El 78% de votantes del PSOE rechaza indultar a Griñán por la corrupción de los EREs

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 14 de agosto de 2022 , 07:42h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Una encuesta realizada por Hamalgama Métrica para Vozpópuli entre los días 5 y 10 de agosto, apunta que el 78% del electorado socialista APOYA EL INGRESO EN PRISIÓN del expresidente andaluz por la corrupción de los ERE. De todos los votantes socialistas, solo apoyan su indulto el 15%. Parece que la mayor parte de los seguidores del PSOE no comparte la tesis del presidente del Gobierno sobre la sentencia del Tribunal Supremo: "Están pagando justos por pecadores", llegó a decir.



El pasado 26 de julio, el Tribunal Supremo confirmó la condena de seis años de prisión para Griñán por los delitos de malversación y prevaricación, y los nueve de inhabilitación a Chaves por este último delito -aunque estimó los recursos de otros tres exaltos cargos condenados-. Fue el 17 de diciembre de 2018 cuando el juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía quedó visto para sentencia tras 152 sesiones en las que el tribunal escuchó a más de 120 testigos y 9 peritos. Unos meses después, en noviembre de 2019, la Audiencia de Sevilla dictó sentencia: 68 años de cárcel y 255 años de inhabilitación para 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta juzgados, de los que sólo dos quedaron absueltos.



La enorme mayoría de los españoles cree que el exdirigente socialista debe ingresar en prisión. El 91,4% de los votantes del PP cree que el destino de Griñán debe ser la cárcel. En el caso de Vox, es el 96% de su electorado el que apoya esta situación. Los votantes del socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, también se oponen al indulto mayoritariamente: el 82,1% cree que Griñán debe entrar en prisión.



Curiosamente, hay más apoyos al indulto entre los votantes de Podemos que entre los del propio PSOE. Así, un 17% de los españoles que se identifican con la formación morada está a favor del indulto del político, frente al 15% de los que se ven representados en el PSOE.



El resultado global, juntando a votantes de cualquier signo político, es una clara mayoría en contra del indulto. Solo uno de cada diez españoles (12,7%) perdonaría a Griñán el paso por la cárcel. El 81,3% cree que debe cumplir con la condena confirmada por el Tribunal Supremo. Solo un 6% se muestra más indeciso y no apoya ni una cosa, ni la otra.