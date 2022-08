La Guardia Civil alerta sobre el incremento en el número de casos de ESTAFAS BANCARIAS en la provincia de Ciudad Real

martes 30 de agosto de 2022 , 14:01h

En el curso de las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Ciudad Real, se ha podido observar durante el último mes que la comisión de estafas bancarias ha crecido de forma exponencial.



Situación actual



Hasta el momento los equipos de lucha contra la ciberdelincuencia de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real han podido recopilar en torno a 70 denuncias, en las cuales, si bien las cantidades estafadas rondan los 2000 euros como máximo por afectado, se ha podido observar que los requerimientos que realizan los estafadores en este sentido, varían en cuanto a las cantidades solicitadas y que pretenden simular operaciones regulares (aunque cometidas fraudulentamente)-



El ámbito territorial de las estafas detectadas no se encuentra localizado en ningún punto o área en particular, pudiendo afectar a toda la geografía provincial y nacional.



Modus operandi detectado



1. El delincuente realiza llamadas telefónicas a su víctima desde un número fijo o móvil, donde le indican que llaman desde la entidad bancaria, que se ha realizado una transferencia sin su consentimiento y que le van a llegar unos SMS con unos códigos para anular las transferencias. Una vez que tiene los códigos, realizan las transferencias apropiándose del dinero del denunciante.



2. El delincuente realiza un envío masivo de SMS a su víctima haciéndose pasar por la entidad bancaria, donde le indican que, que se ha realizado una transferencia sin su consentimiento y que le van a llegar unos SMS con unos códigos para anular las transferencias que pinchen en un enlace y le envíen los códigos para anular dicha transferencia. Una vez que tiene los códigos, realizan distintos Bizum para apropiarse del dinero del denunciante.



3. El delincuente mezcla las llamadas telefónicas con el envío de SMS masivos a la víctima, haciéndose pasar por su banco, informándole de que le están realizando una transferencia sin su consentimiento, llegándole posteriormente unos SMS con unos códigos para anularla, indicándole que pinche en los enlaces y le envíen los códigos para proceder a la anulación. Una vez que tiene los códigos, realizan las transferencias o Bizum apropiándose del dinero de los denunciantes.



Medidas de seguridad recomendadas



1. Desconfíe de cualquier llamada telefónica en la cual, el interlocutor pretenda identificarse como personal de la entidad bancaria (incluso cuando éste le indique que, como supuesta medida de seguridad verifique el teléfono llamante en internet o intente ganarse su confianza con cualquier otro método).



2. Nunca acceda a enlaces o formularios supuestamente remitidos por la entidad bancaria (con especial cuidado en procesos en los que el supuesto banco le informe de un necesidad urgente o le requiera para evitar fraudes inminentes cometidos contra su persona).



3. Nunca participe información sobre alguna de sus cuentas bancarias o información de las tarjetas (numeración o cvv) a ninguna persona que se las solicite, las entidades bancarias NUNCA realizan este tipo de operativas.



4. Ante cualquier sospecha persónese en su sucursal bancaria e informe al personal de la misma, en caso de descubrir que ha sido objeto de estafa proceda a interponer denuncia ante las autoridades.



5. Cambie regularmente sus claves de acceso a aplicaciones bancarias como medida de seguridad, utilice claves que contengan caracteres especiales y mezcla de números y letras.



6. Revise regularmente sus cuentas bancarias y consulte en su oficina cualquier movimiento sospechoso que pueda detectar con especial atención o transferencias efectuadas (en caso de detectar anomalías, almacene toda la información que pueda recopilar a fin de ponerla a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad).



No podrán sufrir este tipo de estafa si no facilitan datos personales o bancarios por teléfono, ni pinchan ningún link recibido por SMS.