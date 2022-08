Publicado el listado definitivo de las 1.000 becas concedidas por el Ayuntamiento de Azuqueca para la compra de libros y material escolar

viernes 26 de agosto de 2022 , 11:37h

De cara al curso 2022/2023, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha vuelto a lanzar este año una nueva convocatoria para la concesión de 1.000 becas, por un importe de 84 euros cada una de ellas, destinadas a la adquisición de libros y material escolar. “Se trata de una medida con la que se pretende apoyar a las familias y ayudar con los gastos que ocasionan los preparativos del inicio de las clases”, explica el alcalde azudense, José Luis Blanco. El listado definitivo de familias beneficiadas se puede consultar pinchando AQUÍ.

Esta iniciativa se dirige al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria empadronado y residente en Azuqueca que esté matriculado tanto en centros públicos y concertados de la ciudad, como en colegios públicos de educación especial que no estén en el municipio.

Durante el plazo de solicitud, que se desarrolló entre el 6 y el 26 de julio, se recibieron 577 peticiones para un total de 1.126 becas. Una vez agotados los plazos de entrega de documentación y de reclamación, el Ayuntamiento ha concedido las 1.000 becas previstas y, en consecuencia, los 84.000 euros contemplados en los presupuestos municipales.

Renta per cápita

La concejala de Educación Global, Susana Santiago, recuerda que “con estas ayudas, se busca reducir el esfuerzo económico del nuevo curso en aquellas familias con menor renta o en riesgo de exclusión social y, por ello, en la concesión, únicamente se valora la renta per cápita, es decir, la renta neta anual de la unidad familiar (progenitores e hijas e hijos de hasta 25 años), dividida entre el número de miembros que la integran”. En este sentido, no se otorgan ayudas a las rentas per cápita por encima de los 6.000 euros.

Retirada de los vale-librería

Desde el 1 y hasta el 16 de septiembre, se podrán retirar los vale-librería en la conserjería del Learning Center (antiguo El Foro, calle Ciudad Real, 1), por las mañanas, de 9 a 14 horas. Se deben canjear en las papelerías y librerías de Azuqueca con el 14 de noviembre como fecha límite de validez. “De este modo, también se apoya y se fomenta la actividad comercial de la ciudad”, explica el alcalde.