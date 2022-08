Vega visita Alcolea del Pinar y Saúca, donde Diputación ha financiado inversiones que suman 270.000 euros

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 19 de agosto de 2022 , 12:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha visitado los municipios de Alcolea del Pinar y Saúca, en los que la Institución Provincial ha financiado entre 2019 y 2021 inversiones que suman 270.000 €: en el caso de Alcolea del Pinar y sus cuatro pedanías se han ejecutado actuaciones por importe de 153.000 €, mientras que a Saúca y su pedanía (Jodra del Pinar) se han destinado 117.000 € en total.



Este importante apoyo para inversiones, plasmado a través del FOCODEM, el Fondo de Inversiones Municipales (FIM), los Planes Provinciales o el convenio con el Obispado de Sigüenza-Guadalajara, es valorado muy positivamente por los alcaldes de ambos municipios.



Así, Alberto Guerrero, alcalde de Alcolea del Pinar, ha recalcado que “se ha notado mucho el cambio de la anterior legislatura a esta”, en la que “tanto Alcolea como los barrios están recibiendo mucho dinero y muchas inversiones, que antes no podíamos hacer porque no teníamos financiación, ahora con la Diputación sí podemos hacer proyectos que teníamos en mente”.



En términos muy similares se ha expresado el alcalde de Saúca, Eduardo Álvarez Feito, quien ha destacado que “en estos cuatro años la Diputación nos está ayudando mucho a los municipios pequeños, que es lo que necesitamos porque no tenemos otra base de financiación”.



Actuaciones de inversión desarrolladas.



Los 153.000 € que Alcolea del Pinar y sus pedanías han recibido desde la Diputación se desglosan en las siguientes actuaciones: con cargo al FOCODEM del año 2020 se realizó el cerramiento de la pista de fútbol-sala de Alcolea, adquisición de mobiliario urbano en Cortes de Tajuña, renovación de redes en una calle de Garbajosa, acondicionamiento de la plaza Mayor de Tortonda y reparación de la cubierta de la fragua de Villaverde del Ducado.



Con el FOCODEM de 2021, Alcolea sustituyó luminarias de alumbrado público, en Cortes de Tajuña se construyó un porche en la plaza de los columpios, en Garbajosa se realizaron reparaciones en el cementerio y el depósito de agua, en Tortonda se instaló una barandilla en la plaza Mayor y en Villanueva del Ducado se hicieron trabajos de rehabilitación en el consultorio médico.



Con el FIM, se realizaron trabajos de sustitución con fibra de vidrio en la piscina municipal, mientras que en Cortes de Tajuña la inversión se destinó a la pista de fútbol-sala, en Garbajosa al solado con losetas de seguridad del parque infantil, en Tortonda a renovar redes en la calle Horno y en Villaverde del Ducado a pavimentación de la calle Este. Además, el Plan Provincial de Obras y Servicios supuso una inversión de 75.000 € en Alcolea para pavimentación de vías públicas.



En lo que respecta a Saúca, los 117.000 € recibidos desde la Diputación para inversiones han permitido pavimentar el patio de acceso al Ayuntamiento del municipio y la reconstrucción de una pared del edificio municipal en Jodra del Pinar, con el FOCODEM 2020; el adoquinado de la calle Horno de Saúca y la construcción de una acera en Jodra del Pinar con el FOCODEM 2021; la renovación de redes hidráulicas de varias calles en Saúca y la adecuación de la Casa de la Cultura en Jodra del Pinar con el FIM; el arreglo del tejado de la iglesia de Saúca a través del convenio de la Diputación con el Obispado; y la ejecución de obras hidráulicas con el Plan Provincial de Obras y Servicios.



Vega: “Se trata de mejorar los servicios, las infraestructuras y la vida de los vecinos de estos pequeños pueblos”.



El presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha señalado tras visitar las inversiones realizadas en ambos municipios que “esas inversiones que vienen del FOCODEM, de los planes provinciales o del Fondo de Inversiones Municipales, de esas inversiones especiales que está sacando la Diputación, lo que pretenden es ayudar a los pueblos a mejorar los servicios, a mejorar las infraestructuras y, en definitiva, a mejorar la vida de los vecinos y vecinas que residen en los pequeños pueblos de la provincia de Guadalajara”.