Cereceda inicia sus fiestas con la tradicional misa en la Ermita de San Roque

sábado 13 de agosto de 2022 , 10:45h

La localidad parejana de Cereceda comenzó en la tarde y la noche de ayer sus fiestas patronales en honor a San Roque y a la Virgen de la Asunción con una sencilla celebración religiosa que ofició el párroco local, Javier Lucía, en la ermita dedicada al santo, patrón del pueblo, junto a la Virgen de la Asunción.



A petición de los vecinos, la Ermita de San Roque fue recuperada por el Ayuntamiento de Pareja en 2014. En años posteriores, el Ayuntamiento ayudó también a la parroquia con la adquisición de la talla de San Roque que se puede admirar en su interior. A la celebración acudían el alcalde de Pareja, Javier del Río, el teniente de alcalde, Ricardo Fernández, el concejal Inocente del Río. No se sabe con certeza en qué año fue construida la Ermita, pero todo hace pensar que se pudo levantar por algún voto que se hizo a San Roque en las últimas décadas del siglo XVI. Hay datos que atestiguan que en 1595 ya estaba en pie.



Fue fundada por los vecinos de Cereceda, en agradecimiento por el alivio de una epidemia de peste habida en el pueblo. San Roque, que nació en Montpellier hacia el año 1295, se entregó en cuerpo y alma al auxilio de los apestados. “Recuperarla significó recuperar también el legado de los cerecedanos. Por eso acudimos con toda ilusión cada año a esta ceremonia”, señala el alcalde de Pareja.



La tarde de ayer tuvo también un marcado acento deportivo en Cereceda. El Ayuntamiento ha llevado a cabo en los últimos años diferentes inversiones en las pistas deportivas de esta localidad, en consonancia con otras similares que se han llevado a cabo también tanto en Pareja como en el resto de las pedanías, y también de acuerdo con las peticiones expresadas por los vecinos. La última de ellas es la iluminación de la pista polideportiva para que los jóvenes cerecedanos también puedan utilizarlas en cualquier época del año y condición lumínica.



Para ello, el ayuntamiento ha instalado cuatro postes de luz y una caja monedero para que se enciendan, logrando con ello una iluminación sostenible, en un proyecto en el que ha invertido 12.000 euros. Así, el partido de fútbol organizado a partir de las 19:30 horas, terminó estrenando esta nueva infraestructura que ahora queda a disposición del pueblo. “Nos produce una gran alegría comprobar cómo se están utilizando estas pistas deportivas, que ahora, con esta nueva instalación, aumentan su franja horaria de uso”, añade en este sentido Javier del Río.



No es esta la única mejora que llega a la localidad parejana. Después de la completa renovación de prácticamente toda la red de saneamiento de Cereceda que ha impulsado el Ayuntamiento de Pareja, en colaboración con la Diputación Provincial, en la pasada y la presente legislatura, la Junta de Comunidades, desde la Agencia del Agua, acaba de adjudicar las obras para la mejora de la captación agua, renovación tubería de abastecimiento al depósito y reparación depósito por valor de algo más de 30.000 euros. "Tanto las que ya se han ejecutado, como las que se van a ejecutar, son obras imprescindibles para garantizar el abastecimiento de agua potable en Cereceda. El Ayuntamiento las considera prioritarias y, por lo tanto ha invertido, y solicitado la colaboración de otras instituciones para lograr este objetivo”, afirma Javier del Río, alcalde de Pareja.



El sencillo programa de actos de las fiestas patronales de Cereceda continuará hasta el próximo lunes con competiciones para niños y mayores, y yincana, disfraces infantiles y de adultos, verbena o actuación de monologuista, entre otras propuestas. El Ayuntamiento de Pareja ha mantenido un diálogo fluido y una estrecha colaboración con la comisión de fiestas de Cereceda, apoyando la organización de todo aquello que han solicitado los vecinos de la localidad.



Las fiestas se cerrarán el próximo día 15 de agosto con la Misa en honor a la Virgen de la Asunción, aperitivo con limonada, y charanga.



VIERNES, 12 DE AGOSTO

19:00h. Santa Misa en la ermita de San Roque para comenzar las fiestas de Cereceda.



19:30h. Inauguración de las fiestas de Cereceda con un partido de fútbol en las Eras.



22:00 h. Cena fría.



23:30h. Trío AQUA.



00:00h. Bingo.



02:00h. Discoteca móvil "NO LIMIT".



SÁBADO, 13 DE AGOSTO

13:00h. Entrega de dibujos en el Ayuntamiento. Todos los dibujos participantes se expondrán en la biblioteca de Cereceda.



17:00h. Competiciones y gymkana.



20:00h. Disfraces infantiles.



23:00h. Disfraces adultos.



00:00h. Orquesta LA CALLE y baile de la patata.



02:30h. Chocolatada con magdalenas.



DOMINGO, 14 DE AGOSTO

13:00h. Entrega de premios y rifa de jamones.



14:00h. Paella.



17:00h. Parque infantil y la fiesta de la espuma.



23:00h. Monologuista "MIKY".



LUNES, 15 DE AGOSTO

12:00h. Santa Misa en honor a Ntra. Sra. La Virgen de la Asunción.



14:00h. Aperitivo con limonada y charanga.