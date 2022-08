Núñez espera que Page "vuelva pronto" del Caribe, diga qué opina sobre el decreto y ayude a sufragar los gastos de los negocios que tienen que "adecuar" sus instalaciones

miércoles 10 de agosto de 2022

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, “espera” que Page vuelva pronto del Caribe, diga qué opina sobre el Real Decreto y ponga en marcha una línea de ayudas económicas para aquellos negocios que tienen que adecuar sus instalaciones con el fin de que “no tengan que gastarse su patrimonio” para reformar sus locales con este “improvisado” decreto.



Así se ha pronunciado Núñez, en Sevilleja de la Jara (Toledo), donde ha denunciado que Page lleve desaparecido varios días en el Caribe, y que, por tanto, “no haya nadie al mando del Gobierno de Castilla-La Mancha” tras aprobarse este decreto que ha calificado de “improvisado” y “perjudicial” para miles de autónomos y pymes.



En este sentido, ha vuelto a preguntar a Page qué opina sobre este Real Decreto, ya que se trata de un decreto que va a regular la viabilidad de los negocios durante los próximos meses y que obliga a “un bar o un comercio” a cambiar sus puertas, cambiar sus luces o revisar sus calderas y modificar las condiciones laborales de los trabajadores.



“Nos aprueban un decreto en el que muchos negocios pueden convertirse en inviables y no hay nadie al mando”, ha advertido Núñez.



Por ello, ha preguntado a Page si va a poner en marcha una línea de ayudas para que aquellas inversiones que haya que hacer provocadas por el decreto, en comercios o restaurantes, puedan ser sufragadas por la Junta de Comunidades.



Así mismo, ha recalcado que es “urgente” que se reúna la Conferencia de Presidentes para abordar esta cuestión. “Sería importante que el Gobierno retirara este decreto y tratara este tema en la misma conferencia, pero, para nosotros, lo fundamental es conocer la opinión de Page, ya que es el presidente de los castellanomanchegos y quien toma las decisiones en Castilla-La Mancha”.



De esta manera, ha insistido en la necesidad de que Page “aclare” su postura y que, mientras no se retire este decreto, se ponga en marcha una línea de ayudas para que los comercios no sean los que tengan que pagar el “capricho” de Sánchez en un decreto repleto de “improvisación y ocurrencias”.



Por último, ha advertido que “tenemos un grave problema en Castilla-La Mancha” y es tener a un “mal gestor” como presidente de esta tierra, con una inflación del 12.7, unos precios que se encarecen, un decreto que ahora pone en riesgo nuestros negocios, unos municipios que ven cómo se quedan sin población sin que “nadie haga nada por ellos” y un gestor como Page que está poniendo en riesgo el futuro de nuestra tierra, ha concluido.



“Espero que Page vuelva pronto, nos diga qué opina sobre el Real Decreto y ayude económicamente a comercios y restaurantes para evitar que tengan que gastarse su patrimonio para poder adecuar sus locales al nuevo decreto”.



El presidente del PP-CLM ha recorrido diferentes pueblos de la comarca de La Jara para seguir manteniendo el contacto peramente con nuestras localidades, y más aún, con aquellas zonas afectadas por los incendios.



“Queremos estar cerca de aquellos pueblos que se han visto afectados por los incendios para trabajar en la petición de una serie de ayudas, después del verano, para que vuelvan cuanto antes a la normalidad”.