El PP defiende la “urgente necesidad” de adoptar medidas compensatorias para combatir los datos de pobreza que presenta Castilla-La Mancha

martes 23 de agosto de 2022 , 18:45h

El vicesecretario de Política Social del Partido Popular de Castilla-La Mancha, José Martín-Buro, ha defendido la urgente necesidad en la adopción de medidas compensatorias para combatir los datos de pobreza que presenta Castilla-La Mancha, que están abocando a miles de familias de la región “a la más absoluta desesperación”.



“De la mano de Emiliano García-Page, Castilla-La Mancha se ha convertido en la región donde más cuesta vivir, un 22% más que en el resto y, además, cuenta con uno de los sueldos más bajos de toda España, por lo que los más perjudicados en Castilla-La Mancha son las personas más vulnerables y con menor nivel de renta, aquellos a los que dicen defender los socialistas y que nos condenan a la pobreza siempre que gobiernan”, ha incidido Martín-Buro.



Para el vicesecretario del PP-CLM resulta desolador que “en una región que vuelve a ser la región con la inflación más alta, alcanzando en julio el 13,2%, casi un 25 por ciento más que el resto de España, la región donde más ha subido el IPC en lo que va de año, un 7,4 por ciento, lo que nos convierte en los más pobres y los menos competitivos del territorio nacional, Page y su Gobierno se niegue a trabajar en el verano, más preocupado en seguir liderando la clasificación nacional en gastos destinados a altos cargos y asesores que en buscar alternativas a personas y familias, que no aguantan más”.



Y es que, “desgraciadamente, las familias de menor renta son las que están sufriendo, con mayor intensidad, el mayor recorte producido nunca en Castilla-La Mancha en democracia, castigando nuestro poder adquisitivo y condenándonos a perder más de 1 de cada 10 euros de nuestra renta y ahorros”.



Para Martín-Buro, “a las puertas de un nuevo curso escolar, en una región como la nuestra en la que, más de uno de cada tres castellanomanchegos son pobres, sumado a una inflación disparada que todavía nos empobrece más, el sentimiento de muchas familias es que, a este ritmo, no se va a tener dinero para pagar ni comida, ni luz, ni agua ni cualquier otro suministro básico”.



Por ello, ha recordado que, “en un territorio como el nuestro en el que, el pasado año 500.000 personas se hallaban en situación de exclusión moderada o severa y 10.000 se encontraban en situación crítica, la falta de sensibilidad social de Page se convierte en insoportable”.



El vicesecretario de Política Social ha recordado que la pasada semana el presidente regional Paco Núñez presidió la reunión de la Comisión de Bienestar del Partido Popular de Castilla-La Mancha, en la que participaron cerca de medio centenar de personas, tanto de forma presencial como telemática y abordaron distintos temas como la situación de los Servicios Sociales de Atención Primaria, la ausencia de prestaciones económicas del sistema público de Servicios Sociales, la falta de recursos para la atención a la Discapacidad, la nefasta gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio o la Atención Residencial, en peligro por la asunción de unos costes que se están convirtiendo en inasumibles o como no se han recuperado los niveles de empleo en el sector de la Dependencia previos a la pandemia.



Así, el PP-CLM ha reiterado su compromiso por “priorizar a las familias, con los profesionales, con los agentes sociales, con las Corporaciones Locales y con todos aquellos que tienen como objetivo que las políticas sociales contribuyan a la mejora de la calidad de vida y la protección social de todos”.



En este sentido ha recordado las propuestas que durante toda la legislatura el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha reivindicado y lo seguirá haciendo, como son el Plan de Recuperación Familiar, la creación de un Fondo de Emergencia Social destinado a las familias más vulnerables de la región, un verdadero Plan de Apoyo al Tercer Sector, así como un nuevo modelo de Atención Residencial que sepa combinar el cuidado de calidad con una sostenibilidad que hoy se encuentra muy comprometida.



“Castilla-La Mancha será lo que quiera ser, una región que cambiará las políticas socialistas que nos siguen empobreciendo por unas políticas que nos permitirán crecer al mismo nivel que regiones vecinas como Andalucía y Madrid. Una tierra que oriente el rumbo hacia el crecimiento y que no se ponga límites para convertirnos en una Comunidad Autónoma de primera. Una Castilla-La Mancha de libertad, que avanza decidida a ser el fiel reflejo de sus gentes”, ha finalizado Martín-Buro.