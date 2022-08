Despilfarro vs frustración

jueves 04 de agosto de 2022 , 12:18h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Como ustedes saben, a lo largo de nuestra vida experimentamos distintos sentimientos, los cuales emanan de nuestras emociones. Quizás el más reconocible por todos es aquel provocado por la subjetividad del otro, que es sin duda el sentimiento de impotencia.



Y así, impotente, es como se siente Pleno tras Pleno quien les escribe, viendo como “con total impunidad” es despilfarrado el dinero público, por parte del alcalde –el señor Blanco- y su Equipo de Gobierno, parapetados en su mayoría absoluta.



El caso no es exclusivo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Son situaciones que se repiten con frecuencia en ayuntamientos y otras administraciones públicas, y es por ello que tal vez habría que empezar a pensar en la redacción de una Ley que sancionara el gasto innecesario del dinero público, especialmente en obras faraónicas que nadie quiere -o al menos no son ahora una prioridad-, cuando por causa de la crisis en Azuqueca -como en otras localidades- han cerrado negocios y los que han quedado en pie abren sus puertas con mucho esfuerzo; cuando la situación económica y social es complicada no sólo para los comerciantes, también para las pymes, los autónomos, para nuestros jóvenes que se enfrentan a un futuro incierto, sin acceso a unas viviendas sociales -porque en eso al Gobierno socialista no le interesa invertir-, y para las familias, que ven duplicados los precios y cómo va mermando su poder adquisitivo día tras día.



Cabe preguntarse si esto del despilfarro los del PSOE no lo llevarán en su ADN, recordando “a bote pronto” los 350.000 euros que gastó Zapatero (por mucho que hablaba de austeridad, y en plena crisis), en acondicionar el jardín del Palacio de la Moncloa, o los 700.000 euros que gastó Magdalena Álvarez (quien fuera ministra de Fomento) en la renovación de los despachos de altos cargos, o del que fuera presidente de Galicia, Touriño, que despilfarró 3,9 millones de euros en el acondicionamiento de tres salas de juntas para los Consellos de la Xunta. Y en esa misma línea de gasto sin control, está también el aumento de un 80% de cargos públicos que nombró el Sr García Page para su servicio y el del PSOE de CLM, y las vacaciones ‘pagadas’ del presidente a Centro América, mientras la Sanidad se va a pique en esta región. O la política del actual presidente del Gobierno, Sr Sánchez, quien nada más llegar a la Moncloa –un mes llevaba en el cargo tras la moción de censura contra Rajoy– utilizó el Falcon del Ejército del Aire para acudir junto a su esposa al concierto de The Killers, en Benicassim, Castellón.



Y no fue la única vez que nos ha tocado a los españoles pagar sus viajes privados con medios del Ejército del Aire, también ha viajado en el Súper Puma, un helicóptero del 402 escuadrón que según distintas publicaciones supone un gasto aproximado de 5.000 euros la hora, siendo como el Falcon utilizado en desplazamientos privados, distintos actos del PSOE, incluso acudió en el Súper Puma a la boda de su cuñado. Por no volver a recordar los 48.344.000 euros que gastó en personal eventual –asesores- a los 9 meses de llegar a la Presidencia, una cifra que jamás se había gastado, según figura en los archivos de la Intervención General de la Administración Pública… Y luego, el ‘flamante’ presidente dice practicar con el ejemplo quitándose la corbata para contribuir al ahorro energético… suena a broma, si no fuera por la gravedad del asunto.



Visto lo visto, y volviendo a Azuqueca, no es de extrañar que nuestro alcalde socialista viajara a Jordania acompañado de dos personas del Consistorio, para firmar un proyecto de colaboración -como si no se pudiera hacer vía On-line- y de paso se tomaran unas vacaciones de una semana a costa del bolsillo de los azudenses; un gasto del que por cierto, se han negado a informarnos.



Así que me entenderán ustedes cuando les hablo de impotencia y frustración.



Ahora la nueva ‘creación’ del Sr alcalde es construir ‘La Caja’, un edificio multifuncional -con tinte claramente electoralista- con un valor superior a los dos millones y medio de euros, que en estos momentos tan difíciles para muchos ciudadanos no es una prioridad para nadie (salvo para el alcalde, que quiere dejar su sello personal antes de enfrentarse de nuevo a las urnas). También se gasta cerca de 2.000 euros en 2 teléfonos móviles para dos miembros de su gabinete, y no sé cuántos disparates más, mientras el dinero no llega para pagar ‘en tiempo y forma’ las horas de monitores o empleados municipales, y se recortan las inversiones en cosas realmente prioritarias para Azuqueca, como más medios para la Policía Local, por ejemplo.



Pues “es lo que hay”, dicen, recordando Pleno tras Pleno que tienen mayoría absoluta, como si eso fuera un salvoconducto para despilfarrar el dinero de nuestros vecinos. Mientras los ciudadanos de “a pie” buscamos ofertas, miramos gastar lo justo y muchas familias hacen malabares para llegar a fin de mes, quienes nos gobiernan echan las campanas al vuelo, despilfarrando lo más grande: más de dos millones y medio para fiestas, ¿de verdad es necesario? Conciertos de primera línea del panorama musical español, que de nuevo pagamos todos, etc. Mientras por otro lado da pena salir por Azuqueca y ver cómo están los parques, las calles, el problema de inseguridad que estamos sufriendo, las subidas de impuestos, las empresas que denuncian cobros indebidos y cuyos intereses pagamos entre todos, etc.



Deberían salir a la calle y tomar el pulso de los azudenses, es la mejor manera de conocer los problemas y las necesidades reales de los vecinos y vecinas, y no atrincherarse en los despachos…



Pero aquí paz y después gloria, y si usted se frustra, se siente, que aquí como siempre: el alcalde invita y el pueblo paga.



Aure Hormaechea

Portavoz del Grupo Popular Municipal en el Ayuntamiento de Azuqueca