasta lo que no tenía sacó Luque al desfondado quinto. Nueva lección de capacidad en la que se vio su inmenso momento, rematado con un arrimón tremendo Lástima que el acero se fuera a los bajos en el metisaca. Se echó el fuenteymbro y se esfumó la opción de premio.



Remendó la corrida de Gallardo uno de José Vázquez -a la postre terminarían lidiándose dos con este hierro-. No prometía nada el manso en los primeros tercios, pero los deseos de López Simón le dieron la llave de la puerta grande con otra oreja. Porque ahora el palco no se lo pensó y la que negó a Fandi sí se la dio al de Barajas.



FICHA DE LA FERIA DE LA ANTIGUA DE GUADALAJARA.-



Coso de las Cruces. Sábado, 17 de septiembre de 2022. Tercera corrida de la feria. Toros de Fuente Ymbro y José Vázquez (4º y 6º), de mermada casta, deslucidos en conjunto.



El Fandi, de azul y azabache. Estocada rinconera (silencio). En el cuarto, estocada (petición y saludos).



Daniel Luque, de azul y oro. Estocada (oreja). En el quinto, metisaca en los bajos y el toro se echa (silencio).



López Simón, de sangre de toro y oro. Estocada (oreja). En el sexto, estocada contraria (oreja).