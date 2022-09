470 personas se han vacunado en lo que va de año en el Centro de Vacunación Internacional de Guadalajara, Kenia es el destino principal de los guadalajareños

domingo 04 de septiembre de 2022

El Centro de Vacunación Internacional (CVI) del servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha atendido en los siete primeros meses del año a un total de 470 viajeros, una cifra muy superior a los 109 que lo hicieron en el mismo periodo de 2021, pero aún alejada de los 987 viajeros atendidos en ese mismo periodo en el año 2019.



Los datos representan una paulatina recuperación en el número de viajeros atendidos por el CVI que vendría de la mano del levantamiento de restricciones y la paulatina apertura de fronteras. La doctora Olga Redondo, del servicio de Medicina Preventiva de Guadalajara, ha apuntado, además, a un cambio en las preferencias de los viajeros, que han optado por destinos “más seguros” y con menos restricciones sanitarias por lo que en muchos casos no han tenido que acudir al Centro de Vacunación Internacional.



Por otra parte, a los viajes vacacionales y de ocio hay que sumar los viajes motivados por reencuentros familiares tras estos años de pandemia. “Lo que nos transmiten los usuarios es, por un lado, la necesidad de viajar y salir, pero también hay muchas personas que acuden al centro porque quieren viajar a sus países de procedencia y reunirse con sus familiares, a los que no han podido ver en este tiempo”, ha señalado Olga Redondo.



Otro motivo frecuente de atención se relaciona con las bodas “tanto por parte de parejas que se han casado este año, como las que se casaron entre 2020 y 2021, pero que han esperado a que la situación mejorara para poder hacer su viaje de luna de miel”, ha indicado la especialista.



Kenia es este año el destino para el que se ha realizado un mayor número de consultas en el CVI (el 14 por ciento del total), seguido de Tanzania (nueve por ciento) y Tailandia (ocho por ciento). Respecto a América Central y del Sur, este año Ecuador es el país que ha motivado más consultas (cinco por ciento), seguido de Costa Rica y Colombia (cuatro por ciento cada uno).



En cuanto a los continentes preferidos por los viajeros atendidos en el CVI, África se sitúa en cabeza con un 38 por ciento de las consultas, dejando a Asia, que era hasta 2019 el favorito, en un tercer lugar (21 por ciento de las consultas), por detrás de América Central y del Sur (33 por ciento).



Respecto al perfil del viajero internacional, se observa que ha descendido la edad media de los usuarios del centro. “Son personas más jóvenes, con menos sensación de riesgo y aficionados a los viajes de aventura, frente a un perfil de mayor edad, como los usuarios jubilados que viajaban en grupo y que prácticamente ha desaparecido”, ha señalado la doctora Redondo.



Atención integral al viajero



El Centro de Vacunación Internacional de Guadalajara presta a las personas viajeras una atención integral que no se limita a la administración de vacunas, ya que también proporciona información de utilidad a la hora de viajar. Ésta incluye consejos para prevenir picaduras de insectos, diarreas y otros problemas de salud relacionados con mordeduras de animales o posibles infecciones, entre otros.



Por otra parte, desde el CVI han recordado la importancia de completar las pautas de vacunación en aquellas vacunas que precisan más de una dosis. “No vale ponerse una primera dosis para viajar y luego olvidarse de completar la pauta”, ha advertido Redondo, ya que “no se alcanza la eficacia que debe tener la vacuna y además se pueden generar resistencias y complicaciones futuras”.