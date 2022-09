Núñez pide a Page que "exija" a Sánchez que no indulte a los socialistas condenados por corrupción en Andalucía

miércoles 31 de agosto de 2022

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido hoy a Page que “exija” a Sánchez, - en su próxima visita a Toledo-, que no indulte a los socialistas condenados por los ERE en Andalucía por delitos de corrupción.



Así se ha pronunciado Núñez, en Toledo, tras presidir la Junta Directiva Autonómica del PP de Castilla-La Mancha, donde ha solicitado a Page que en el acto que va a compartir con Sánchez el próximo día 9, “sea responsable” y le exija que no indulte a los dirigentes del PSOE condenados por corrupción, Chaves y Griñán.



“Page tiene que posicionarse, y espero y deseo que sea receptivo y haga su trabajo como presidente de esta tierra, y se ponga al lado de los castellanomanchegos que no quieren que se indulte a los condenados por corrupción por el mero hecho de tener un carné del PSOE”, ha indicado.



Además, espera que Page tenga el “valor suficiente” para el día 9 exigir a Sánchez que no se indulte a políticos como Chaves y como Griñán, ya que, si Page delante de su jefe no tiene la valentía de pedirle esto, estará demostrando que le importa mucho el PSOE y muy poco Castilla-La Mancha.



En dicha Junta Directiva, el PP-CLM ha aprobado por unanimidad una resolución en la que el partido ha dejado “nítida y claramente” su postura en relación a los indultos. “Hoy el PP de Castilla-La Mancha una vez más, muestra su rechazo más firme y contundente a que se pueda llevar a cabo el indulto a una persona condenada por su acción política”.



En este sentido, ha recordado que, “cuando los jueces han decidido condenar con penas de cárcel a dos personas que han presidido el PSOE, no se puede permitir que ahora un Gobierno socialista quiera indultar a quienes han sido condenados, en vía judicial, por delitos de corrupción”.



Acuerdos aprobados en la Junta Directiva Autonómica del PP-CLM



El presidente del PP-CLM se ha referido a los acuerdos adoptados en la Junta Directiva Autonómica. En primer lugar, se ha acordado, -por unanimidad-, el nombramiento de Ana Guarinos como coordinadora general del partido.



También, se ha aprobado el Comité de Derechos y Garantías, - presidido por Fernando Sanz, - así como la composición del Comité Electoral, presidido por José Julián Gregorio., un comité “fundamental”, puesto que es el responsable de las candidaturas de los 919 municipios con las que el PP va a concurrir a las próximas elecciones.



Así mismo, se ha aprobado la creación de un equipo de seguimiento de la crisis, coordinado por José Ángel Gómez Buendía, y que tiene por objeto analizar cada día la evolución de los datos económicos y sociales de nuestra región.



Y, también se ha acordado el inicio de los trabajos del programa electoral, coordinado por Kiko Bravo, en el que se consultará a todos los afiliados del PP con mesas abiertas en todas las sedes provinciales, para contrastar con la sociedad civil aquellas propuestas para incluirlas en el programa.