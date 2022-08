La ley en España se cumple

La ley en España se cumple, eran las palabras que dedicaba ayer Sánchez a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.



No se ha percatado Sánchez, de que es su propio plan energético el que incumple la Ley, además de poner en peligro y en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores.



El Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, establece en su anexo III, cuáles son las condiciones ambientales que deben concurrir en los lugares de trabajo para que no supongan un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, estableciendo que en los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:



La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25ºC.



Se consideran trabajos ligeros aquellos que implican poco desplazamiento, de forma ocasional, como podría ser el que realizan los dependientes en los comercios o los hosteleros.



El plan de medidas urgentes para el ahorro energético de Sánchez ha decretado sin embargo, que en los meses de invierno, la temperatura de los establecimientos, oficinas, centros comerciales, grandes superficies, supermercados… no podrá superar los 19º y en verano no podrá bajar de 27º.



El Gobierno legisla incumpliendo la ley y poniendo en riesgo la salud de los trabajadores, siendo imposible cumplir el Real Decreto con la nueva norma de ahorro energético.



Ahora enfrentándonos a la inseguridad jurídica a la que ya nos tienen acostumbrados, nuestras empresas y autónomos tendrán que decidir qué prefieren incumplir: o tener la temperatura a 25ºC como máximo dando cumplimiento al Real Decreto 486/1997 y que les sancionen por incumplir el plan de medidas urgentes, o bien subir la temperatura a 27ºC y que les sancionen por incumplir el Real Decreto 486/1997.



Con estas medidas, además de enfrentarse a una posible sanción, se arruinan nuestros negocios poniendo en peligro la salud de los trabajadores; y esto ocurre mientras Sánchez se desplaza en el Falcon, Page disfruta de sus vacaciones en Centroamérica, y nos obligan a apagar la luz de los escaparates de nuestra ciudad cuando el Alcalde, el Sr. Alberto Rojo, acaba de inaugurar la nueva iluminación del Ayuntamiento de Guadalajara. Es de locos.



ITZIAR ASENJO DOMÍNGUEZ



es concejala del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara