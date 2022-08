Castilla La Mancha vuelve a ser en julio la comunidad autónoma de España (10,8%) con la inflación MÁS ALTA, ¡el 13,2%!

REDACCION

viernes 12 de agosto de 2022

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 13,2% por ciento en Castilla-La Mancha durante el mes de julio con respecto al mes anterior. Según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el grupo que más ha encarecido sus precios ha sido el de la vivienda, que ha aumentado un 34,1%.



De este modo, la región continúa a la cabeza de la escalada de precios a nivel nacional, siendo la más inflacionista pese a registrar cuatro décimas menos que el pasado mes.



Por provincias, en términos mensuales los precios han caído en todas. Albacete lidera esta caída, con una descenso del 0,5%, aunque en términos interanuales hayan crecido un 12,2. Le siguen Ciudad Real y Cuenca, donde los costes han bajado cuatro décimas, aunque hayan aumentado un 13,6 y un 13,3 con respecto a julio de 2021.



En el caso de Guadalajara, han bajado tres décimas en el último mes, aunque han subido un 12,6 en el último año, siendo Toledo la provincia más inflacionista al registrar un incremento del 13,7, aunque haya perdido un 0,3% con respecto a junio.



GRUPOS

Por grupos, el de la Vivienda ha sido el que más ha aumentado sus costes con respecto al pasado año, al ser un 34,1% más caro, seguido del Transporte (16,8%), y Alimentos y bebidas no alcohólicas (14,6).



Le siguen en el incremento de precios, los Hoteles, cafés y restaurantes, donde los costes son un 8,7% más caros que en el mismo mes de 2021; el Vestido y el Calzado (7,4%), y el Menaje (7%).



Las Bebidas alcohólicas y el tabaco han subido un 4,7%, seguidas del grupo Otros, que aumenta un 3,9%; el Ocio y la cultura son un 3,1% más caros; la Enseñanza un 1,6 y la Medicina se ha incrementado cuatro décimas.



El único grupo que ha descendido sus costes en julio ha sido el de las Comunicaciones, que se ha dejado un 2,1%.



DATOS NACIONALES



El Índice de Precios de Consumo (IPC) cayó un 0,3% en julio en relación al mes anterior, aunque disparó su tasa interanual hasta el 10,8% puntos, su nivel más alto desde septiembre de 1984 y seis décimas por encima de la registrada en junio, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



El organismo confirma así el dato que avanzó a finales del mes pasado, aunque ha elevado una décima el aumento mensual adelantado.



Con el repunte de julio, la inflación encadena dos meses consecutivos por encima del 10%, después de que en junio se situara en el 10,2%.



Según el INE, la escalada del IPC interanual hasta el 10,8% en julio se debe, principalmente, a las subidas de los precios de las viviendas, hasta el 23% a causa de los precios de la electricidad, el vestido y calzado, con un variación anual del 5,0%, y a los alimentos y bebidas no alcohólicas, que sitúa su tasa en el 13,5%, la más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1994.



Por su parte, los precios de los transportes cayeron tres puntos en comparación con los datos de junio, hasta el 16,2%, por el descenso del precio los carburantes y lubricantes.



LA SUBYACENTE ESCALA HASTA EL 6,1%



La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó en julio seis décimas, hasta el 6,1%, su valor más alto desde enero de 1993.



En el séptimo mes de 2022, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 10,7%, siete décimas por encima de los datos de junio.