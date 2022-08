La temperatura mínima este domingo en Sigüenza será de 15°C y la máxima podría alcanzar los 29°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será moderado con una velocidad de 20 km/h

Suben las temperaturas este domingo en Guadalajara con 19ºC de mínima y 34ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este domingo es de 19ºC de mínima y 34ºC de máxima con un 21 % de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 14 km/h y de dirección sur

domingo 28 de agosto de 2022 , 07:39h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejado salvo en el cuadrante sureste donde habrá intervalos de nubes bajas al principio de la jornada acompañados de algunas brumas matinales.



Aumentarán durante las horas centrales a intervalos nubosos de evolución, siendo posibles algunos chubascos aislados o tormentas ocasionales principalmente en puntos del tercio oriental. Las temperaturas irán en ascenso, excepto las mínimas en la mitad sur donde no se espera que cambien. Soplará viento en general flojo, con predominio del sur o sureste.



Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 32ºC en Albacete, 20 y 36ºC en Ciudad Real, 17 y 33ºC en Cuenca, 19 y 34ºC en Guadalajara y entre 19 y 37ºC en Toledo.



Qué tiempo hará en otoño: amenaza de DANA, riesgo de sequía y temperaturas atípicas..-



El 1 de septiembre dará comienzo el otoño climatológico (trimestre de septiembre, octubre y noviembre) después de uno de los veranos más cálidos y secos en la historia de España.



Los expertos prevén que será un periodo complicado que arrancará con una buena parte del país sufriendo una grave sequía. A esto se le suma la entrada en la época de mayor riesgo de lluvias torrenciales, con temperaturas que han llegado a los 30 ºC en el Mediterráneo, algo que puede provocar la llegada de una gran "gota fría", tal y como afirma Samuel Biener, experto de Meteored (tiempo.com).



El tiempo que nos espera en otoño



Las previsiones apuntan que el otoño de 2022 será mucho más seco de lo normal en la vertiente atlántica y más lluvioso en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.



El modelo de Meteored pronostica que septiembre será un mes más cálido de lo normal en casi todo el país, siguiendo la tendencia de un verano récord por altas temperaturas. En gran parte de la Península y Baleares los registros podrían ser de entre 1 y 1,5 ºC por encima de la media. En el litoral norte, Pirineos y en el extremo sur superarán en 0,5 o 1 ºC la media de estas fechas.



No obstante, se espera que las temperaturas comiencen a estabilizarse según vaya avanzando el otoño. En octubre en muchas zonas podrían darse temperaturas de 0,5 a 1 ºC más altas respecto a los valores habituales para la época, mientras que en noviembre no se aprecian anomalías respecto al promedio de este mes en casi ningún punto del país.



Temporales otoñales en el Mediterráneo y sequía en la vertiente atlántica



Además de cálido, septiembre traerá menos lluvia de lo normal en zonas del sureste y noroeste peninsular. Solo en Cataluña podría ser un mes más húmedo respecto a la media de esta época del año.



En octubre y noviembre se podrían agudizar las diferencias entre las vertientes atlántica y mediterránea. En la primera, el resto del otoño podría ser mucho más seco de lo normal, lo que podría agravar la sequía en zonas que están ya en una situación complicada. Por el contrario, octubre y noviembre podrían ser más lluviosos de lo normal en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y alrededores.



Amenaza de DANA



No se esperan muchas borrascas atlánticas o los conocidos como "ábregos" este otoño debido a las previsiones de anticiclón que rondará las Azores y Centroeuropa, bloqueando la llegada de las bajas presiones. En cambio, sí se intuye una corriente en chorro ondulada que podría desencadenar en vaguadas o DANAS en la Península, especialmente en zonas del Mediterráneo.





¿Una gran gota fría en el Mediterráneo?



Las altísimas temperaturas que están registrando las aguas del Mediterráneo este verano han generado una alerta sobre la llegada de una gran gota fría otoñal.



Sin embargo, hay que aclarar que por sí solo un mar cálido no puede generar lluvias torrenciales. Es necesario que se den una serie de factores a la vez, siendo los imprescindibles la presencia de un descuelgue de aire frío (gota fría o DANA) unido a vientos marítimos cargados de humedad.



Es probable que haya lluvias torrenciales en algún punto de la cuenca pero, por ejemplo, en 1995, 2003, 2015, 2017 o en 2021 el mar alcanzó temperaturas muy elevadas y no se produjo una gota fría.



Por otro lado, es un error utilizar los términos 'gota fría' o DANA como sinónimos de lluvias torrenciales, ya que solo un pequeño porcentaje de ellas acaba en un evento de lluvias extremas y no todas las precipitaciones intensas están asociadas a las DANAS.