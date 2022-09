Merino anuncia que el PP volverá a llevar al Pleno la necesaria bajada de impuestos que reclaman los castellanomanchegos

lunes 05 de septiembre de 2022 , 13:41h

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha anunciado hoy que esta formación política va a volver a llevar al Pleno de las Cortes regionales, este próximo jueves, la necesaria y urgente bajada de impuestos en la región, ante la falta de iniciativa del Gobierno socialista de Emiliano García-Page, que se ha ido más de un mes de vacaciones “aparcando todos los problemas que tiene la sociedad castellanomanchega”.



Así lo ha resaltado en rueda de prensa en las Cortes regionales, donde ha asegurado que “hoy celebramos que Page por fin ha terminado sus vacaciones y finalmente iniciamos la actividad parlamentaria”, después de un mes en el que no le ha preocupado que “los castellanomanchegos siguen siendo los más pobres de España, con la inflación más alta, con el paro subiendo dos meses consecutivos y donde más han bajado las contrataciones y las afiliaciones a la Seguridad Social”.



“En CLM tenemos los sueldos más bajos de España, somos la tercera región en la que más ha bajado la renta anual y el 32,5% de nuestra población está en riesgo de pobreza o exclusión social”, ha continuado Merino, quien ha lamentado que, con esos datos, Page se haya ido “más de un mes de veraneo, cerrando las Cortes regionales y sin que en el Gobierno hubiera nadie para tomar la más mínima medida”.



Una situación a la que hay que sumarle los precios de la luz, los carburantes, la sequía o la subida de los costes de producción, por lo que ha preguntado a Page qué medidas piensa adoptar su Gobierno “para ayudar a las familias, a los autónomos, a las empresas, a los agricultores y ganaderos, a los industriales o a los trabajadores de Castilla-La Mancha”.



El PP sí trabaja para ayudar a los castellanomanchegos



En este sentido, se ha preguntado qué más tiene que pasar en CLM para que Page tome alguna decisión o ponga en marcha alguna medida, y ha recordado que en el PP sí están trabajando para buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos. “Y lo volveremos a hacer en el próximo Pleno, insistiendo en pedir, por vigésima vez, una bajada de impuestos, que es lo que quieren más del 60% de los castellanomanchegos, que ya no llegan a fin de mes”.



Por otro lado, ha reclamado a Page que aproveche la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para pedirle de verdad todas y cada una de esas supuestas reclamaciones que le ha hecho a través de los medios de comunicación y que, “hasta la fecha, figuran única y exclusivamente como titulares de prensa”.



“Lamentablemente estoy segura de que el sábado volveremos a comprobar que Page solo se desmarca Sánchez en titulares”, ha declarado Merino, recordando que “votó a favor de subir los impuestos, de los indultos a los independentistas, de los pactos vergonzosos con Bildu, de la Ley de la Memoria Democrática y nunca le ha exigido a Sánchez que pague lo que nos debe ni la he exigido la financiación para esta comunidad o que solucione los problemas de los pozos del Guadiana”, todos ellos asuntos que en prensa aseguró que le iba a exigir a Sánchez.